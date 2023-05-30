Александр Медведев: «Игры между КХЛ и НХЛ не получили развитие – боязнь поражений. СКА победил «Каролину» – это дало им тревожный звонок»

Александр Медведев считает, что клубы НХЛ не играют с командами КХЛ из-за боязни проиграть.

Первый президент КХЛ и генеральный директор «Зенита» высказался об этом, говоря о взаимоотношениях между лигой и .

«Не все помнят – матч между «Металлургом» и «Рейнджерс» после Лиги чемпионов, которая была проведена на очень хорошем уровне. И финал в Швейцарии при забитом стадионе.

Вот эти события состоялись. Часть из них не получила развитие, как матчи между КХЛ и НХЛ.

Думаю, что за этим стояла боязнь поражений.

Выигрыш СКА у «Каролины» дал им тревожный звонок. Хотя я им говорил: «Поймите, радость победы после поражения гораздо слаще», – сказал Александр Медведев.

Команды КХЛ и НХЛ провели три матча между собой в истории.

В 2008 году «Металлург» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 в Швейцарии.

В октябре 2010 года состоялось два матча: СКА обыграл «Каролину» (5:3) в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо», входившее тогда в состав лиги, проиграло «Финиксу» (1:3) в Риге.