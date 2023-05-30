Неймар отверг предложение на 400 млн евро из Саудовской Аравии. Форвард хочет играть за «МЮ» или «ПСЖ» (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Неймар не хочет играть в Саудовской Аравии, несмотря на крупное предложение.

Как сообщает Foot Mercato, ближневосточный клуб сделал форварду «ПСЖ» предложение на сумму 400 млн евро, но бразилец ответил отказом.

Его интересуют только два клуба: его нынешний и «Манчестер Юнайтед». В случае с манкунианцами, о переговорах с которыми сообщалось ранее, возможность заключения сделки будет зависеть от того, купят ли команду катарцы во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

«ПСЖ» готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты. Также в клубе не очень довольны его поведением.

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31 комментарий

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QWertY
В МЮ было бы прикольно на него посмотреть. Как и говорил раннее, даже одноногий Ней круче любых атакующих игроков дьяволов)
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Vladimir Genius
Ответ savik-A.M.
Не будет , он в АПЛ сразу сломается на сезон , а больше никто ему в 31 не будет платить такие деньги
Хахахахаххах, ещё один дурачек, застрявший в 90х, апл давно не жёсткая, а как раз таки самая жёсткая это лига 1, в Англии ценят звёзд, почему тот же Салах или Грилиш не ломаются? Хотя Неймар лучше их вместе взятых в несколько раз
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Cruel Snake
Там просто сказали, что на карнавалы в 🇧🇷 ездить нельзя будет.
Тогда он сразу ответил — НЕТ!
+12
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Игорь Климов
Неймар несомненно ещё несколько лет будет играть в топ-5 Европы.
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a1ber1
Ответ Cruel Snake
Там просто сказали, что на карнавалы в 🇧🇷 ездить нельзя будет. Тогда он сразу ответил — НЕТ!
там можно карнавал устраивать самому
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Los Galácticos
Неймар отверг, а вот его отец точно мимо не пройдет :)
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Игорь Климов
Ответ Итачи Учиха
В Португалии?
Португалия ещё не входит в топ-5 Европы, и вряд ли в неё войдёт.
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Zero_KiLL
Ответ QWertY
В МЮ было бы прикольно на него посмотреть. Как и говорил раннее, даже одноногий Ней круче любых атакующих игроков дьяволов)
Если вы включаете в число атакующих игроков Бруну Фернандеша, то ваше сообщение бред.
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Rio de Janeiro
Посмотреть за Неймаром в АПЛ было бы очень интересно
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Someone from Internet
Отличная замена Санчо
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savik-A.M.
Ответ Игорь Климов
Неймар несомненно ещё несколько лет будет играть в топ-5 Европы.
Не будет , он в АПЛ сразу сломается на сезон , а больше никто ему в 31 не будет платить такие деньги
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Pitkin
Играй, где хочешь. Только вот столько там не заплатят.
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Ольга Иванова
Неймар=Ронанлдо, от одного ели избавились, теперь давайте еще один головняк возьмем!
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Синий туман
Саудиты нынче правы,
Никакой на них управы.
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MstAndreev
Изверг. Совсем папино сердечко не жалеет)
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deadjoker
За такую зп, он бы об уходе уведомил открыткой из саудовской Аравии. Видимо не предлагали просто
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Геннадий Тимченко
с нетерпением ожидаю, что Кокорин тоже подхватит этот челенж - типа мне предложили из СА 💯 лямов, но я отказал потому что хочу играть и побеждать в серии А🤣🤣🤣
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pasmike
Херасе у них там рынок... Скоро туда вообще все лучшие игроки и тренеры попрут, а не только ветераны...
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10ztv
сразу понятно что утка
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кто-то
Думаю, что это фейк-статья. Кто там предложит 400 млн. евро ему ? Так тем более игроку, которого выкупать придётся
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AnMe
Неймару вряд ли предлагали, ибо придется еще и у ПСЖ его выкупать + ему только 31+после операции, поэтому утка сто проц. Но уверен, что предложение не за горами. Понятное дело, что сейчас стараются свой чемпионат поднять с Криро и Месси + их дружков заманить, чтобы им было комфортно.
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неожиданно Неймар отказался от больших денег, может в новости ошибка?
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ZZRM
Суммы настолько огромные, что даже нелепо. Шейхи раскидываются деньгами как фантиками.
Слишком неадекватно, а еще есть ощущение, что это очень навредит футболу европейскому футболу…
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Raar
Ага, ему же деньги неважны. Поэтому он и поехал молодым в ПСЖ )
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Пирс Морган
С Каземиро сработаются
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