Зидан о завершении карьеры в 34: «Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но сборы давались мне тяжело, не нравились выезды, гостиницы. Не собирался быть тренером, но после курсов понял, что мне это нравится»
Напомним, это произошло в 2006 году, когда экс-полузащитник выступал за «Реал».
«Когда я завершил карьеру после матча с «Вильярреалом», это был мой выбор. Мне больше не нравились выездные матчи и гостиницы. Даже играя дома, я жил в отелях. Я остановился в 34 года именно из-за этого. Я мог бы играть еще пару-тройку лет, но тренировочные сборы давались мне очень тяжело.
В 34 года я ушел, заботился о семье, много путешествовал. После трех лет наслаждения жизнью я спросил себя: «Что мне делать дальше?» Мой друг был тренером, мы разговаривали часами, а потом я подумал: «Мне нужно подготовиться».
Я не собирался быть тренером, но после трех лет тренерских курсов в конце концов я понял, что мне это нравится. Столько людей научили меня так многому во Франции», – заявил бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида».
