Александр Медведев: «Игры между КХЛ и НХЛ не получили развитие – боязнь поражений. СКА победил «Каролину» – это дало им тревожный звонок»

Теги Зенит СКА Каролина НХЛ Александр Медведев КХЛ Хоккей

Александр Медведев считает, что клубы НХЛ не играют с командами КХЛ из-за боязни проиграть.

Первый президент КХЛ и генеральный директор «Зенита» высказался об этом, говоря о взаимоотношениях между лигой и НХЛ.

«Не все помнят – матч между «Металлургом» и «Рейнджерс» после Лиги чемпионов, которая была проведена на очень хорошем уровне. И финал в Швейцарии при забитом стадионе.

Вот эти события состоялись. Часть из них не получила развитие, как матчи между КХЛ и НХЛ.

Думаю, что за этим стояла боязнь поражений.

Выигрыш СКА у «Каролины» дал им тревожный звонок. Хотя я им говорил: «Поймите, радость победы после поражения гораздо слаще», – сказал Александр Медведев.

Команды КХЛ и НХЛ провели три матча между собой в истории.

В 2008 году «Металлург» проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 в Швейцарии.

В октябре 2010 года состоялось два матча: СКА обыграл «Каролину» (5:3) в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо», входившее тогда в состав лиги, проиграло «Финиксу» (1:3) в Риге.

49 комментариев

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Ебздрогыч
У него лучшая соль в Питере!
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Дмитрий Шакиров
Это же, правда, очень смешно?
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Dyman
" Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите" (с) х/ф ИВМП
+45
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Storck Aerfas. 4 Pro
…а ещё я слышу голоса
+16
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Ярик01
Все же партии кокаина Промеса до Питера доплыли.
+14
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Melnikov1968
Ты эту хрень на кухне внукам рассказывай. Когда в настоящем успехов ноль, вспоминаем успехи 10 летней давности и рассказываем что было бы, если бы мы играли на ЧМ и в лиге чемпионов.
+12
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Dr. J 24
да, нхл испугалась. рассказывай дальше.
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Сергей Орлов
Совсем ку-ку что ли?)
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Берни Парент
Всё же это действительно неизлечимо. Болезнь достигла терминальной стадии.
+8
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Atsuktuvas
Кажется есть такой шутливый медтермин - мания величия на фоне комплекса неполноценности. Похоже у нас всю страну накрывает пандемией вот этого самого...
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krostis
напоминает анекдот про "неуловимого Джо".
Александр, а может они не проиграть боятся, а просто вы им набуй не нужны?
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Storck Aerfas. 4 Pro
После прочтения этой новости у меня появился вопрос-почему клубы КХЛ не участвует в Лиге Чемпионов?
Наверно сметут там всё, неинтересно…
+6
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Дэннис Молинарев
Новую партию методичек завезли походу
+4
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Alexander Shishanov
АХАХАХАХА
+4
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Сергей Анисимов
Ответ Dyman
" Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите" (с) х/ф ИВМП
Вот аббревиатура этого замечательного фильма. Впервые вижу
+4
-1
+3
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Зубы Дзюбы
Почему-то они все забывают о регулярногюи отлёте от Канады на чемпионатах мира? При том что там из реальной основы человека 2 было...
+3
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guizzy
Ответ Serge Vendino
А есть сомнения, что уровень КХЛ выше, чем у Лиги чемпионов?
ну вообще-то есть. тут как раз клубы КХЛ правда могли "зассать" играть против сильнейших клубов Европы и потери имиджа )
+4
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Петя Клюквин
Как они там все существуют? В постоянной тревоге? Не жизнь, а муки!
+3
0
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Казеич
Ответ Serge Vendino
Может и могли, но это не отменяет более высокий уровень КХЛ. Помимо высокого уровня российских хоккеистов, которые часто сходу становятся звёздами в НХЛ (из последних: Сорокин, Капризов, Кузьменко), ещё и легионеры лучшие едут к нам, потому что зарплаты гораздо выше, чем в европейских чемпионатах
Так может дело как раз таки и в зарплатах, а не уровне..)))
+2
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a2wai
Есть ощущение такое, что он живет в каком-то своем мирке.

Больше похоже на правду то, что НХЛ не выгодно финансово играть с клубам НХЛ, чем то, что клубы НХЛ боятся проиграть. И до начала всего было не очень выгодно это делать, а после начала - так и вовсе.
+2
0
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Dyman
"НХЛ КХЛ испугалися
По лесам, по полям разбежалися" (с)
+2
0
+2
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Матрос Кот
Видимо Промес ему отсыпал немного из амстердамского чемодана.
+3
-1
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Влад Панарин
Ответ Ебздрогыч
У него лучшая соль в Питере!
Свой заводик)))
+2
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Альберт Сова
Какую чушь он несет.
+1
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Yury Sin
У всех Медведевых проблемы ментального плана?
+1
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