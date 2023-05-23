С «Ювентуса» сняли 10 очков, «Химки» вылетели из РПЛ, жара вокруг Винисиуса, 50 млн долларов Хэмилтону от «Феррари» и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Химки» вылетели из Мир РПЛ. Это стало известно после победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре чемпионата России. Андрей Талалаев – первый тренер, вылетевший из высшего дивизиона с тремя клубами. Кстати, он работал в этом сезоне и в «Торпедо», тоже вылетевшем.

2. Скандал с расизмом в адрес Винисиуса Жуниора захлестнул испанский футбол. Оказывается, фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!» еще до матча – при выходе игроков «Реала» из автобуса у «Местальи». «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании. Полиция уже установила личность одного фаната, оскорблявшего футболиста.

Глава Ла Лиги написал бразильцу: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат». Вингер «Реала» ответил: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают». Тебас снова написал игроку: «Ни Испания, ни Ла Лига не расистские. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж турнира, где более 200 темнокожих игроков испытывают уважение и любовь болельщиков». Вини выложил ролик с расистскими оскорблениями: «Всегда говорят: это «отдельные случаи», «один фанат». Нет, не отдельные. Что мешает привлечь этих людей к уголовной ответственности?» «Реал» сделал заявление: «Испанский футбол опозорен. Глава федерации не позволил принять решительные меры, судьи уклонились от обязанностей. И случай не единичный».

Пока футбол сплотился вокруг Винисиуса, самого бразильца могут отстранить на срок до 3 матчей за удар в лицо Дуро во время стычки. Уже уволен судья ВАР, не показавший главному арбитру, как Винисиуса за горло хватает Дуро, вингер «Реала» был удален, форвард «Валенсии» – нет.

3. С «Ювентуса» сняли 10 очков из-за фиктивного прироста капитала. Туринский клуб опустился на 7-е место и следом крупно проиграл «Эмполи» (1:4) в 36-м туре Серии А. «Лацио» вышел в Лигу чемпионов после санкций в отношении «Юве». «Рома» сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2), у Моуринью впервые в карьере серия из 6 матчей без побед в лиге.

4. НХЛ. «Флорида» обыграла «Каролину» и ведет 3-0 в серии финала Востока. Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский сделал шатаут в плей-офф НХЛ впервые в карьере. Он отразил 32 броска.

5. ФИФА разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го. Иностранные игроки и тренеры, оставшиеся, вернувшиеся или приехавшие в Россию или Украину после начала конфликта, не смогут приостанавливать контракты.

6. Оказывается, форвард «Спартака» Соболев показывал нецензурный жест игроку ЦСКА еще до эпизода с удалением. Судья дерби Карасев оставил без внимания этот момент.

7. НБА. «Денвер» в четырех матчах обыграл «Лейкерс» в финале Западной конференции и впервые вышел в решающую серию.

8. «Ньюкасл» вышел в Лигу чемпионов впервые с сезона-2002/03, сыграв вничью с «Лестером» в 37-м туре АПЛ (0:0).

9. «Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на 50 млн долларов, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом.

10. Алькарас и Медведев обошли Джоковича в рейтинге ATP (россиянин стал 2-й ракеткой мира), Руне стал №6, Сафиуллин вернулся в топ-100. Рыбакина стала №4 рейтинга WTA, Калинина дебютировала в топ-25.

11. Сборная Канады проиграла Норвегии (2:3 Б) на ЧМ по хоккею 2023. Все результаты игрового дня – здесь.

12. В МГУ объяснили уход фигуристки Евгении Медведевой из вуза: «В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия».

13. Десятикратный участник Матча всех звезд НБА Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока в 38 лет.

14. Андрей Лунев покинет «Байер» в конце сезона, российский вратарь, ранее выступавший за «Зенит», провел 3 матча за два года в Германии.

15. Международная федерация фехтования опубликовала итоговый список допущенных к турнирам россиян. В нем нет ни одного призера Олимпиады-2020.

