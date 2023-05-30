Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов и Макар – в команде разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

Теги рейтинги Нью-Джерси Рейнджерс Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Флорида Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон Даллас Фил Кессел Эрик Стаал Райан Сутер НХЛ Дрю Даути Эвандер Кэйн Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Виннипег Дуги Хэмилтон Марк Шайфли Хампус Линдхольм Бо Хорват Сиэтл Линус Улльмарк Кирилл Капризов Йессе Пулюярви Тимо Майер Винс Данн Кэйл Макар Алексис Лафреньер Майкл Бантинг Стюарт Скиннер Хоккей

Четыре российских хоккеиста включены в рейтинг разочарований в плей-офф НХЛ.

The Athletic составил команду из разочаровавших хоккеистов в нынешнем розыгрыше Кубке Стэнли.

Вратари:

Андрей Василевский («Тампа»);

Линус Улльмарк («Бостон»);

Стюарт Скиннер («Эдмонтон»);

Защитники:

Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

Кэйл МакарКолорадо»);

Хампус ЛиндхольмБостон»);

Дрю Даути («Лос-Анджелес»);

Винс ДаннСиэтл»);

Райан СутерДаллас»);

Нападающие:

Артемий Панарин («Рейнджерс»);

Тимо МайерНью-Джерси»);

Бо ХорватАйлендерс»);

Кирилл Капризов («Миннесота»);

Никита КучеровТампа»);

Марк Шайфли («Виннипег»);

Эвандер Кэйн («Эдмонтон»);

Эрик Стаал («Флорида»);

Алексис Лафреньер («Рейнджерс»);

Майкл Бантинг («Торонто»);

Йессе Пулюярви («Каролина»);

Фил Кессел («Вегас»).

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Подгорбунский
Как Кучеров попал сюда? 6 очков в 6 играх, учитывая их ранний вылет в первом раунде, который зависит от команды кстати (Которая провалила первый раунд сама по себе) - нормальный результат
Фил Кессел, который слег с травмой и до нее шедший в нормальные для игрока третьего-четвертого звена 2 очка за 4 игры тоже каким-то образом оказался здесь)
Интересно, на какие критерии они смотрели при составлении топа
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
Ответ Данил Подгорбунский
Как Кучеров попал сюда? 6 очков в 6 играх, учитывая их ранний вылет в первом раунде, который зависит от команды кстати (Которая провалила первый раунд сама по себе) - нормальный результат Фил Кессел, который слег с травмой и до нее шедший в нормальные для игрока третьего-четвертого звена 2 очка за 4 игры тоже каким-то образом оказался здесь) Интересно, на какие критерии они смотрели при составлении топа
the athletic в принципе не любит Куча. никак не могут простить, что он взял две чашки, пока некстван во вторых раундах сливается.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Обалдеть, а где же праймовые Усач и Джонка с 0 шайбами на двоих во втором раунде??
А что насчёт топ дефа Нёрса?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e1ther - e1ther
Усы не презентабельны?аж второй раунд, а очков как у Кучерова,ну какое разочарование (утрирую)Товарищ там,которые ничего не набрали во втором раунде, тьфу
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Nikolaev
Капризов? После травмы? С хет-триком?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Панарин скорее да чем нет, от него каждый год ожидают большего, а он всё непрыгнет.
А вот Кучер с Василевским тут каким боком, Кучер на уровне отыграл, Василевский, ну не может человек постоянно тянуть команду, как это было на протяжении 3 плей-офф, какие могут быть к нему вопросы, команда тупо играла плохо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e1ther - e1ther
Ответ vulturecrow
the athletic в принципе не любит Куча. никак не могут простить, что он взял две чашки, пока некстван во вторых раундах сливается.
Они не могут принять,что это лучший игрок ПО последних лет пяти,если не больше,как он таскал Нью Йорк,в свои 22 ,до сих пор смешно
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Бакин
ну кто то должен виноват))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
niceman
А по каким признакам Макара добавили в список с нашими игроками в заголовке? Я то уж подумал, что это все, попавшие в список разочарований. А оказывается там гораздо больше игроков. Почему тогда именно Макара добавили к нашим в заголовке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ульмарка за один привоз сюда вписали? Так-то кроме Бостона, кошкам никто сопротивления не оказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Курпас
Конечно у Торонто именно Бантинг главный виновник, а квартет мажоров в это время принимал солнечные ванны и они ни при делах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fullhouse
Кучерова включили, а Стамеску, набравшего на 2 очка меньше - нет🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сандалов
Дед Эрик каким боком тут оказался?Он прошлый сезон волна НХЛ не играл ,сейчас я уверен является лидером в раздевалке пантер,они угарают походу ,он должен был за МВП бороться как наш Попов ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
российские бездари как всегда в топе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T.T.
Ответ niceman
А по каким признакам Макара добавили в список с нашими игроками в заголовке? Я то уж подумал, что это все, попавшие в список разочарований. А оказывается там гораздо больше игроков. Почему тогда именно Макара добавили к нашим в заголовке?
За фамилию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий