  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер Боливии Вильегас о сборной России: «Очень мощна и сильна в физике и тактике. С нетерпением ждем матча, выпустим футболистов, которые давно не играли»
12

Тренер Боливии Вильегас о сборной России: «Очень мощна и сильна в физике и тактике. С нетерпением ждем матча, выпустим футболистов, которые давно не играли»

Главный тренер Боливии назвал сборную России мощной командой.

Сборные завтра сыграют в BetBoom товарищеском матче на «ВТБ-Арене» в Москве.

«У нас четыре игрока основного состава не выйдут на поле, но у нас сейчас такого рода матч, когда можно выпустить футболистов, которые давно не играли. Они сыграют с такой мощной и крепкой сборной, как команда России.

Что касается погодных условий, у нас в стране очень разный климат, например, Роберто Фернандес из региона, где температура +30, но там, где тренируемся, обычно холодно. В стране мы привыкли к холодным условиям, поэтому погода на нас не повлияет.

Мы чрезвычайно рады быть в России. Мы были приятно удивлены стадионом и условиями для тренировок, вчера мы тренировалось на стадионе «Локомотива».

Москва – невероятный город, отличные условия, мы счастливы быть здесь. Пока ничего не посетили, но хотим увидеть Красную площадь, надеемся также, что получится хорошая игра. Мы понимаем, что сборная России очень мощна и сильна с точки зрения физики и тактики, с нетерпением ждем матча», – заявил главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoСборная Боливии по футболу
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
ТАСС
logoРоберто Фернандес Торо
logoРЖД Арена
logoАкрон
Оскар Вильегас
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Товарищеские матчи уже надоели – неинтересно, не вижу в них ничего. Тренер должен видеть костяк сборной, но его нет». Силкин об игре России и Боливии
19сегодня, 11:45
Лев Лещенко споет перед матчем России и Боливии. Выступление будет посвящено 99-летнему Симоняну
37сегодня, 10:30
Лукин хотел бы сыграть с Аргентиной: «Против Месси было бы интересно проверить свои силы. Это мечта любого игрока»
17сегодня, 07:13
Данил Глебов о 2:1 с Ираном: «В официальном матче было бы всё по‑другому. С Боливией надо хорошо прессинговать»
7сегодня, 06:52
Главные новости
Бельгия в статусе фаворита гостит у Уэльса, а вы можете получить фрибет 1500 рублей за регистрацию от БЕТСИТИ
1 минуту назадРеклама
Карпин о символе на банкноте 500 рублей: «Я проголосовал бы за Лабубу»
2417 минут назад
Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес». Максим – крутой парень, но Андрей был 6-м в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду»
2025 минут назад
ЛЧ будет начинаться матчем с участием действующего победителя с сезона-2027/28. Его сыграют во вторник, остальные игры тура – в среду и четверг
1850 минут назад
Станкович – главный кандидат на пост тренера сборной Сербии (TPK News)
44сегодня, 16:52
Анзор Кавазашвили: «В СССР была идеология на высочайшем уровне, с рождения ты уже был пионером, коммунистом и так далее. Очень жаль, что в наше время этого нет»
87сегодня, 16:36
Тимур Гурцкая: «Если в «Спартаке» все окончательно сошли с ума, то приход Ивича обойдется им в 7-8 млн. Владимир не сочетается с красно-белыми, я бы взял атакующего тренера»
30сегодня, 16:22
Квалификация ЧМ-2026. Франции в гостях у Исландии, Германия сыграет с Северной Ирландией, Бельгия против Уэльса
34сегодня, 16:15
Лапорта выбрал секс, а не деньги: «Секс – это здоровье. Я люблю очень страстно и искренне. Не знаю, хороший ли я партнер»
51сегодня, 16:12
Наша Трибуна нуждается в вас – приходите к нам комьюнити-менеджером и сделайте ее лучше!
сегодня, 16:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Уругвай обыграл Узбекистан, Черногория победила Лихтенштейн
81 минуту назад
Уэльс – Бельгия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
12 минуты назад
Исландия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1 минуту назад
Северная Ирландия – Германия. Виртц, Вольтемаде и Адейеми в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
43 минуты назад
Семин о норвежском паспорте Хайкина: «Это не потеря, в сборную России его пригласили один раз. Никита не был востребован здесь – его не звали ни в «Зенит», ни в «Спартак»
3 минуты назад
Алексей Миранчук о Месси в МЛС: «Его тяжело описать словами. Приятно смотреть – показывает хороший результативный футбол в свои годы»
112 минут назад
Менди частично вернется к тренировкам с «Реалом» спустя почти полгода после травмы бедра
528 минут назад
Карпин о сборной Боливии: «Один из сильнейших за последнее время соперников, в одном ряду с Ираном. Боливия не такая мощная, зато более техничная»
138 минут назад
Бакаев и Сафонов не сыграют с Боливией и вернутся в клубы – это решение тренерского штаба сборной России
138 минут назад
Товарищеский матч (U21). Россия сыграла вничью с Беларусью
40 минут назад