Медведев впервые с 2020-го проиграл в первом круге «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Тиаго Сейбот Уайлд Теннис

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл №172 Тиаго Сейботу Уайлду – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

Медведев проиграл в первом круге «Большого шлема» впервые с «Ролан Гаррос»-2020.

Сейбот Уайлд – самый низкорейтинговый соперник, которому проиграл Медведев, после Стэна Вавринки в прошлом году в Меце (швейцарец был №284).

После этого матча баланс Медведева в пятисетовых встречах составляет 3:9.

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164 комментария

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mr_ h2o
Где-то прибыло - грунтовый Мастерс. Где-то убыло - ранний вылет с РГ.

В целом ничего критичного. И да, хвалебные статьи про Медведева это как прогнозы Черданцева
+104
-15
+89
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jjeka
Ответ mr_ h2o
Где-то прибыло - грунтовый Мастерс. Где-то убыло - ранний вылет с РГ. В целом ничего критичного. И да, хвалебные статьи про Медведева это как прогнозы Черданцева
2-я ракетка отлетает от 172-й в первом раунде - ничего критичного, согласен
+94
-7
+87
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Сергей Чугунников
Так. Кто там теперь в каких кругах должен проиграть, чтобы Медведев стал первой ракеткой мира?)
+65
-6
+59
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Dmitry Emelyanovich
Перекидывал мяч на противоположную сторону, а не играл. Закономерный результат
+40
-2
+38
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Phantom3000
Это было ужасно
+36
-4
+32
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DjokoND
Как бы Дикого усача тут ненавидели, но он играл очень, очень, оооочееень круто. Давно такой вдохновенной игры не видел. Респект 👏🤝
+24
-1
+23
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Марина Иванова
Даня, быть твоим фанатом - то еще испытание. Ладно, что ж поделаешь, начинай готовиться к Уимблдону. Мы все равно с тобой. Ну очень - очень жаль....
+29
-6
+23
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mr_ h2o
Ответ jjeka
2-я ракетка отлетает от 172-й в первом раунде - ничего критичного, согласен
Первый случай в истории? Даня на грунте все так же плох, соперник играл прилично и не выглядел 172-й ракеткой
+22
-5
+17
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Rio de Janeiro
Ужасная игра 🐻 на своей подачи в 5 сете.Слабая физуха и психика.Абсолютно заслуженная победа бразильца
+20
-3
+17
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Никита Волк
Бразилец играл хорошо, спорить смысла нет, но исход матча решила не хорошая игра бразильца, а ужасная пассивная игра Дани с огромным количество ошибок
+15
0
+15
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Zvonky
В общем это я виноват. В последние пару лет стал активировать подписку на евроспорт, на матчи БШ, чтобы посмотреть на Даню. Все разы в разных кругах. Даня после этого проигрывал. Сегодня решил с первого круга активировать, чтобы посмотреть чуть больше кругов и вот опять. В общем, прости, Даня, я больше не буду, только текстовые трансляции :)
+14
0
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Анатолий Зыболов
Четыре часа вату катал.
+15
-1
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jjeka
Ответ DjokoND
Как бы Дикого усача тут ненавидели, но он играл очень, очень, оооочееень круто. Давно такой вдохновенной игры не видел. Респект 👏🤝
А за что ненавидеть бразила? Тут факт в том, что как бы он ни играл, нет ни единого оправдания такой убогой игре Дани. Особенно после блестящей победы в Риме. У него словно тумблер-переключатель между Догге и Чимсом
+16
-3
+13
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Артемий Хомутов
Откровенно говоря, просто переиграли сегодня Медведева, на мой взгляд
+12
0
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Сергей Чугунников
Ответ atelos
и чему ты рад?
Да ничему. Но и трагедии нет никакой. Это теннис, бывает. Грунтовый теннис. Бразилец играл вдохновленно, Даня мучался. Закономерный итог.
+13
-2
+11
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Сергей48
Бразилец просто красавец! Его укороченные и игра у сетки меня приятно удивили. С заслуженной победой!
+9
0
+9
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daninator
По игре. Медведев играл прямолинейно и без мысли, бил по центру или просто перекидывал сетку под удар бразильца, к тому же часто отдавал свою подачу. Тьяго же обострял, играл вдохновенно и выдал отрезками крутой теннис. Поражение абсолютно по игре.
+8
0
+8
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Daniel
Бразил показал оч крутой теннис, а Даня был физический на спаде
Бэкхенд работал очень плохо

Ну и условия были оч тяжелыми - колоссально медленно, высоченные отскоки, где вся атака строится на силе ударов, которая у Медведева никогда не была главным оружием
+8
-1
+7
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Jefri AG
Красивый остроатакующий теннис победил корявое тащилово. Браво, Тиаго! А Медведев опять испортил всю сетку, теперь из этой половины можем снова увидеть в финале унылого Рууда или нечто подобное)
+11
-5
+6
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Хитли
У Медведева с грунтом случился мимолетный РОМАн, а любви не получилось.
+6
0
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pizzatcarizza
Ответ Владислав Никонов
Нестабильность признак Медведева.
Это был типичный Даня на грунте, вот в Риме была нестабильность)
+6
0
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Дмитрий Шакиров
Ответ jjeka
2-я ракетка отлетает от 172-й в первом раунде - ничего критичного, согласен
эта 172-я ракетка с января, кроме грунта, ничего не играла. и стата там неплохая.
+6
-1
+5
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Андрей Судалин
Ответ mr_ h2o
Где-то прибыло - грунтовый Мастерс. Где-то убыло - ранний вылет с РГ. В целом ничего критичного. И да, хвалебные статьи про Медведева это как прогнозы Черданцева
Значит надо ждать победы на Уиме. Никто же на спортсе, надеюсь, не вздумает наклепать статью о том что Медведев великий травник.
+7
-2
+5
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Владислав Никонов
Нестабильность признак Медведева.
+7
-2
+5
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Anush15
А вы все смеялись над Алькарасом ..))
+5
-1
+4
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