Кержаков о кричалке «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»: «Я чего только не слышал в свой адрес и в адрес семьи, когда играл с ними на выезде. Но не скулил и не жаловался»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия болельщики контент Футбол

Михаил Кержаков высказался об оскорбительной кричалке про «Спартак».

Во время чемпионского парада «Зенита» вратарь сине-бело-голубых зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»

«На самом деле я оставил все эмоции здесь, на банкете был уже вялый, пришлось рано уехать. На следующий день проснулся, зашел в инстаграм – меня просто завалили разными сообщениями. Я сначала не понял, с чем это связано.

Например, когда я играл против «Спартака» на выезде, чего только не слышал в свой адрес и в адрес своей семьи и родственников. Я не скулил и не жаловался, окей, никаких проблем в этом не вижу. Вы приходите на стадион и выплескиваете эмоции. А в тот момент выплеснул их я», – сказал Кержаков.

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90 комментариев

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Батуа
Если бы его материли игроки спартака, то можно было бы говорить хоть о какой-то равноценности. Оскорбления от болельщиков дело обычные, как ни крути. Но он оскорбил клуб, а не отдельно взятых фанатов. В итоге имеем жалкую попытку отмазаться.
+79
-22
+57
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Fullhouse
Поэтому решил опуститься на уроверь быдла? Взрослый поступок, да, молодец
+55
-9
+46
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Konstantin Zorin
Культурная столица, местный колорит! 🤣
+39
-13
+26
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Nur
Он реально слабоумный? Причем тут фанаты и игрок команды РПЛ?
+32
-15
+17
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vulturecrow
Ответ Fullhouse
Поэтому решил опуститься на уроверь быдла? Взрослый поступок, да, молодец
чтобы туда опуститься, сначала надо с него подняться. просто вратарь Зенита показал свой уровень. и что он не видит в этом проблемы, лишь подтверждает этот уровень.
+16
-4
+12
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Мукунку хороший
Миша извини за эмоции: «Оле! Ола! Сосёт «Зенит» Всегда!»
+11
0
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Severfan
Ответ Батуа
Если бы его материли игроки спартака, то можно было бы говорить хоть о какой-то равноценности. Оскорбления от болельщиков дело обычные, как ни крути. Но он оскорбил клуб, а не отдельно взятых фанатов. В итоге имеем жалкую попытку отмазаться.
интервью Акинфеева в перерыве недавнего матча Спартак - ЦСКА: «Всегда приятно, когда много людей на трибунах. Даже вчерашний матч в Первой лиге показал, что такое футбол. Сейчас еще окунемся в эту атмосферу, я буду ближе к болельщикам «Спартака» и немного послушаю про себя. Будет приятно вспомнить, что они говорят и кричат»
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Shast
Вроде взрослый мужчина, а комментарий 5-летнего пацана из детсада
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2882
О. А какие после этого претензии к Соболеву?))
+18
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+6
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kulik13
Сафонов тоже жаловался...

Видать это профессиональная болезнь.
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LifeSpartak
В этом баране отображается весь его клуб вместе с руководством и болелами неадекватами!
+5
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
А Дзагоев не давал интервью по поводу кричалки "Раз! Два! Три! Зенитушка, соси!"?
Дзагоев словил за это бан...
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Ответ Nur
Он реально слабоумный? Причем тут фанаты и игрок команды РПЛ?
а ещё любят говорить, слабоумие и отвага, вот это про данного автора...
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Eu
Ответ vulturecrow
чтобы туда опуститься, сначала надо с него подняться. просто вратарь Зенита показал свой уровень. и что он не видит в этом проблемы, лишь подтверждает этот уровень.
Кто-нибудь напомните, как Дзагоев был наказан за совершенно аналогичное деяние:
https://www.topnews.ru/news_id_58296.html
+5
-1
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Вадим Григорьев
Ждём комментариев питерских,что Кержаков белый и пушистый,а вот Соболев...
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Bartez1986
Потому что на трибунах обычные болельщики. А ты - публичный человек. И должен думать о том, что делаешь. Нет бы сказать, что был не прав...За умного бы сошел
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младший конечно не ровня старшему, хотя там на лице диагноз прописан...администрация, у меня есть резонный вопрос, тем что вы написали в заголовке вы даёте зелёный свет пользователям сайта использовать подобный текст или это другое и будут баны пользователям? если даёте зелёный свет, то я оставляю за собой законное право использовать подобное в адрес других!!!
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
это другое, этим можно всё, Соболеву Джексона нельзя...
До чего надо быть морально опущенным, чтобы защищать поступок Соболева.
+4
-1
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Ксяоми Ноутов
Ответ kulik13
Сафонов тоже жаловался... Видать это профессиональная болезнь.
Сафонов ещё ребёнок, хоть и заросший как 60-летний дед. Для детей нормально ябедничать.
+4
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Просто не надо употребляться подобным
+4
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IceBear27
Ответ 2882
О. А какие после этого претензии к Соболеву?))
Не помню, чтобы Миша недополучал 2-3 красные карточки за сезон, был активным участником массовой драки (при этом нападая со спины, выбирая тех, кто заметно меньше), или показывал свой причиндал на поле)
+18
-16
+2
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Tun
А теперь опустился до их уровня, браво
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Ксяоми Ноутов
Публичное лицо должно себя вести в рамках приличия, ну если конечно у него есть мозг, но керж решил лизнуть своим фанатам. Один уже покричал, а потом в самолёте чуть не заплакал, когда с него спросили за эту кричалку🤣
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elkipalki
Животное)
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Black Phoenix
Нисколько не поддерживаю Кержакова. И оправдания у него на уровне детсада.
Типа раз другим можно оскорбления кидать всякие - то чем я хуже? Тьфу. Вот из-за таких товарищей Зенит и не любят в том числе.
+8
-6
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