Президент «Атлетико» сказал, что Феликс вернется из «Челси»: «Нам сообщили, что Почеттино на него не рассчитывает»

Жоау Феликс не останется в «Челси» после истечения срока аренды.

Новый главный тренер «синих» не рассчитывает на португальского полузащитника. Об этом рассказал президент «Атлетико» .

«Нам сообщили, что Поч не рассчитывает на в «Челси». Он вернется сюда, посмотрим… Мы ничего не планировали», – сказал Сересо.

Феликс перешел в « » на правах аренды из « » в январе этого года. В составе лондонского клуба он провел 20 матчей и забил 4 гола.

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