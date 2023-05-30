Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов и Макар – в команде разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

Четыре российских хоккеиста включены в рейтинг разочарований в плей-офф НХЛ.

The Athletic составил команду из разочаровавших хоккеистов в нынешнем розыгрыше Кубке Стэнли.

Вратари:

(«Тампа»);

(«Бостон»);

Стюарт Скиннер («Эдмонтон»);

Защитники:

(«Нью-Джерси»);

(« »);

(« »);

(«Лос-Анджелес»);

(« »);

(« »);

Нападающие:

(«Рейнджерс»);

(« »);

(« »);

(«Миннесота»);

(« »);

Марк Шайфли («Виннипег»);

Эвандер Кэйн («Эдмонтон»);

Эрик Стаал («Флорида»);

Алексис Лафреньер («Рейнджерс»);

Майкл Бантинг («Торонто»);

Йессе Пулюярви («Каролина»);

Фил Кессел («Вегас»).