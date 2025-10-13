Анзор Кавазашвили: «В СССР была идеология на высочайшем уровне, с рождения ты уже был пионером, коммунистом и так далее. Очень жаль, что в наше время этого нет»
Анзор Кавазашвили считает, что сейчас не хватает такой идеологии, как в СССР.
Бывший вратарь «Спартака» ответил на вопрос о решении Никиты Хайкина получить норвежское гражданство.
«Пономарев сказал, что Хайкин был бы предателем в СССР? В СССР была идеология на высочайшем уровне. С рождения ты уже был пионером, коммунистом и так далее. Ничего такого в этом нет.
Если вы думаете, что это плохо – вы ошибаетесь. Без идеологии жить государству нельзя. Очень жаль, что в наше время этого нет», – сказал Кавазашвили.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
