Алина Загитова: «Хочу сказать одну вещь: если у вас машина, не ездите на ней. Даже не пытайтесь»
Алина Загитова предложила не ездить на автомобилях.
«Друзья, хочу сказать одну вещь: если у вас машина, не ездите на ней.
Даже не пытайтесь», – сказала олимпийская чемпионка в видео для телеграм-канала.
Домохозяйки в восторге!
Если у вас есть унитаз, то не ходите в него, даже не пытайтесь)
И все равно я день-деньской,
В сто мест важнейших день-деньской
Опаздываю разом.
А по ночам мне снится конь.
Ко мне приходит рыжий конь,
В лицо мне дышит рыжий конь,
Косит лиловым глазом.
Пробки, как пробки, ничего необычного.