Цитаты дня:

Томас Бах: «МОК горячо приветствует поддержку G7 рекомендаций по участию россиян и белорусов в турнирах только в качестве нейтральных спортсменов»

«Мозг сказал мне «пока». Загитова написала курсовую на тему «Специфика работы телеведущего на примере шоу «Ледниковый период»

Орлов о Соболеве: «Выродок какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют»

Мостовой о дерби с ЦСКА: «Спартак» не может – судья поможет. Без грубой ошибки бокового закончили бы 1:1»

Агент НБА: «Кайри Ирвинг останется в «Далласе» и подпишет контракт на 210 миллионов долларов»

Энтони Джошуа поддержал Винисиуса: «Я чувствую его боль на все 100%»

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22 комментария

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St. Alex
«Страус — птица нелетающая!» И другой блеск третьего дня футбольного МЧМ-2023

В избранном Матче МЧМ играли Уругвай и Ирак. Самое ожесточённое сопротивление всех первых таймов дня начало рушиться с 38-й минуты, когда Хусейн Хассан кинулся было на низовой сухой лист Матиаса Абальдо, но из лодочки мяч отскочил взад в дальний угол. 1:0, но автогол в моменте не записали. Уже после перерыва это был другой Хассан. Второй гол пришёлся уже на 48-ю минуту: всё тот же Матиас Абальдо навесил из-за штрафной, Андрес Феррари пробил головой вправо — мяч летел в зоне перекрытия вратарём, но тот так и замер, даже не протянув руки. А через четверть часа прилетел и автогол с углового (которого тоже могло и не быть): микрокасание перчатки вратаря не преградило путь мяча под перекладину, от которой кругляш отлетел вниз за линией. Окончательный счёт наставили с углового в добавленное время, когда Алан Маттуро головой послал мяч на разгром — замок на прыжки упорно не проходил, как ни старался Хассан всё это время делать сейвы на земле. 4:0, ставка на владение у иракцев не прошла — вымотали скорее сами себя.

В пятой группе Уругвай взлетел на первое место: Англия не сумела перебросать Тунис с ещё большим счётом. Единственный гол забил на 26-й минуте Дейни Скарлетт: выиграл борьбу наверху за навес от Харви Вейла и немедля послал мяч мимо вратаря Эдриса Арфауи. В единоборстве уже после удара Скарлетт неакцентированно попал сопернику локтем в плечо, но у арбитров никаких вопросов не возникло.

В матче всея шестой группы Франция не была фаворитом против Южной Кореи. На 22-й минуте вратарь Ким Чжун Хун первым поймал французский угловой и развил красивую атаку через всё поле. Цепочка с мячом миновала всех соперников, и четвёртое звено (Ли Сын Вон) в штрафной прострелил низом в левый, Тим Ло-Тутала не дотянулся — 1:0. Второй гол прилетел также со стандарта: штрафной на 64-й минуте подал всё тот же Ли Сын Вон, сбитый полёт переправил в сетку Ли Ён Чжун — вратарь рано выпрыгнул и накрыл не того, чуть не сбив третьего соперника, кому мяч не адресовался. Размочить вышло с пенальти: Ким Чжун Хун агрессивно отбирал мяч у ведущего игрока, за что и был наказан. Пострадавший (Ален Верженю) сам и пробил наудачу. Для победы не хватило, хоть игра под конец и пошла.

