1 человек погиб, 26 пострадали при обрушении трибуны на соревновании школьников в Ростове-на-Дону

Теги Ростов премьер-лига Россия происшествия детский футбол Василий Голубев Футбол

В Ростове-на-Дону во время футбольных соревнований среди школьников обрушилась трибуна.

Мероприятие проводилось на территории спортивной школы олимпийского резерва №5.

«Произошло ЧП на Гребном канале. Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча.

По моему поручению на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители.

На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей – в тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование», – написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Позднее он сообщил новые данные: «Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых – дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».

Трагедия в Ростове на юношеском матче: перевернулась трибуна, погибла женщина, пострадали дети. Из-за сильного ветра

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9 комментариев

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maximilian_15
Приехала мама поболеть за сына из Батайска на соревнования... Сил пацану!!!
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Добрый Ретроград
Кошмар. Здоровья пострадавшим.
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arslankolesov71@gmail.com
Ужас… здоровья всем пострадавшим, и земля пухом умершему((
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bostonKG
Вот это просто ппц, упала трибуна на детей, шок
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Tigo_Volchara93
Ужас.
Наверно как всегда трибуна была 190 какого-то года, ржавая да и срок годности по-любому вышел, а проверки глаза закрывали.
Жалко детей, они не виноваты
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Георгий Михеев
Из какого овна там эти трибуны делали? У нас на деревенском поле была одна трибуна железная с тяжелыми деревянными лавками. Чтоб ее перевернуло это цунами нужен был.
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Марина Ростовская
В городе несколько стадионов, а детей заставляют играть в поле, эти трибуны металлические - кто вообще додумался их устанавливать. Дальше - то, что будет буря, и без синоптиков было понятно, небо свинцовое и духота страшная. В отставку Министра спорта региона.
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Ярик01
Ответ Tigo_Volchara93
Ужас. Наверно как всегда трибуна была 190 какого-то года, ржавая да и срок годности по-любому вышел, а проверки глаза закрывали. Жалко детей, они не виноваты
Сборные конструкции не бывают настолько древние.
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