«Локомотив» думает о покупке Чистякова за 3,5-4 млн евро. «Зенит» хочет 5 млн

«Зенит» может продать Дмитрия Чистякова в «Локомотив».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники изучают возможность подписания защитника и готовы заплатить за него около 3,5-4 млн евро. Решение о начале переговоров может быть принято на следующей неделе.

По сведениям «Чемпионата», « » готов продать за 5 млн евро.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 14 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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