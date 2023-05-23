С «Ювентуса» сняли 10 очков, «Химки» вылетели из РПЛ, жара вокруг Винисиуса, 50 млн долларов Хэмилтону от «Феррари» и другие новости

1. «Химки» вылетели из Мир РПЛ. Это стало известно после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре чемпионата России. Андрей Талалаев – первый тренер, вылетевший из высшего дивизиона с тремя клубами. Кстати, он работал в этом сезоне и в «Торпедо», тоже вылетевшем.

2. Скандал с расизмом в адрес Винисиуса Жуниора захлестнул испанский футбол. Оказывается, фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!» еще до матча – при выходе игроков «Реала» из автобуса у «Местальи». «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании. Полиция уже установила личность одного фаната, оскорблявшего футболиста.

Глава Ла Лиги написал бразильцу: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат». Вингер «Реала» ответил: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают». Тебас снова написал игроку: «Ни Испания, ни Ла Лига не расистские. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж турнира, где более 200 темнокожих игроков испытывают уважение и любовь болельщиков». Вини выложил ролик с расистскими оскорблениями: «Всегда говорят: это «отдельные случаи», «один фанат». Нет, не отдельные. Что мешает привлечь этих людей к уголовной ответственности?» «Реал» сделал заявление: «Испанский футбол опозорен. Глава федерации не позволил принять решительные меры, судьи уклонились от обязанностей. И случай не единичный».

Пока футбол сплотился вокруг Винисиуса, самого бразильца могут отстранить на срок до 3 матчей за удар в лицо Дуро во время стычки. Уже уволен судья ВАР, не показавший главному арбитру, как Винисиуса за горло хватает Дуро, вингер «Реала» был удален, форвард «Валенсии» – нет.

3. С «Ювентуса» сняли 10 очков из-за фиктивного прироста капитала. Туринский клуб опустился на 7-е место и следом крупно проиграл «Эмполи» (1:4) в 36-м туре Серии А. «Лацио» вышел в Лигу чемпионов после санкций в отношении «Юве». «Рома» сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2), у Моуринью впервые в карьере серия из 6 матчей без побед в лиге.

4. НХЛ. «Флорида» обыграла «Каролину» и ведет 3-0 в серии финала Востока. Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский сделал шатаут в плей-офф НХЛ впервые в карьере. Он отразил 32 броска.

5. ФИФА разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го. Иностранные игроки и тренеры, оставшиеся, вернувшиеся или приехавшие в Россию или Украину после начала конфликта, не смогут приостанавливать контракты.

6. Оказывается, форвард «Спартака» Соболев показывал нецензурный жест игроку ЦСКА еще до эпизода с удалением. Судья дерби Карасев оставил без внимания этот момент.

7. НБА. «Денвер» в четырех матчах обыграл «Лейкерс» в финале Западной конференции и впервые вышел в решающую серию.

8. «Ньюкасл» вышел в Лигу чемпионов впервые с сезона-2002/03, сыграв вничью с «Лестером» в 37-м туре АПЛ (0:0).

9. «Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на 50 млн долларов, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом.

10. Алькарас и Медведев обошли Джоковича в рейтинге ATP (россиянин стал 2-й ракеткой мира), Руне стал №6, Сафиуллин вернулся в топ-100. Рыбакина стала №4 рейтинга WTA, Калинина дебютировала в топ-25.

11. Сборная Канады проиграла Норвегии (2:3 Б) на ЧМ по хоккею 2023. Все результаты игрового дня – здесь.

12. В МГУ объяснили уход фигуристки Евгении Медведевой из вуза: «В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия».

13. Десятикратный участник Матча всех звезд НБА Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока в 38 лет.

14. Андрей Лунев покинет «Байер» в конце сезона, российский вратарь, ранее выступавший за «Зенит», провел 3 матча за два года в Германии.

15. Международная федерация фехтования опубликовала итоговый список допущенных к турнирам россиян. В нем нет ни одного призера Олимпиады-2020.

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