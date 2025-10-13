Станкович – главный кандидат на пост тренера сборной Сербии (TPK News)

Деян Станкович может возглавить сборную Сербии.

Напомним, ранее Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера сербской команды после поражения от Албании в квалификации ЧМ-2026 (0:1).

По информации TPK News, возглавляющий «Спартак » Станкович является главным кандидатом на эту должность. Также рассматриваются кандидатуры Жарко Лазетича («Маккаби » Тель-Авив) и Милоша Милоевича («Аль-Шарджа »).

Ожидается, что решение будет принято на заседании исполнительного комитета Футбольного союза Сербии в пятницу.

Сборная Сербии занимает 3-е место в своей группе квалификации ЧМ-2026, набрав 7 очков после 5 матчей.