Неймар отверг предложение на 400 млн евро из Саудовской Аравии. Форвард хочет играть за «МЮ» или «ПСЖ» (Foot Mercato)

Неймар не хочет играть в Саудовской Аравии, несмотря на крупное предложение.

Как сообщает Foot Mercato, ближневосточный клуб сделал форварду « » предложение на сумму 400 млн евро, но бразилец ответил отказом.

Его интересуют только два клуба: его нынешний и « ». В случае с манкунианцами, о переговорах с которыми сообщалось ранее, возможность заключения сделки будет зависеть от того, купят ли команду катарцы во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

«ПСЖ» готов продать , чтобы снизить расходы на зарплаты. Также в клубе не очень довольны его поведением.

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