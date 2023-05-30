Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году

Квинси Промес может быть причастен к контрабанде наркотиков.

Как передает Het Parool, прокуратура приняла решение привлечь полузащитника «Спартака» к уголовной ответственности за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

Отмечается, что полиция прослушивала телефон нидерландского игрока в ходе расследования дела о торговле запрещенными веществами.

Algemeen Dagblad пишет, что в апреле был задержан 31-летний мужчина, который имеет отношение к этому же делу и также может быть причастен к отмыванию денег.

Ранее сообщалось, что Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м.

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию

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