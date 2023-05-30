Магуайр, Обамеянг, Кукурелья, Ришарлисон, Хавертц, Филлипс – в сборной худших игроков АПЛ от ESPN

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Харри Магуайр включен в символическую сборную худших игроков АПЛ-2022/23 от ESPN.

30-летний защитник стал единственным представителем «Манчестер Юнайтед» в команде.

В число одиннадцати футболистов, проваливших сезон, включены:

Вратарь: Иллан МельеЛидс»);

Защитники: Клеман Лангле («Тоттенхэм»), Лянко Войнович («Саутгемптон»), Харри МагуайрМанчестер Юнайтед»), Марк Кукурелья («Челси»);

Полузащитники: Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джонджо Шелви («Ноттингем Форест»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Кай Хавертц («Челси»);

Нападающие: Ришарлисон («Тоттенхэм»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси»).

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50 комментариев

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QWertY
А где украинский Шаман за 100 мультов?)
+96
-14
+82
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10ztv
легче было состав челси скопировать
+47
-1
+46
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
А где украинский Шаман за 100 мультов?)
Человек Магуайр так вообще толком не играл. Не заслужил это место
+24
-4
+20
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ебздрогыч
Ну ладно остальные, но Магуайра за что?
Человек Магуайр: Враг на скамейке
+12
0
+12
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Михо
Ответ QWertY
А где украинский Шаман за 100 мультов?)
Он провел не полный сезон, будет в следующем году, пока только лишь сборная худших трансферов)
+11
-1
+10
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Н.Ф.
Мудрика толерантно не включили.
В надежде, что он ещё выстрелит.
+17
-9
+8
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Ебздрогыч
Ну ладно остальные, но Магуайра за что?
+13
-6
+7
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Shuller18
Обаме толком не давали играть, Хавертц не прям уж провалил на фоне всего Челси, Кукуруза согласен полностью, хуже игрока на позиции ЛЗ в Челси не было
+6
-2
+4
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Nikuz Z
Магуайер бессменный капитан на все времена этой сборной !
+5
-1
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London.is.blue
Ответ Н.Ф.
Мудрика толерантно не включили. В надежде, что он ещё выстрелит.
Мудрик и не должен быть в этом рейтинге с 4 месяцами в АПЛ.
А вот Антони должен.
+10
-6
+4
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Arman FCSM
Ответ QWertY
А где украинский Шаман за 100 мультов?)
Стометровки на "Стэмфорде" тренерует
+5
-1
+4
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roma.atyakshev
Ответ QWertY
А где украинский Шаман за 100 мультов?)
на скамейке и здесь, где ж ему еще быть)
+3
0
+3
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avcgloronalduMU
провал года это игроки Челси и линдгард из нотс
+3
0
+3
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London.is.blue
Ответ Пирс Морган
Мудрика яиц не хватило поставить?
А кто сказал, что он должен быть в этом рейтинге? Эксперты со спортса?

Мудрик в Англии всего 4 месяца.

А почему не Пулишич и Зиеш, к примеру?
+10
-7
+3
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Сергей Орлов
Ответ Shuller18
Обаме толком не давали играть, Хавертц не прям уж провалил на фоне всего Челси, Кукуруза согласен полностью, хуже игрока на позиции ЛЗ в Челси не было
Был. Асьер Дель Орно звали.
+3
0
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Ковбой Бибоп
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Седрик Бабу? Или как там его
Абдул Рахман Баба
+2
0
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Любезный Коссутий
Ответ Артем Дорохин
Ришарлиссона за что
за 0 голов, я так понимаю
+2
0
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Любезный Коссутий
верим в Макгавра, что покинет этот позорный список в следующем сезоне. в составе другого клуба, разумеется.
+2
0
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Nikita_C47
Ответ Любезный Коссутий
верим в Макгавра, что покинет этот позорный список в следующем сезоне. в составе другого клуба, разумеется.
В Сити его! Это единственный вариант как он может помочь Юнайтед :)
+1
0
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FortMinor
Ответ Shuller18
Обаме толком не давали играть, Хавертц не прям уж провалил на фоне всего Челси, Кукуруза согласен полностью, хуже игрока на позиции ЛЗ в Челси не было
тоже не понял почему хаверц провалился у них
+1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Arman FCSM
Стометровки на "Стэмфорде" тренерует
Ему бы в бегуны
+3
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Arman FCSM
Стометровки на "Стэмфорде" тренерует
Бегущий по лезвию
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Potomok Budulaya
откровенно Хаверц по делу в этом списке, сильно здал ,будто ему футбол надоел ,нет блеска в глазах.
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Люблю Марго Робби
Ответ London.is.blue
А где главный флоп АПЛ Антони?
А где Хаверц и Фофана?
+1
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Sobia Khan
Ответ OldRedWhite
Оскопировать )))
Texas Rangers vs Detroit Tigers
https://bfhd.site/stream-01/
0
0
0
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