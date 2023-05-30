Чемпионат мира по тхэквондо-2023. Полина Хан выступит в 1/2 финала, Синден и Мартон одержали победы
30 мая в Баку проходит второй день чемпионата мира по тхэквондо.
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В первый день соревнований они не завоевали наград.
Чемпионат мира по тхэквондо-2023
Баку, Азербайджан
30 мая
Мужчины
До 58 кг
Вячеслав Бовкун (Россия) уступил в 1/32 финала.
Финальные поединки – после 17:36 по московскому времени.
Женщины
До 67 кг
Юлия Зайцева (Россия) уступила в 1/16 финала.
Финальные поединки – после 18:12 по московскому времени.
До 73 кг
Полина Хан (Россия) выступит в 1/2 финала.
Финальные поединки – после 18:00 по московскому времени.
29 мая
Мужчины
До 68 кг
1. Брэдли Синден (Великобритания)
2. Хо Чжун Чжин (Южная Корея)
3. Улугбек Рашитов (Узбекистан)
3. Матин Резайи (Иран)
Илья Данилов (Россия) уступил в 1/32 финала.
Женщины
До 57 кг
1. Луана Мартон (Венгрия)
2. Ло Цзялин (Тайвань)
3. Хатидже Кюбра Ильгюн (Турция)
3. Мария Клара Пачеко (Бразилия)
Маргарита Близнякова уступила в 1/32 финала.
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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