Алина Загитова: «Хочу сказать одну вещь: если у вас машина, не ездите на ней. Даже не пытайтесь»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова предложила не ездить на автомобилях.

«Друзья, хочу сказать одну вещь: если у вас машина, не ездите на ней.

Даже не пытайтесь», – сказала олимпийская чемпионка в видео для телеграм-канала.

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96 комментариев

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tanya_1111
А если у вас голова не думайте ей, даже не пытайтесь.
+147
-14
+133
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Карп Валерин
Такая же тупая как и её поклонники
+89
-16
+73
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мистер бин
Слишком умная мысль.
+65
-13
+52
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Рав. Зильберман
Умные мысли часто преследуют ее но она быстрее
+52
-7
+45
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Извилина Заремы
Ответ tanya_1111
А если у вас голова не думайте ей, даже не пытайтесь.
Лучше ешьте в неё.
+44
-5
+39
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закрыт по беспределу
Ответ Карп Валерин
Такая же тупая как и её поклонники
Не.. поклонники гораздо более сказочные особи.
+43
-5
+38
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Философ Востока
Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.
+44
-6
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Shveddka
Может права покупать не надо?
+38
-7
+31
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JIEOMEC
это наш ответ Кличко
+31
-6
+25
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Barsa! bolshe chem klub
если у вас коньки, повесьте на гвоздь
+31
-7
+24
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болельщег
В копилку к цитатам от Величайшей
+26
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serginn
Если у вас вместо шуток получается хрень, то даже не пытайтесь шутить экспромтом.
+23
-5
+18
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Болельщик Биатлона
Умные мысли когда-то пытались догнать Алиночку, но уже давно бросили это гиблое дело
+25
-7
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Алеся Ткаченко
А зачем тогда машина?
+25
-10
+15
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Ola BP
Великие цитаты современников!
Домохозяйки в восторге!
+21
-6
+15
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El Fenomeno 9️⃣
До сих пор думаете что она способна написать курсовую? 😂😂
+14
-3
+11
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Игорь М.
Нормально без контекста вываливать мысли)

Если у вас есть унитаз, то не ходите в него, даже не пытайтесь)
+12
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Кеша
Бред !
+13
-5
+8
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Автомобилист-Екб
эм, ок? к чему это вообще ?
+10
-3
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Артем Филиппов
Ответ Lubov Anikina
Спортс ,как всегда, в своем репертуаре. Ни слова о том, что Алина принимала участие в награждении победителей Всероссийского конкурса спортивных проектов " Ты в игре!". Но зато эту спортивную новость выцепили из ТГ. Ничего не меняется...
А ещё нет новости о том, что она сегодня ела на завтрак, беспредел
+10
-5
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Kuryanin
Лечу куда-то день-деньской,
И все равно я день-деньской,
В сто мест важнейших день-деньской
Опаздываю разом.
А по ночам мне снится конь.
Ко мне приходит рыжий конь,
В лицо мне дышит рыжий конь,
Косит лиловым глазом.
+6
-2
+4
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Вечно в бане
Ответ milya ololo
речь идет про сегодняшние пробки в Москве. но вы слишком умны, и не догоните это)))
Попробуйте посмотреть на карту пробок не только в день, когда про это пишет Алиночка, раз сами машиной не пользуетесь.
Пробки, как пробки, ничего необычного.
+9
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arspurs9
Наконец-то подсказали. Езжу и думаю, что что-то не так. Вот оно, оказывается нужно припарковать и смотреть просто нее. Спасибо, Алина)
+11
-7
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абанамат
Машина не роскошь, а средство передвижения.
+9
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evgshk
Ответ Алеся Ткаченко
А зачем тогда машина?
Чтобы была, как зачем?!
+5
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