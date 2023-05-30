«Локомотив» думает о покупке Чистякова за 3,5-4 млн евро. «Зенит» хочет 5 млн
«Зенит» может продать Дмитрия Чистякова в «Локомотив».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники изучают возможность подписания защитника и готовы заплатить за него около 3,5-4 млн евро. Решение о начале переговоров может быть принято на следующей неделе.
По сведениям «Чемпионата», «Зенит» готов продать Чистякова за 5 млн евро.
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 14 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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