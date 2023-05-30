16-летняя Мирра Андреева за 56 минут выиграла дебютный матч в основной сетке «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос». За 56 минут она обыграла Элисон Риск – 6:2, 6:1.

16-летняя россиянка впервые играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». Она пробилась через квалификацию и за четыре матча в Париже не отдала ни одного сета.

Андреева – чемпионка шести взрослых турниров ITF. Она занимает 143-е место в рейтинге WTA.

В этом году у Андреевой 21 победа в 23 матчах.

Теперь она поборется с Ангелиной Калининой или Диан Парри.

Также сегодня свой матч первого круга проведет 18-летняя сестра Андреевой Эрика. Она сыграет с Эммой Наварро.

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53 комментария

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VictorVallecano
Ответ Valentin Efimenko
Растет новая Маша Шарапова.
Странно, а мне кажется, что Мирра Андреева.
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Светлана Менова
Пожелаю Мирре здоровья, в первую очередь. А то глядя на Радукану плакать хочется.
+44
-2
+42
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свободу попугаю
За Мирру действительно хочется болеть, посмотрев несколько её игр... отличается от безликой массы остальных наших, что то в ней есть
+26
-7
+19
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Elvagor
Надеюсь, это будет наша новая звезда в женском теннисе!)
+15
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Angry_bear
Впечатляющее начало...Дерзай, наша новая звёздочка!))
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interested
Зверь-девка! На кураже идёт. Наследница Маши Шараповой.))
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Кот под ногами майора
Очень уверенно провела матч, по виннерсам большое преимущество. Смотреть интересно было
+13
-3
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Андрей Усков
Ответ свободу попугаю
За Мирру действительно хочется болеть, посмотрев несколько её игр... отличается от безликой массы остальных наших, что то в ней есть
ох уж эта безликая масса, где 6 человек в топ-50, из которых 3 в топ-15
+11
-2
+9
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свободу попугаю
Ответ ak82
Пора переходить играть за Казахстан 🇰🇿
Джунжубековых воспитывайте
+9
0
+9
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Valentin Efimenko
Растет новая Маша Шарапова.
+23
-16
+7
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Сергей Орлов
Неужели новая звезда?
+11
-5
+6
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nick-basil
На кону для Андреевой-младшей - взлет в первую сотню!
+5
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+5
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nick-basil
Если смотрим кто дальше, то Калинина явно имеет проблемы с перемещениями по корту, а Диан Перри обученная девушка , но с "сырой" игрой. Много анфорсов.
+4
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igorrado@yandex.ru
Мирра - красотка!
Так уверенно переехала опытную американку!
Удачи на РГ!
Выиграет следующий матч, будет, как минимум, в первой сотне рейтинга!
+4
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Александр Сачков
Так держать!
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Melnikov1968
Имя красивое,буду за нее болеть.
+4
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Олег Андронов
Перспективнее Эрики пока смотрится. Как и Бренда Фрухвиртова выглядит талантливее Линды
+3
0
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Мыло "судейское"
умничка!
остается надеется, что не перегорит и здоровье не подведет!
🤞🏻
+2
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nick-basil
Главный челлендж с француженкой для Андреевой будет радикальная поддержка своей теннисистки публикой. Битва против трибун - тоже испытание.
+2
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Buhmichael
Ответ Светлана Менова
Пожелаю Мирре здоровья, в первую очередь. А то глядя на Радукану плакать хочется.
И я бы ещё пожелал попроще относится к славе и популярности, а то все уже кричат про "новую Шарапову" не надо давить на ребенка ожиданиями и вниманием. Её 16, даже если она супер-мега турнир сейчас проведет, ей всё равно ещё нужно искать свой путь в теннисе и многому учиться. Пусть ещё побудет ребенком, который кайфует от игры.
+3
-1
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nick-basil
Пока лучший матч Мирры - победа в квале над Осорио. Там реализовалась и показала возможности
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nick-basil
В целом парадигма впереди для Мирры прежняя - своя победная игра.
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Это моя новая любимка после Кириленко
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инок
Красавица Мирра! С победой на классе, и это в 16 лет.
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Михаил Пригода
Ответ ivan 07
Многого от нее не ждем. И маломощная и со слабой техникой.
Для своего возраста Мирра топ, даде Гауфф не так хороша была в 16
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