Не менее весело было и начало поздней игры шестой группы Гамбия — Гондурас. Уже на 20-й секунде самый быстрый мяч прилетел в ворота Гондураса от капитана Гамбии Адамы Боджанга, аккурат с линии штрафной в ближний угол (на него и придётся играть целый матч). Не прошло и пяти минут в первом тайме, как гондурасцы подготовили ответ. Исак Кастильо навесил справа из-за штрафной, на другом фланге принял Марко Асетуньо и перекинул в упор вратаря Юкассе Саньянга. После такого горячего размена вратари с защитой вспомнили наконец, для чего они предназначены: заколотить было невозможно до концовки. Только на 84-й минуте назначили угловой, как вовремя подвернулся Адама Боджанг: в суматохе мяч отскочил через всю штрафную обратно на его фланг, но на поперечный прострел низом Хурген Гарсия не успевал — но даже цифры 2:1 Гондурас не остановили. Для ничьей не хватило... линейки. Дани Картер на 88-й распечатал было наверху вратаря, но вовремя арбитру позвонили из ВАР. Зловещие линии определили голову за тёмную область — «No Goal, Offside». Гамбия удержала припадки атакующих Гондураса на своей половине и три очка не отдала. Одинаковый счёт с Францией вышел — только по времени начала матча Гамбия пока вторая.
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
привет Всем, как дела? что нового?
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justbored
Ответ Сосед Педро - биопапа Месси
Европка, это тебе не страны третьего мира, одного-двух провокаторов возьмут в оборот, и куда что денется, главное чтобы Реал не спустил это на тормозах, а продолжал привлекать внимание к вопросу....
Кавычки вы, надо полагать, не заметили. Это цитата из комментария чувака выше.
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Сергей Александрович
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Почти во всех ресурсах большинство, даже фанатов Барсы поддерживают Винисиуса. А на спортсе как всегда судят даже не видя сам эпизод, да и матч тоже. Плюсуют друг друга и минусуют адекватные мнения. Но правда этим не изменится..
как тебя сильно трогают "плюсы" и сильно задевают "минусы".
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justbored
Ответ Blackfire999
любопытно, но факт. Со годовалым Айфоном расстаются потому что он старый, а с многовековым капитализмом есть нюансы)))
ну не сказать, чтобы попыток не было. но они, конечно, не в счёт, только мировая революция спасёт человечество!))
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Blackfire999
Ответ justbored
Долой капитализм, вся власть Советам!
любопытно, но факт. Со годовалым Айфоном расстаются потому что он старый, а с многовековым капитализмом есть нюансы)))
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justbored
Ответ Blackfire999
Виноват Винисиус, судьи, расизм и многое многое другое, но только не система, которая это все породила и подогревает на медленном огне. Ничего нового)
Долой капитализм, вся власть Советам!
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justbored
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Почти во всех ресурсах большинство, даже фанатов Барсы поддерживают Винисиуса. А на спортсе как всегда судят даже не видя сам эпизод, да и матч тоже. Плюсуют друг друга и минусуют адекватные мнения. Но правда этим не изменится..
"Аха Клоунисиус пытается выставить испанцев - нацией расистов, забавно. Теперь ему будут свистеть намного сильнее. Вот дурочек)"

