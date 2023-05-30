Чемпионат мира по тхэквондо-2023. Полина Хан выступит в 1/2 финала, Синден и Мартон одержали победы

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30 мая в Баку проходит второй день чемпионата мира по тхэквондо.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В первый день соревнований они не завоевали наград.

Чемпионат мира по тхэквондо-2023

Баку, Азербайджан

30 мая

Мужчины

До 58 кг

Вячеслав Бовкун (Россия) уступил в 1/32 финала.

Финальные поединки – после 17:36 по московскому времени.

Женщины

До 67 кг

Юлия Зайцева (Россия) уступила в 1/16 финала.

Финальные поединки – после 18:12 по московскому времени.

До 73 кг

Полина Хан (Россия) выступит в 1/2 финала.

Финальные поединки – после 18:00 по московскому времени.

29 мая

Мужчины

До 68 кг

1. Брэдли Синден (Великобритания)

2. Хо Чжун Чжин (Южная Корея)

3. Улугбек Рашитов (Узбекистан)

3. Матин Резайи (Иран)

Илья Данилов (Россия) уступил в 1/32 финала.

Женщины

До 57 кг

1. Луана Мартон (Венгрия)

2. Ло Цзялин (Тайвань)

3. Хатидже Кюбра Ильгюн (Турция)

3. Мария Клара Пачеко (Бразилия)

Маргарита Близнякова уступила в 1/32 финала.

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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