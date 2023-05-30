Кержаков о кричалке «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»: «Я чего только не слышал в свой адрес и в адрес семьи, когда играл с ними на выезде. Но не скулил и не жаловался»

Михаил Кержаков высказался об оскорбительной кричалке про «Спартак».

Во время чемпионского парада « » вратарь сине-бело-голубых зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»

«На самом деле я оставил все эмоции здесь, на банкете был уже вялый, пришлось рано уехать. На следующий день проснулся, зашел в инстаграм – меня просто завалили разными сообщениями. Я сначала не понял, с чем это связано.

Например, когда я играл против «Спартака» на выезде, чего только не слышал в свой адрес и в адрес своей семьи и родственников. Я не скулил и не жаловался, окей, никаких проблем в этом не вижу. Вы приходите на стадион и выплескиваете эмоции. А в тот момент выплеснул их я», – сказал .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте