«Локомотив» думает о покупке Чистякова за 3,5-4 млн евро. «Зенит» хочет 5 млн

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Чистяков Чемпионат.com деньги Футбол

«Зенит» может продать Дмитрия Чистякова в «Локомотив».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники изучают возможность подписания защитника и готовы заплатить за него около 3,5-4 млн евро. Решение о начале переговоров может быть принято на следующей неделе.

По сведениям «Чемпионата», «Зенит» готов продать Чистякова за 5 млн евро.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 14 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев

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s_kapa
Этот пассажир не лучше Погостнова - Фассона. А на лавку за такие бабки брать не интересно
+23
-6
+17
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Oleg Olegov
Пусть Алипа за 5 берут
+23
-8
+15
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Yury Kanareykin
Ответ Oleg Olegov
Пусть Алипа за 5 берут
По-братски.
+13
-4
+9
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s_kapa
Ответ Кочевник56
идут по следам Челси..., этакий аналог..
Где тут Челси? Все зимние трансферы кроме Смольникова - идеальное попадание
+8
0
+8
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Арсений Хахатанов
Когда вещает Карпов то хочется, то ли поржать, то ли удивится, этот инсайдер непредсказуем как поплавок.
+8
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Павел Иванов
Надо продавать. Годик-два и скорость совсем покинет Диму. Ему и сейчас уже тяжеловато успевать
+7
-1
+6
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Дмитрий9779
Интересно другое,если уходит Чистяков то кто придет на его место.
+5
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Oleg Olegov
Ответ Дмитрий9779
Интересно другое,если уходит Чистяков то кто придет на его место.
Надеюсь, Эрик Хаген
+5
-2
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
а кто? может вам Джикию подарить он всё равно медиафутболист уже...
Не не не,Джикия ваш капитан.Да и по последним новостям у вас медиафутболистов пол состава уже.
+2
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Князь из Питера
Пока самим нужен. Достойной замены нет.
+2
0
+2
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mynicipal
Ответ Павел Иванов
Надо продавать. Годик-два и скорость совсем покинет Диму. Ему и сейчас уже тяжеловато успевать
Да ладно тебе, Чистяков не тот парень,чтоб за кем-то бегать. Он свое отбегал лет в 18.
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mynicipal
Ответ s_kapa
Где тут Челси? Все зимние трансферы кроме Смольникова - идеальное попадание
Смольников не играет же в футбол, он в матче километраж наматывает. Он после игры не спрашивает какой счёт,он спрашивает сколько он набегал
+1
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Сергей Эйзенбраун
Чистяков качественный защитник, нет смысла отдавать
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MstAndreev
На Пиняева обменяют)
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PobeditelZ
Отличная сделка! Забирайте
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justburn
Ответ Yury Kanareykin
По-братски.
Алга!
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Фут.Боль
5 млн за Чистякова - это до фига.
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воробей джек
Локо не хило укрепляется. За чей счет банкет?
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Давид Agabekyan
Ответ </c/>
бразилец очередной, Серёге бразильскому удобнее работать с ними...
Всем удобнее работать с бразильцами чем с нашими брёвнами
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zzzeeerrrooo
Ответ </c/>
бразилец очередной, Серёге бразильскому удобнее работать с ними...
Ренан с Родригао никуда не уходили
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
а кто? может вам Джикию подарить он всё равно медиафутболист уже...
Скорей всего это будет Осипенко или Дивеев.
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s_kapa
Ответ Дмитрий9779
А чем он хуже Марадишвили?
Сейчас менеджмент поменялся, если судить по зимнему окну, есть надежда, что таких сделок больше не будет
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Дмитрий9779
Ответ Фут.Боль
5 млн за Чистякова - это до фига.
А чем он хуже Марадишвили?
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Superkenguroo
Ответ s_kapa
Этот пассажир не лучше Погостнова - Фассона. А на лавку за такие бабки брать не интересно
Фассон и не играл почти, сразу сломался, как с ним сравнивать
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Andreich18
Ответ SMART789
не знаю кто такой пагостнов фассон, но Дима Чистяков трехкратный чемпион России и игрок в конкуренции доросший до лучшего клуба страны
только вот его после неудачного матча, прервавшего серию без поражений, чуть не выперли
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