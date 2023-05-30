Мендеш о Роналду: «Он был и остается лучшим в истории и в мире. Когда говорили о Роналдиньо и Месси, у Криштиану было все»

Жорже Мендеш рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

« всегда будет в моем сердце. Он особенный игрок и человек для меня. Если бы много лет назад я думал, что смогу сотрудничать с игроком, стоящим в два раза меньше, я бы подписался под этим.

Все мы, португальцы, должны гордиться тем, что у нас был и есть такой игрок, как он. Я всегда говорил это и скажу еще раз: он был и остается лучшим в истории, лучшим в мире, даже по сравнению с другими.

В разные периоды говорили, что дело в силе и труде. Это правда, что он трудился и подавал пример для молодежи, он делал все, что мог бы сделать великий профессионал, но он также был виртуозным.

Когда говорили о и , у Криштиану было все. Он был виртуозным, взрывным. Он превратился в машину. Люди никогда не задумывались о процессе, который привел к тому, что он стал лучшим в истории», – сказал агент, отказавшись комментировать отъезд Криштиану в Саудовскую Аравию.

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