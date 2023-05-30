Медведев впервые с 2020-го проиграл в первом круге «Большого шлема»
Вторая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл №172 Тиаго Сейботу Уайлду – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.
Медведев проиграл в первом круге «Большого шлема» впервые с «Ролан Гаррос»-2020.
Сейбот Уайлд – самый низкорейтинговый соперник, которому проиграл Медведев, после Стэна Вавринки в прошлом году в Меце (швейцарец был №284).
После этого матча баланс Медведева в пятисетовых встречах составляет 3:9.
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В целом ничего критичного. И да, хвалебные статьи про Медведева это как прогнозы Черданцева
Бэкхенд работал очень плохо
Ну и условия были оч тяжелыми - колоссально медленно, высоченные отскоки, где вся атака строится на силе ударов, которая у Медведева никогда не была главным оружием