Магуайр, Обамеянг, Кукурелья, Ришарлисон, Хавертц, Филлипс – в сборной худших игроков АПЛ от ESPN
Харри Магуайр включен в символическую сборную худших игроков АПЛ-2022/23 от ESPN.
30-летний защитник стал единственным представителем «Манчестер Юнайтед» в команде.
В число одиннадцати футболистов, проваливших сезон, включены:
Вратарь: Иллан Мелье («Лидс»);
Защитники: Клеман Лангле («Тоттенхэм»), Лянко Войнович («Саутгемптон»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Марк Кукурелья («Челси»);
Полузащитники: Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джонджо Шелви («Ноттингем Форест»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Кай Хавертц («Челси»);
Нападающие: Ришарлисон («Тоттенхэм»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси»).
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В надежде, что он ещё выстрелит.
А вот Антони должен.
Мудрик в Англии всего 4 месяца.
А почему не Пулишич и Зиеш, к примеру?
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