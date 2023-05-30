Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов и Макар – в команде разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic
Четыре российских хоккеиста включены в рейтинг разочарований в плей-офф НХЛ.
The Athletic составил команду из разочаровавших хоккеистов в нынешнем розыгрыше Кубке Стэнли.
Вратари:
Андрей Василевский («Тампа»);
Линус Улльмарк («Бостон»);
Стюарт Скиннер («Эдмонтон»);
Защитники:
Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);
Кэйл Макар («Колорадо»);
Хампус Линдхольм («Бостон»);
Дрю Даути («Лос-Анджелес»);
Райан Сутер («Даллас»);
Нападающие:
Артемий Панарин («Рейнджерс»);
Тимо Майер («Нью-Джерси»);
Кирилл Капризов («Миннесота»);
Никита Кучеров («Тампа»);
Марк Шайфли («Виннипег»);
Эвандер Кэйн («Эдмонтон»);
Эрик Стаал («Флорида»);
Алексис Лафреньер («Рейнджерс»);
Майкл Бантинг («Торонто»);
Йессе Пулюярви («Каролина»);
Фил Кессел («Вегас»).
Фил Кессел, который слег с травмой и до нее шедший в нормальные для игрока третьего-четвертого звена 2 очка за 4 игры тоже каким-то образом оказался здесь)
Интересно, на какие критерии они смотрели при составлении топа
А что насчёт топ дефа Нёрса?
А вот Кучер с Василевским тут каким боком, Кучер на уровне отыграл, Василевский, ну не может человек постоянно тянуть команду, как это было на протяжении 3 плей-офф, какие могут быть к нему вопросы, команда тупо играла плохо.