Александр Медведев: «Игры между КХЛ и НХЛ не получили развитие – боязнь поражений. СКА победил «Каролину» – это дало им тревожный звонок»
Александр Медведев считает, что клубы НХЛ не играют с командами КХЛ из-за боязни проиграть.
Первый президент КХЛ и генеральный директор «Зенита» высказался об этом, говоря о взаимоотношениях между лигой и НХЛ.
«Не все помнят – матч между «Металлургом» и «Рейнджерс» после Лиги чемпионов, которая была проведена на очень хорошем уровне. И финал в Швейцарии при забитом стадионе.
Вот эти события состоялись. Часть из них не получила развитие, как матчи между КХЛ и НХЛ.
Думаю, что за этим стояла боязнь поражений.
Выигрыш СКА у «Каролины» дал им тревожный звонок. Хотя я им говорил: «Поймите, радость победы после поражения гораздо слаще», – сказал Александр Медведев.
Команды КХЛ и НХЛ провели три матча между собой в истории.
В 2008 году «Металлург» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 в Швейцарии.
В октябре 2010 года состоялось два матча: СКА обыграл «Каролину» (5:3) в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо», входившее тогда в состав лиги, проиграло «Финиксу» (1:3) в Риге.
Александр, а может они не проиграть боятся, а просто вы им набуй не нужны?
Наверно сметут там всё, неинтересно…
Больше похоже на правду то, что НХЛ не выгодно финансово играть с клубам НХЛ, чем то, что клубы НХЛ боятся проиграть. И до начала всего было не очень выгодно это делать, а после начала - так и вовсе.
По лесам, по полям разбежалися" (с)