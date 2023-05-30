16-летняя Мирра Андреева за 56 минут выиграла дебютный матч в основной сетке «Большого шлема»

вышла во второй круг « ». За 56 минут она обыграла Элисон Риск – 6:2, 6:1.

16-летняя россиянка впервые играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». Она пробилась через квалификацию и за четыре матча в Париже не отдала ни одного сета.

Андреева – чемпионка шести взрослых турниров ITF. Она занимает 143-е место в рейтинге WTA.

В этом году у Андреевой 21 победа в 23 матчах.

Теперь она поборется с Ангелиной Калининой или Диан Парри.

Также сегодня свой матч первого круга проведет 18-летняя сестра Андреевой Эрика. Она сыграет с Эммой Наварро.

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