  Зидан о завершении карьеры в 34: «Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но сборы давались мне тяжело, не нравились выезды, гостиницы. Не собирался быть тренером, но после курсов понял, что мне это нравится»
7

Зидан о завершении карьеры в 34: «Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но сборы давались мне тяжело, не нравились выезды, гостиницы. Не собирался быть тренером, но после курсов понял, что мне это нравится»

Зинедин Зидан назвал причины, по которым закончил игровую карьеру.

Напомним, это произошло в 2006 году, когда экс-полузащитник выступал за «Реал».

«Когда я завершил карьеру после матча с «Вильярреалом», это был мой выбор. Мне больше не нравились выездные матчи и гостиницы. Даже играя дома, я жил в отелях. Я остановился в 34 года именно из-за этого. Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но тренировочные сборы давались мне очень тяжело.

В 34 года я ушел, заботился о семье, много путешествовал. После трех лет наслаждения жизнью я спросил себя: «Что мне делать дальше?» Мой друг был тренером, мы разговаривали часами, а потом я подумал: «Мне нужно подготовиться».

Я не собирался быть тренером, но после трех лет тренерских курсов в конце концов я понял, что мне это нравится. Столько людей научили меня так многому во Франции», – заявил бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида».

Зидан о будущем: «Я обязательно вернусь к тренерской работе. Одна из моих целей – сборная Франции»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
