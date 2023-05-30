Украинский пауэрлифтер Чупрынко не пожал руку иранскому спортсмену на церемонии награждения ЧМ-2023

Украинец Иван Чупрынко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу.

Это произошло на церемонии вручения наград чемпионата мира-2023 по пауэрлифтингу в Тбилиси. Чупрынко одержал победу, иранец занял третье место.

Иранский спортсмен дважды пытался поздравить украинца с победой, протягивая ему руку, но Чупрынко это демонстративно проигнорировал.