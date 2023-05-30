«Ювентус» могут лишить 2-3 очков или оштрафовать за махинации с зарплатами игроков

Теги Ювентус серия А Италия Футбол

«Ювентус» могут снова лишить очков.

Сегодня состоится заседание суда Итальянской федерации футбола (FIGC), на котором будет рассмотрено дело о махинациях туринского клуба с зарплатами игроков. 

«Бьянконери» грозит максимально возможный денежный штраф, который может быть присужден в делах такого типа, либо новое лишение очков. Если суд примет решение в пользу второго варианта, то с «Ювентуса», скорее всего, снимут 2-3 очка. Клуб останется на 7-м месте в Серии А, которое дает право участия в Лиге конференций. 

Решение об отстранении клуба от еврокубков остается за УЕФА. Если «Юве» не квалифицируется в международные турниры в этом году, то наказание может быть перенесено на следующий сезон. 

Напомним, ранее «Ювентус» лишили 10 очков за фиктивный прирост капитала. 

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56 комментариев

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шампион
Ювентус это такой Планктон из Губки Боба - постоянно выдумывает какие-то махинации, получает по шапке, в следующей серии опять что-то замышляет.
+87
-12
+75
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Syndycate
Интересно, лишат ли нашу Барсу очков за 17 лет коррупции
+80
-39
+41
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Fulyan
Ответ шампион
Ювентус это такой Планктон из Губки Боба - постоянно выдумывает какие-то махинации, получает по шапке, в следующей серии опять что-то замышляет.
Ты наверное вчера начал смотреть футбол. Но открою тебе секрет: этими махинациями занимаются все топ клубы Европы.
Просто на кого-то закрывают глаза, а на других приходит заказ как в случае с Ювентусом.
+36
-14
+22
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ДудьСдулся
Это точно чемпионат по футболу, а не по юриспруденции?
+12
-1
+11
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Кирилл Павлюченко
"Наша песня хороша, начинай сначала."
+12
-2
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Blaumerc
решили не оптом а в розницу лишать очков?
+12
-2
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Artmen007
1 августа 2023:
Ювентус первый клуб Италии,который закончил сезон с минусовым показателем в таблице. В Серии Б стартанут с 7 тура :)
+10
-2
+8
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Костя Кот
Ответ шампион
Ювентус это такой Планктон из Губки Боба - постоянно выдумывает какие-то махинации, получает по шапке, в следующей серии опять что-то замышляет.
пытается раздобыть секретный ингредиент
+6
0
+6
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Blaumerc
Ответ Syndycate
Интересно, лишат ли нашу Барсу очков за 17 лет коррупции
недавно отменили красную Винисиуса, можете быть довольны админ русурсом Мадрида.
ещё неизвестно кто более коррумпирован, учитывая что Мадриду делают больше поблажек.
+6
-2
+4
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Ценитель прекрасного
Ответ Syndycate
Интересно, лишат ли нашу Барсу очков за 17 лет коррупции
Напишешь, когда официально докажут
+23
-20
+3
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GrafGiovanni
Ответ Костя Кот
пытается раздобыть секретный ингредиент
у крохобора Переса
+2
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Я всех их сделал
Ответ Winter Soldier
Не нужно отстранять Ювентус от еврокубков. Пусть играют в Лиге конференций. Для них это и будет наказанием. А то освободятся от доп нагрузки, для них вообще лафа будет
А что им мешает там выставлять чисто молодёжь из NextGen или вообще слить турнир, не отвлекаясь на игры со всякими Чукаричками
+2
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Слава Дробышевкий
Ответ Blaumerc
решили не оптом а в розницу лишать очков?
возможно оптом было бы дешевле
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Rif Home
В этом году Юве как минимум 15-20 очков сам себя лишил))
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шампион
Ответ Fulyan
Ты наверное вчера начал смотреть футбол. Но открою тебе секрет: этими махинациями занимаются все топ клубы Европы. Просто на кого-то закрывают глаза, а на других приходит заказ как в случае с Ювентусом.
Ювентус уже клуб-рецидивист, а вы до сих пор загаворы против него ищете.
+5
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Роман Князефф
Пипец какой-то (((
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TaR
Ответ Fulyan
Ты наверное вчера начал смотреть футбол. Но открою тебе секрет: этими махинациями занимаются все топ клубы Европы. Просто на кого-то закрывают глаза, а на других приходит заказ как в случае с Ювентусом.
А кто заказы то на Ювентус постоянно делает?
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Бродяга-симпатяга
Ответ Sergey Man
Это просто итальянский цирк! Если в последнем туре, Юве выбирается зону кубка Европы, тогда лишат очков. Что бы клуб остался без евро турнира и премиальных. Если не выберутся, гуманный итальянский суд решит не снимать эти очки. Топят Юве по полной! (Ну есть за что конечно. Но по итогу, это смешно)
Если есть за что то почему это смешно? Итальянцы в отличии от многих и в европе в том числе не закрывают глаза на махинации в футболе. Имя роли не играет
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Darshan
Как раньше четвертовали, так теперь поэтапно будут снимать очки?
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А.Э.РАСИМ
Ну это война.
Ничего.
Это чтобы никто больше о Суперлиге не заикался.
Естественно, это все не законно.
Могли бы штрафовать деньгами, эти моменты касались лишь офисных работников.

Футболисты не причем.
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Дандрей
"Шо, опять???"(с)
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CriminalJoint62
Расформировать или отправить в Серию С.
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Maxh23
А на что это повлияет 2-3 очка не пойму 🤦‍♂️
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Sergey Man
Ответ Бродяга-симпатяга
Если есть за что то почему это смешно? Итальянцы в отличии от многих и в европе в том числе не закрывают глаза на махинации в футболе. Имя роли не играет
Ты вообще не понял сути о чем я написал. Сам пишешь вообще о другом.
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Sergey Man
Это просто итальянский цирк! Если в последнем туре, Юве выбирается зону кубка Европы, тогда лишат очков. Что бы клуб остался без евро турнира и премиальных. Если не выберутся, гуманный итальянский суд решит не снимать эти очки. Топят Юве по полной! (Ну есть за что конечно. Но по итогу, это смешно)
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