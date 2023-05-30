Неймар отверг предложение на 400 млн евро из Саудовской Аравии. Форвард хочет играть за «МЮ» или «ПСЖ» (Foot Mercato)
Неймар не хочет играть в Саудовской Аравии, несмотря на крупное предложение.
Как сообщает Foot Mercato, ближневосточный клуб сделал форварду «ПСЖ» предложение на сумму 400 млн евро, но бразилец ответил отказом.
Его интересуют только два клуба: его нынешний и «Манчестер Юнайтед». В случае с манкунианцами, о переговорах с которыми сообщалось ранее, возможность заключения сделки будет зависеть от того, купят ли команду катарцы во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.
«ПСЖ» готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты. Также в клубе не очень довольны его поведением.
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Тогда он сразу ответил — НЕТ!
Никакой на них управы.
Слишком неадекватно, а еще есть ощущение, что это очень навредит футболу европейскому футболу…