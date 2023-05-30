Мендеш о Роналду: «Он был и остается лучшим в истории и в мире. Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все»
Жорже Мендеш рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.
«Криштиану всегда будет в моем сердце. Он особенный игрок и человек для меня. Если бы много лет назад я думал, что смогу сотрудничать с игроком, стоящим в два раза меньше, я бы подписался под этим.
Все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас был и есть такой игрок, как он. Я всегда говорил это и скажу еще раз: он был и остается лучшим в истории, лучшим в мире, даже по сравнению с другими.
В разные периоды говорили, что дело в силе и труде. Это правда, что он трудился и подавал пример для молодежи, он делал все, что мог бы сделать великий профессионал, но он также был виртуозным.
Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все. Он был виртуозным, взрывным. Он превратился в машину. Люди никогда не задумывались о процессе, который привел к тому, что он стал лучшим в истории», – сказал агент, отказавшись комментировать отъезд Криштиану в Саудовскую Аравию.
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А вот у Суареса действительно было все, пока все считали подписчиков в инсте у Кришти, Луис умел бить с обеих ног, головой, бисиклетой забивал с обеих ног, обводил защитников, забивал с центра поля, кручеными ударами, штрафные клал. Плюс видение поля, игра корпусом у Суареса намного лучше, чем у Роналду падающего при ветре. При этом в плей-офф ЧМ у Суареса 2+2, у тепличного Роналду 0+0, так как вне Европы он не игрок топ уровня. То есть по итогу Роналду не лучший даже среди не чемпионов мира в своем поколении, куда вы лезете в сравнения с плеймейкером, у которого еще 6 золотых бутс есть чисто по приколу как бонус?))
роналду разваливает команды
месси выигрывает чм
Так что сравнивать портиша с великими талантами не очень правильно)
Я не понимаю то, как эта мысль вообще может прийти в голову не сумасшедшему человеку.
Вы же твердили, если станет чемпионом мира, вопрос закрыт.
Что вам мешает держать свое слово?
Вопрос риторический.
Никто не ожидал от персофанов Роналду такого мужества, все понимают качество его персофанов, как личность.
Вам что мешает быть мужиклом, конкретно?
Месси лучше по голам в топ-5 лиг, лучше по ассистам, лучше по трофеям, лучше по индивидуальным наградам. А окончательно вопрос был закрыт 18 декабря 2022 года.
Не может игрок считаться одним из лучших в истории не победив на ЧМ.