Президент «Атлетико» сказал, что Феликс вернется из «Челси»: «Нам сообщили, что Почеттино на него не рассчитывает»
Жоау Феликс не останется в «Челси» после истечения срока аренды.
Новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не рассчитывает на португальского полузащитника. Об этом рассказал президент «Атлетико» Энрике Сересо.
«Нам сообщили, что Поч не рассчитывает на Жоау Феликса в «Челси». Он вернется сюда, посмотрим… Мы ничего не планировали», – сказал Сересо.
Феликс перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» в январе этого года. В составе лондонского клуба он провел 20 матчей и забил 4 гола.
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Тратить на него кучу денег, да даже аренда дорогая - неразумно.
Но нет)))
Зачем-то только зимой выкинули ради него 11 лямов без всякого смысла.