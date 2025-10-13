Станкович – главный кандидат на пост тренера сборной Сербии (TPK News)
Деян Станкович может возглавить сборную Сербии.
Напомним, ранее Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сербской команды после поражения от Албании в квалификации ЧМ-2026 (0:1).
По информации TPK News, возглавляющий «Спартак» Станкович является главным кандидатом на эту должность. Также рассматриваются кандидатуры Жарко Лазетича («Маккаби» Тель-Авив) и Милоша Милоевича («Аль-Шарджа»).
Ожидается, что решение будет принято на заседании исполнительного комитета Футбольного союза Сербии в пятницу.
Сборная Сербии занимает 3-е место в своей группе квалификации ЧМ-2026, набрав 7 очков после 5 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TPK News
