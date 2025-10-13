ЛЧ будет начинаться матчем с участием действующего победителя с сезона-2027/28. Его сыграют во вторник, остальные игры тура – в среду и четверг
В Лиге чемпионов появится матч открытия турнира.
С сезона-2027/28 розыгрыш соревнования будет начинаться матчем с участием действующего обладателя титула. Он будет проходить во вторник, а остальные игры первого тура – в среду и четверг.
Об этом нововведении объявило UC3, совместное предприятие УЕФА и Ассоциации европейских клубов, в рамках тендера на покупку медиа-прав для пяти крупнейших рынков Европы – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании – на период с 2027 по 2033 год.
Пока неизвестно, будут ли введены такие же изменения в женской Лиге чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
