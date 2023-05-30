Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес может быть причастен к контрабанде наркотиков.

Как передает Het Parool, прокуратура приняла решение привлечь полузащитника «Спартака» к уголовной ответственности за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

Отмечается, что полиция прослушивала телефон нидерландского игрока в ходе расследования дела о торговле запрещенными веществами.

Algemeen Dagblad пишет, что в апреле был задержан 31-летний мужчина, который имеет отношение к этому же делу и также может быть причастен к отмыванию денег.

Ранее сообщалось, что Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м.

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

201 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Не знаю как там в голосовании по лучшему игроку, но то, что Промес самый авторитетный игрок нашего чемпионата, сомнений никаких!
+382
-21
+361
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Это уже не Промес, а Эскобар какой-то тушинский
+182
-9
+173
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноу криминалити
Ответ Ебздрогыч
Не знаю как там в голосовании по лучшему игроку, но то, что Промес самый авторитетный игрок нашего чемпионата, сомнений никаких!
Тут не поспоришь, учитывая отъезд Саши «Кипрского»
+146
-2
+144
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злющий Спартак
Это пожизненный контракт со Спартаком
+116
-1
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pavlikkk
Следующая новость: "Я счастлив в Спартаке и останусь верен этому клубу до конца карьеры, несмотря ни на какие предложения из ведущих европейских чемпионатов"
+101
0
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oddnoise
Круче, чем Марадонна
+79
-9
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ pavlikkk
Следующая новость: "Я счастлив в Спартаке и останусь верен этому клубу до конца карьеры, несмотря ни на какие предложения из ведущих европейских чемпионатов"
Неааа))))) : "Хочу стать гражданином России. Великий лидер ведёт нас верным путём. "
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
ФК Спартак выступил в поддержку Квинси Промеса и удвоил ширину белой полосы на эмблеме клуба (с)
+46
-7
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dandelo_O
Ответ pavlikkk
Следующая новость: "Я счастлив в Спартаке и останусь верен этому клубу до конца карьеры, несмотря ни на какие предложения из ведущих европейских чемпионатов"
"Я остаюсь, я буду здесь жить!" ©
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покерный Футбол
Безусловно заслужил приз «лучший курьер» сезона👏
+41
-7
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый дед-пердун
Ответ Ебздрогыч
Не знаю как там в голосовании по лучшему игроку, но то, что Промес самый авторитетный игрок нашего чемпионата, сомнений никаких!
В авторитетный по преступной иерархии или в целом?
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
Очередная тгхавля от ручных газпромовских СМИ. Да ведь?
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Табаран
вот это вложение денег, кокаин крепкая валюта
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Околович
приправа к тушинскому борщу
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Это ему вместо приза лучшему нападающему РПЛ подарок подогнали)
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ Алехсей Белкин
Может быть причастен, а может и не быть... то 400, то 600, то 700 кг и все это в течение трех лет и без предъявления обвинений! Успокойтесь уже, клоуны голландские! Кстати, чёт про уральского "героя" ни слова, тока Антоху в прессе склоняют, писаки!
очередной заговор против Спартака, не иначе!))))
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Вокуев
Ждём новость о получении Российского гражданства...
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ </c/>
слушай, ты нимб сними, а то ослепишь...
Ну это позор такого в клубе держать
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lumberjack
Ум, честь и совесть Спартака
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кузнецов
Ответ Алехсей Белкин
Может быть причастен, а может и не быть... то 400, то 600, то 700 кг и все это в течение трех лет и без предъявления обвинений! Успокойтесь уже, клоуны голландские! Кстати, чёт про уральского "героя" ни слова, тока Антоху в прессе склоняют, писаки!
Вообще то были новости про Влута и ему дали 4 года, так что отмазка слабая.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Ответ Evgeny Trifonov
Это уже не Промес, а Эскобар какой-то тушинский
Скажет для личного пользования. Или вообще попросили посторожить недолго)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жечка Дырова
Спартаковские сектанты: НУ ОН ЖИ НИ ПРИСТУПНИК!!!! ЗАГАВАР ПРОТИВ СПАРТАКА!!!
+20
-10
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ гилберт
После отъезда Кокорина Промес вне конкуренции.
Кокоринские мелкое хулиганье по сравнению с этим
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Спартак! Возьмите нормальных нападающих и избавьтесь от гопника Соболева и уголовника Промеса! Эти их истории позорят клуб.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Kanareykin
Теперь Промесу можно ЗП не платить, он и за еду играть будет, только бы из России не выгнали.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий