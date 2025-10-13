Жерсон сообщил руководству «Зенита», что не собирается уходить из клуба (Metaratings)

Жерсон не намерен уходить из «Зенита».

По информации Metaratings.ru, бразильский полузащитник инициировал встречу с руководством петербургского клуба на фоне слухов про уход. Футболист сообщил, что намерен как можно быстрее вернуться на поле и не собирается покидать команду.

Жерсон перешел в «Зенит » из «Фламенго» в июле этого года за 25 миллионов евро. В рамках Мир РПЛ он провел 6 матчей и не отличился результативными действиями.

«Зенит» считает, что Жерсон играет очень медленно и недостаточно интенсивно. Клуб готов продать хавбека за 25 млн евро (Жорже Никола)