У вас раздвоение личности? ))
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GeroyamSala
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Почти во всех ресурсах большинство, даже фанатов Барсы поддерживают Винисиуса. А на спортсе как всегда судят даже не видя сам эпизод, да и матч тоже. Плюсуют друг друга и минусуют адекватные мнения. Но правда этим не изменится..
Они свято верят, что фанат не преступник .. а фан айди это заговор масонов
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джон джим джек
Ответ St. Alex
«Страус — птица нелетающая!» И другой блеск третьего дня футбольного МЧМ-2023 В избранном Матче МЧМ играли Уругвай и Ирак. Самое ожесточённое сопротивление всех первых таймов дня начало рушиться с 38-й минуты, когда Хусейн Хассан кинулся было на низовой сухой лист Матиаса Абальдо, но из лодочки мяч отскочил взад в дальний угол. 1:0, но автогол в моменте не записали. Уже после перерыва это был другой Хассан. Второй гол пришёлся уже на 48-ю минуту: всё тот же Матиас Абальдо навесил из-за штрафной, Андрес Феррари пробил головой вправо — мяч летел в зоне перекрытия вратарём, но тот так и замер, даже не протянув руки. А через четверть часа прилетел и автогол с углового (которого тоже могло и не быть): микрокасание перчатки вратаря не преградило путь мяча под перекладину, от которой кругляш отлетел вниз за линией. Окончательный счёт наставили с углового в добавленное время, когда Алан Маттуро головой послал мяч на разгром — замок на прыжки упорно не проходил, как ни старался Хассан всё это время делать сейвы на земле. 4:0, ставка на владение у иракцев не прошла — вымотали скорее сами себя. В пятой группе Уругвай взлетел на первое место: Англия не сумела перебросать Тунис с ещё большим счётом. Единственный гол забил на 26-й минуте Дейни Скарлетт: выиграл борьбу наверху за навес от Харви Вейла и немедля послал мяч мимо вратаря Эдриса Арфауи. В единоборстве уже после удара Скарлетт неакцентированно попал сопернику локтем в плечо, но у арбитров никаких вопросов не возникло. В матче всея шестой группы Франция не была фаворитом против Южной Кореи. На 22-й минуте вратарь Ким Чжун Хун первым поймал французский угловой и развил красивую атаку через всё поле. Цепочка с мячом миновала всех соперников, и четвёртое звено (Ли Сын Вон) в штрафной прострелил низом в левый, Тим Ло-Тутала не дотянулся — 1:0. Второй гол прилетел также со стандарта: штрафной на 64-й минуте подал всё тот же Ли Сын Вон, сбитый полёт переправил в сетку Ли Ён Чжун — вратарь рано выпрыгнул и накрыл не того, чуть не сбив третьего соперника, кому мяч не адресовался. Размочить вышло с пенальти: Ким Чжун Хун агрессивно отбирал мяч у ведущего игрока, за что и был наказан. Пострадавший (Ален Верженю) сам и пробил наудачу. Для победы не хватило, хоть игра под конец и пошла. Не менее весело было и начало поздней игры шестой группы Гамбия — Гондурас. Уже на 20-й секунде самый быстрый мяч прилетел в ворота Гондураса от капитана Гамбии Адамы Боджанга, аккурат с линии штрафной в ближний угол (на него и придётся играть целый матч). Не прошло и пяти минут в первом тайме, как гондурасцы подготовили ответ. Исак Кастильо навесил справа из-за штрафной, на другом фланге принял Марко Асетуньо и перекинул в упор вратаря Юкассе Саньянга. После такого горячего размена вратари с защитой вспомнили наконец, для чего они предназначены: заколотить было невозможно до концовки. Только на 84-й минуте назначили угловой, как вовремя подвернулся Адама Боджанг: в суматохе мяч отскочил через всю штрафную обратно на его фланг, но на поперечный прострел низом Хурген Гарсия не успевал — но даже цифры 2:1 Гондурас не остановили. Для ничьей не хватило... линейки. Дани Картер на 88-й распечатал было наверху вратаря, но вовремя арбитру позвонили из ВАР. Зловещие линии определили голову за тёмную область — «No Goal, Offside». Гамбия удержала припадки атакующих Гондураса на своей половине и три очка не отдала. Одинаковый счёт с Францией вышел — только по времени начала матча Гамбия пока вторая.
Спасибо!
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SadlerRG
Ответ St. Alex
