Украинский пауэрлифтер Чупрынко не пожал руку иранскому спортсмену на церемонии награждения ЧМ-2023

Теги видео сборная Украины пауэрлифтинг Иван Чупрынко Тяжелая атлетика

Украинец Иван Чупрынко отказался пожать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу.

Это произошло на церемонии вручения наград чемпионата мира-2023 по пауэрлифтингу в Тбилиси. Чупрынко одержал победу, иранец занял третье место. 

Иранский спортсмен дважды пытался поздравить украинца с победой, протягивая ему руку, но Чупрынко это демонстративно проигнорировал. 

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33 комментария

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Thomas Schaaf
Выглядит максимально омерзительно, учитывая реакцию иранца.
Надеюсь он понимает, что только портит себе и своей стране репутацию такими действиями?
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Александр Козлов
хоть не заплакал и то хорошо
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rdyabin@icloud.com
Типичный украинец
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Bartez1986
Клоун. Что ему этот иранец конкретно сделал-то?
+20
-5
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AlexFed
С копытцем вместо ладони - трудно жать руки, вот и не жмут.
+15
-7
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Maksat S
Мое почтение иранцу, протянув второй раз руку он давал шанс бендеровцу не быть омерзительным - но тщетно.
+7
0
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Иван Рочев
какие претензии к Ирану? Неужели Иран с голодомором связали?
+10
-3
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**Iscander**
Обиделся за мопеды?
+8
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Sergey
Как воспитали, то и продемонстрировал на публику
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Elvagor
Кринж какой-то!
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Олег Андронов
Диагноз подобным давно поставлен.
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Veld
его право :)
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Сергей Галынский
Ответ Melnikov1968
Иранец то каким боком оказался в опале?
В той же,как и белорусы
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Radik_2.0
максимально мерзко
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Роман Никоноров
Клоун обиженный
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Анатолий Дегтярёв
Психологической травме нет, как у Цуренки?
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Kira Graponova
Буки - зло. Их надо везде отменять и запрещать
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Сергей Ситников
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Призрак Джона Готти
Наверное, просто руку о#####л.
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elkipalki
Там пол страны невоспитанных селюков, не удивительно)
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Руслан Ушанлы
А чего он такой принципиальный тогда делал в столице страны, которая недавно восстановила безвиз и воздушное сообщение со столь ненавистным им врагом?..
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Melnikov1968
Иранец то каким боком оказался в опале?
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-2
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Thomas Schaaf
Ответ Atsuktuvas
Думаете, что больше не дадут Украине оружия и денег после этого?
А как связаны поведение граждан страны и поставки оружия?
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Atsuktuvas
Ответ Thomas Schaaf
А как связаны поведение граждан страны и поставки оружия?
Если никак не связано - то значит украинцы сейчас могут себе позволить делать в мире всё, что хотят. Даже завидно немного....
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alekseimetr
Ответ АРХАТ
Иран поставляет России беспилотники, не?
Ну и? США поставляет России оружие, которым она бомбит Украину. Украина поставляет России оружие, которым та бомбит Украину. Россия поставляет Украине оружие, которым там защищается от российских бомбежек. Дальше то что?
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