«Ювентус» могут лишить 2-3 очков или оштрафовать за махинации с зарплатами игроков

«Ювентус» могут снова лишить очков.

Сегодня состоится заседание суда Итальянской федерации футбола (FIGC), на котором будет рассмотрено дело о махинациях туринского клуба с зарплатами игроков.

«Бьянконери» грозит максимально возможный денежный штраф, который может быть присужден в делах такого типа, либо новое лишение очков. Если суд примет решение в пользу второго варианта, то с « », скорее всего, снимут 2-3 очка. Клуб останется на 7-м месте в Серии А, которое дает право участия в Лиге конференций.

Решение об отстранении клуба от еврокубков остается за УЕФА. Если «Юве» не квалифицируется в международные турниры в этом году, то наказание может быть перенесено на следующий сезон.

Напомним, ранее «Ювентус» лишили 10 очков за фиктивный прирост капитала.

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