«Ювентус» могут лишить 2-3 очков или оштрафовать за махинации с зарплатами игроков
«Ювентус» могут снова лишить очков.
Сегодня состоится заседание суда Итальянской федерации футбола (FIGC), на котором будет рассмотрено дело о махинациях туринского клуба с зарплатами игроков.
«Бьянконери» грозит максимально возможный денежный штраф, который может быть присужден в делах такого типа, либо новое лишение очков. Если суд примет решение в пользу второго варианта, то с «Ювентуса», скорее всего, снимут 2-3 очка. Клуб останется на 7-м месте в Серии А, которое дает право участия в Лиге конференций.
Решение об отстранении клуба от еврокубков остается за УЕФА. Если «Юве» не квалифицируется в международные турниры в этом году, то наказание может быть перенесено на следующий сезон.
Напомним, ранее «Ювентус» лишили 10 очков за фиктивный прирост капитала.
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Просто на кого-то закрывают глаза, а на других приходит заказ как в случае с Ювентусом.
Ювентус первый клуб Италии,который закончил сезон с минусовым показателем в таблице. В Серии Б стартанут с 7 тура :)
ещё неизвестно кто более коррумпирован, учитывая что Мадриду делают больше поблажек.
Ничего.
Это чтобы никто больше о Суперлиге не заикался.
Естественно, это все не законно.
Могли бы штрафовать деньгами, эти моменты касались лишь офисных работников.
Футболисты не причем.