«Страус — птица нелетающая!» И другой блеск третьего дня футбольного МЧМ-2023 В избранном Матче МЧМ играли Уругвай и Ирак. Самое ожесточённое сопротивление всех первых таймов дня начало рушиться с 38-й минуты, когда Хусейн Хассан кинулся было на низовой сухой лист Матиаса Абальдо, но из лодочки мяч отскочил взад в дальний угол. 1:0, но автогол в моменте не записали. Уже после перерыва это был другой Хассан. Второй гол пришёлся уже на 48-ю минуту: всё тот же Матиас Абальдо навесил из-за штрафной, Андрес Феррари пробил головой вправо — мяч летел в зоне перекрытия вратарём, но тот так и замер, даже не протянув руки. А через четверть часа прилетел и автогол с углового (которого тоже могло и не быть): микрокасание перчатки вратаря не преградило путь мяча под перекладину, от которой кругляш отлетел вниз за линией. Окончательный счёт наставили с углового в добавленное время, когда Алан Маттуро головой послал мяч на разгром — замок на прыжки упорно не проходил, как ни старался Хассан всё это время делать сейвы на земле. 4:0, ставка на владение у иракцев не прошла — вымотали скорее сами себя. В пятой группе Уругвай взлетел на первое место: Англия не сумела перебросать Тунис с ещё большим счётом. Единственный гол забил на 26-й минуте Дейни Скарлетт: выиграл борьбу наверху за навес от Харви Вейла и немедля послал мяч мимо вратаря Эдриса Арфауи. В единоборстве уже после удара Скарлетт неакцентированно попал сопернику локтем в плечо, но у арбитров никаких вопросов не возникло. В матче всея шестой группы Франция не была фаворитом против Южной Кореи. На 22-й минуте вратарь Ким Чжун Хун первым поймал французский угловой и развил красивую атаку через всё поле. Цепочка с мячом миновала всех соперников, и четвёртое звено (Ли Сын Вон) в штрафной прострелил низом в левый, Тим Ло-Тутала не дотянулся — 1:0. Второй гол прилетел также со стандарта: штрафной на 64-й минуте подал всё тот же Ли Сын Вон, сбитый полёт переправил в сетку Ли Ён Чжун — вратарь рано выпрыгнул и накрыл не того, чуть не сбив третьего соперника, кому мяч не адресовался. Размочить вышло с пенальти: Ким Чжун Хун агрессивно отбирал мяч у ведущего игрока, за что и был наказан. Пострадавший (Ален Верженю) сам и пробил наудачу. Для победы не хватило, хоть игра под конец и пошла. Не менее весело было и начало поздней игры шестой группы Гамбия — Гондурас. Уже на 20-й секунде самый быстрый мяч прилетел в ворота Гондураса от капитана Гамбии Адамы Боджанга, аккурат с линии штрафной в ближний угол (на него и придётся играть целый матч). Не прошло и пяти минут в первом тайме, как гондурасцы подготовили ответ. Исак Кастильо навесил справа из-за штрафной, на другом фланге принял Марко Асетуньо и перекинул в упор вратаря Юкассе Саньянга. После такого горячего размена вратари с защитой вспомнили наконец, для чего они предназначены: заколотить было невозможно до концовки. Только на 84-й минуте назначили угловой, как вовремя подвернулся Адама Боджанг: в суматохе мяч отскочил через всю штрафную обратно на его фланг, но на поперечный прострел низом Хурген Гарсия не успевал — но даже цифры 2:1 Гондурас не остановили. Для ничьей не хватило... линейки. Дани Картер на 88-й распечатал было наверху вратаря, но вовремя арбитру позвонили из ВАР. Зловещие линии определили голову за тёмную область — «No Goal, Offside». Гамбия удержала припадки атакующих Гондураса на своей половине и три очка не отдала. Одинаковый счёт с Францией вышел — только по времени начала матча Гамбия пока вторая.
Какое приятное чувство? Что это?
Древние легенды гласят, что это называется "читать про футбол (да еще так описательно) на спортивном ресурсе".
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Блинчик
Пора в Ла Лиге вводить фан-айди.
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Blackfire999
Виноват Винисиус, судьи, расизм и многое многое другое, но только не система, которая это все породила и подогревает на медленном огне. Ничего нового)
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Сосед Педро - биопапа Месси
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
БЧК следующие, они делишки с Юве обтяпывали, финансовые строили интриги...
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Tim Timson
покер Талалаева)
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artish186
что то сегодня поздно новости подъехали)
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dmitry.tchidakin
Жаль, что вылетели Химки, без них будет скучно.
Винисиусу в Испании уже не играть.
Итальянская мафия продолжает гасить Ювентус.
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Andrey Ashhabadskiy
Почти во всех ресурсах большинство, даже фанатов Барсы поддерживают Винисиуса. А на спортсе как всегда судят даже не видя сам эпизод, да и матч тоже. Плюсуют друг друга и минусуют адекватные мнения. Но правда этим не изменится..
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