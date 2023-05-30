1 человек погиб, 26 пострадали при обрушении трибуны на соревновании школьников в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во время футбольных соревнований среди школьников обрушилась трибуна.

Мероприятие проводилось на территории спортивной школы олимпийского резерва №5.

«Произошло ЧП на Гребном канале. Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча.

По моему поручению на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители.

На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей – в тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование», – написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Позднее он сообщил новые данные: «Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых – дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».

Трагедия в Ростове на юношеском матче: перевернулась трибуна, погибла женщина, пострадали дети. Из-за сильного ветра

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