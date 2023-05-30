Вторая ракетка мира в первом круге « » проиграл №172 Тиаго Сейботу Уайлду – 6:7(5), 7:6(6), 6:2, 3:6, 4:6.

Медведев проиграл в первом круге «Большого шлема» впервые с «Ролан Гаррос»-2020.

Сейбот Уайлд – самый низкорейтинговый соперник, которому проиграл Медведев, после в прошлом году в Меце (швейцарец был №284).

После этого матча баланс Медведева в пятисетовых встречах составляет 3:9.

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