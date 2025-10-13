  • Спортс
  • Губерниев о норвежском паспорте Хайкина: «Предателем его считать не буду, могу понять мотивацию. Он хочет играть на международном уровне, от паспорта РФ отказываться не собирается»
3

Губерниев о норвежском паспорте Хайкина: «Предателем его считать не буду, могу понять мотивацию. Он хочет играть на международном уровне, от паспорта РФ отказываться не собирается»

Дмитрий Губерниев высказался о получении Никитой Хайкиным гражданства Норвегии.

Ранее сообщалось, что вратарь «Буде-Глимт» несколько раз отказывался от вызовов в сборную России и получает паспорт Норвегии по ускоренной системе.

«Это его выбор, его жизнь. Он хочет играть на международном уровне.

Предателем его считать не буду. Его мотивацию могу понять как спортсмена.

Здесь же важно, что он спортивное гражданство меняет. Он не собирается отказываться от российского паспорта. Это важно учитывать. Пожелаю ему в это удачи», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
