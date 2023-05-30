Президент «Атлетико» сказал, что Феликс вернется из «Челси»: «Нам сообщили, что Почеттино на него не рассчитывает»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Энрике Сересо Маурисио Почеттино Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс не останется в «Челси» после истечения срока аренды.

Новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не рассчитывает на португальского полузащитника. Об этом рассказал президент «Атлетико» Энрике Сересо

«Нам сообщили, что Поч не рассчитывает на Жоау Феликса в «Челси». Он вернется сюда, посмотрим… Мы ничего не планировали», – сказал Сересо. 

Феликс перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» в январе этого года. В составе лондонского клуба он провел 20 матчей и забил 4 гола. 

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26 комментариев

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KeriLLo
А это отличная новость, хорошо что Поч его забраковал.
Тратить на него кучу денег, да даже аренда дорогая - неразумно.
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HI MARS
Бездарный игрок в завершении атак
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DolJun
отличное начало
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Денис Аксанов
Забавно слышать от президента клуба «мы ничего не планировали»,когда дело касается самого дорогого трансфера в истории клуба
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Born is the King
Это уже мне нравится. видно появился тренер
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Sergeev55
И в Атлетико его обратно не ждали
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RealJon
иногда мы забываем того факта что Атлетико купили его за 120 лямов. он был ноунеймом из Бенфики, даже Энцо выиграл и показал себя в ЧМ
+3
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CopaAmerica
Ответ udiekemen
Мудрик>>>Феликс так получается)
не обязательно, просто феликс в аренде дальше выкуп или возврат, мудрик выкуплен дальше остается оставить или продать
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Corde Fidelium
Надо и Мудрика тем же путем обратно отправить, все равно от него толку ноль.
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Pushkin_CR7
Правильно, нужно Кейна забирать))
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bogdan fedyuk
хорошее решение
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Pushkin_CR7
Ответ Иван Иванов
Кейн в команду без ЛЧ? 😂😂😂
А что, у Кейна команда с ЛЧ? Или есть гарантия, что будет еще через сезон? Желающих очень много держать Тотенхем около 7-8 места. При перезапуске Ливерпуля, развитии Ньюкасла, и возвращении Челси в топ 6.
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Blackfire999
Ответ Денис Аксанов
Забавно слышать от президента клуба «мы ничего не планировали»,когда дело касается самого дорогого трансфера в истории клуба
осторожнее, а то он сейчас обидится и сольет сюда настоящие планы.
Но нет)))
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GuruFutbola
Жаль, могли бы с мудриком и энцо бороться за лигу конференций)
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Veni-Vidi-Vici
Почеттино грамотно начинает, сходу раскусил этого пижона.

Зачем-то только зимой выкинули ради него 11 лямов без всякого смысла.
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Пули Снегопада
Феликс очень капризный, и Почеттино знает это, а ему надо команду создавать
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Blackfire999
и куда теперь Атлетико девать этот сказочный мешок... Ведь именно после его ухода команда заиграла
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Мужанов Дмитрий Александрович
Опускать цену на свою "лучшую" покупку Атлетико не хочет, значит так и будет сидеть у них на лавке до конца контракта(если не карьеры)
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Sabit Hernandez
Феликс хорош в Челси,на самом деле это уже плохая новость и первая ошибка Почетино
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Мухамед Аргашоков
Вот по настоящему хорошая новость
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Febos_
всегда считал Боули гением, потратил сразу 11 лямов за аренду чтобы потом убедиться не тратить 90млн за феликса)
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Зелёный гопник
Мудрик будет основной игрок через которого будет строится игра команды ?😁
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Victorious
Почу теперь нужно сразу решить с Маунтом. Не откладывать
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