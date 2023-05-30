Мендеш о Роналду: «Он был и остается лучшим в истории и в мире. Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все»

Теги Криштиану Роналду Роналдиньо Лионель Месси Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Жорже Мендеш рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

«Криштиану всегда будет в моем сердце. Он особенный игрок и человек для меня. Если бы много лет назад я думал, что смогу сотрудничать с игроком, стоящим в два раза меньше, я бы подписался под этим.

Все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас был и есть такой игрок, как он. Я всегда говорил это и скажу еще раз: он был и остается лучшим в истории, лучшим в мире, даже по сравнению с другими.

В разные периоды говорили, что дело в силе и труде. Это правда, что он трудился и подавал пример для молодежи, он делал все, что мог бы сделать великий профессионал, но он также был виртуозным.

Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все. Он был виртуозным, взрывным. Он превратился в машину. Люди никогда не задумывались о процессе, который привел к тому, что он стал лучшим в истории», – сказал агент, отказавшись комментировать отъезд Криштиану в Саудовскую Аравию. 

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49 комментариев

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JENNINGS
Месси -лучший в истории. 18 декабря 2022 года вопрос закрыт официально
+89
-31
+58
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Strateg 7
Это так серебро в верблюжьей лиге им вскружило голову?))
+32
-7
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Экспертное мнение
Давайте чемпионов мира оставим в сторонке, они все-таки вряд ли участвуют в одном споре с Роналду.

А вот у Суареса действительно было все, пока все считали подписчиков в инсте у Кришти, Луис умел бить с обеих ног, головой, бисиклетой забивал с обеих ног, обводил защитников, забивал с центра поля, кручеными ударами, штрафные клал. Плюс видение поля, игра корпусом у Суареса намного лучше, чем у Роналду падающего при ветре. При этом в плей-офф ЧМ у Суареса 2+2, у тепличного Роналду 0+0, так как вне Европы он не игрок топ уровня. То есть по итогу Роналду не лучший даже среди не чемпионов мира в своем поколении, куда вы лезете в сравнения с плеймейкером, у которого еще 6 золотых бутс есть чисто по приколу как бонус?))
+17
-2
+15
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Homelender_666
Ответ JENNINGS
Месси -лучший в истории. 18 декабря 2022 года вопрос закрыт официально
Чисто по футбольным скиллам он был закрыт ещё раньше, а по наградам - в 2019, когда Месси взял 6 ЗМ.
+18
-4
+14
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Костя Кот
последние годы:
роналду разваливает команды
месси выигрывает чм
+20
-6
+14
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QWertY
Кришти был обычным деревянным бегунком, которого Ферги взял и прокачал. Без великого шотландца Кришти бы закончил как условный Волкат, ведь у Сэра даже Клеверли выглядел как хавбек мирового уровня))
Так что сравнивать портиша с великими талантами не очень правильно)
+25
-12
+13
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bel01
Я не понимаю даже не то, как вообще можно обосновать тезис (КР гоат) при крайне ограниченных игровых навыках этого игрока и его позорнейшим результатом на ЧМ (0+0 в 7 матчах плей-офф).

Я не понимаю то, как эта мысль вообще может прийти в голову не сумасшедшему человеку.
+12
-1
+11
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MK
Бонусы получил)
+12
-2
+10
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Пинающий Достоинства
Когда говорят о Роналдинью и Месси, у Роналду есть кубок Мира, хотя постойте..
+13
-3
+10
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VERBLYUD
Ответ mootoo
неа
Да
+20
-11
+9
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Николай Козлов
Пирс Морган: Жорже, уйди, это мой зад и мне его лизать!
+8
0
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Uragan Boy
Роналду далеко до Месси, и сравнивать их это глупо..Роналду так и останется в тени Месси. ну а последние 3 года Роналду сам себя опустил. мендеш конечно же будет хвалить Роналду, это был его хлеб
+8
0
+8
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VERBLYUD
Ответ Экспертное мнение
Давайте чемпионов мира оставим в сторонке, они все-таки вряд ли участвуют в одном споре с Роналду. А вот у Суареса действительно было все, пока все считали подписчиков в инсте у Кришти, Луис умел бить с обеих ног, головой, бисиклетой забивал с обеих ног, обводил защитников, забивал с центра поля, кручеными ударами, штрафные клал. Плюс видение поля, игра корпусом у Суареса намного лучше, чем у Роналду падающего при ветре. При этом в плей-офф ЧМ у Суареса 2+2, у тепличного Роналду 0+0, так как вне Европы он не игрок топ уровня. То есть по итогу Роналду не лучший даже среди не чемпионов мира в своем поколении, куда вы лезете в сравнения с плеймейкером, у которого еще 6 золотых бутс есть чисто по приколу как бонус?))
Еще Луис МВП Кубка Америки 2011, а Кришти ни на одном крупном турнире сборных не признавался лучшим)
+8
-1
+7
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Frakiec 77
Улыбнуло)
+10
-4
+6
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А.Э.РАСИМ
Ответ mootoo
неа
Почему "неа" ?
Вы же твердили, если станет чемпионом мира, вопрос закрыт.

Что вам мешает держать свое слово?

Вопрос риторический.

Никто не ожидал от персофанов Роналду такого мужества, все понимают качество его персофанов, как личность.
Вам что мешает быть мужиклом, конкретно?
+8
-2
+6
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Дмитрий Фурсов
Один из лучших - безусловно да, но лучшие в истории - Месси и Пеле. Месси выиграл все в своей карьере, и с клубом, и теперь еще и со сборной
+5
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Рахил Тагиев
Мендеш показал, что он профи. Не стал ничего выносить, обвинять и тд.
+4
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Sekir
Фантомные подлизывания. Уже не агент, а инстинкты работают.
+4
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Tpy6kaMerlina
Чувак получил остров в подарок... о чём тут можно говорить. Даже если последние годы между ними была напряжёнка, такой уровень медийности и кэш который Мендеш получил от КриРо, будучи его агентом, он не получал и не получит ни от кого другого. Не считая всяких приятных ништячков. Типа острова в подарок.
+5
-1
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Антон
Да тут даже спорить не о чем на самом деле.
Месси лучше по голам в топ-5 лиг, лучше по ассистам, лучше по трофеям, лучше по индивидуальным наградам. А окончательно вопрос был закрыт 18 декабря 2022 года.
+4
-1
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qiqe
пхахахаха
+2
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Andrey Ashhabadskiy
Роналду два года как без титулов, ну а Месси, так для напоминания чемпион мира.
+2
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Игорь Климов
Лео Месси индивидуально всю свою карьеру превосходил по скиллам и по пониманию футбола этого Португальца7, чего бы тот не выигрывал с командами. Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
Не может игрок считаться одним из лучших в истории не победив на ЧМ.
+2
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Real_v_dushe
Алчный арг сам по себе прямой допингист+большинство его трофеев завоёваны при судейском допинге, как внутри Испании, так и на уровне ФИФА-УЕФА. Это беспорные факты. В каком месте честный и чистый игрок Роналду вообще должен сравниваться с алчным аргом, который пользовался допингом во всех смыслах юольшую часть своей карьеры?
Расслабься
+2
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SaH4r.
Ответ JENNINGS
Месси -лучший в истории. 18 декабря 2022 года вопрос закрыт официально
уважение адекватным фанатам Реала🤝🏻
+3
-1
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