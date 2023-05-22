С «Ювентуса» сняли 10 очков из-за фиктивного прироста капитала. Клуб опустился на 7-е место

Теги Ювентус серия А Италия бизнес происшествия Федерация футбола Италии Джанлука Ди Марцио деньги Футбол

С «Ювентуса» сняли 10 очков по делу о финансовых махинациях.

Апелляционный суд Федерации футбола Италии постановил наказать клуб за фиктивный прирост капитала, передает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Бьянконери», на счету которых было 69 баллов, шли на втором месте в Серии А. После вступления решения в силу туринцы опускаются на 7-ю строчку. До зоны Лиги чемпионов – 5 очков. Команде осталось провести три матча.

В январе туринцы были лишены 15 очков, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.

Сообщалось, что прокурор Джузеппе Чине требовал снять с «Ювентуса» 11 баллов.

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196 комментариев

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QWertY
Итальянские горки. Как американские, но более круче
+198
-17
+181
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M_i_t_y_a
Ну хоть немного сторговались за день
Им бы еще пару неделек и они бы себе в плюс отсудили
+105
-3
+102
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Kubinec_
Ответ Joey Ramone
Комментарий удален модератором
жёстко. Она же тебе жизнь подарила
+88
-19
+69
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atomio
игроки Юве ощутили в течении сезона гамму эмоций. от попадания в ЛЧ до вне кубкового статуса )
+66
-6
+60
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Aleksandr Dubovik
Клоунада в Серии А похлеще перфоманса Карасева
+80
-22
+58
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Кастро
Ответ QWertY
Итальянские горки. Как американские, но более круче
Это Аллегри виноват зря он сказал про интер что они финишируют 6ым
+48
-3
+45
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Kubinec_
прикиньте, Юве обыгрывает Милан, все последние матчи и все равно попадает в лч ) у мальдини прическа как у Аллегри станет
+48
-9
+39
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mdaa
Как они определяют когда 10 снять когда 15?где такие градации прописаны?
+30
-1
+29
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Оригинальный Ник
Эта ситуация напоминает то, как я пытаюсь отрегулировать воду в душе. Туда, сюда, больше, меньше
+29
-1
+28
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k_42
Ответ QWertY
Итальянские горки. Как американские, но более круче
На итальянском языке это называется "русские горки", кстати)))
+24
-2
+22
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LaffyTaffy
Ответ Пирс Морган
У Моуриньо скоро уже будет инфаркт
у Моуриньо всё в его руках) выигрывай ЛЕ и сезон успешен
+20
-1
+19
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ak83
Это какая то чушь)
+19
-2
+17
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Tutti Pazzi per Materazzi
Просто клоунада, жесточайшая
+18
-4
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Дмитрий Дашковский
Че за бредятина в Италии происходит дичь какая то
+16
-3
+13
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blaugrano
Лига Приколов.
+16
-4
+12
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Alextuio
То списывают очки, то возвращаются и обратно. Цирк 🤡
+14
-2
+12
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xoms
Ответ Мартинелли
Формула специальная есть
Формула называется отодвинуть от лч)
+10
0
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Никита Бородкин
Ответ Kubinec_
жёстко. Она же тебе жизнь подарила
это было хорошо)))
+14
-4
+10
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Egor Misnikov
Интересно что если выиграют все 3 матча, то все равно попадут в ЛЧ, тк у них личка с Миланом
+11
-3
+8
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Сергей Петлин
Ответ Kubinec_
жёстко. Она же тебе жизнь подарила
Ахаа)
+12
-5
+7
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Vedved
Ответ Евгений Кузнецов
как они оценивают на сколько очков лишить? то 15 потом 12 теперь 10
Думаю, пишут на бумажках числа от 7 до 20, кладут в кепку, перемешивают и вытягивают 😅
+6
0
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Дильяр Рахматуллин
Ответ k_42
На итальянском языке это называется "русские горки", кстати)))
Вроде бы даже не только на итальянском.
+6
0
+6
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Antony Klestoff
Какой же бред
+6
-1
+5
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Zidane 21
нужно подавать апелляцию
+8
-3
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savik-A.M.
Ответ #SharkTeam
Жузе все равно вне топ4)
К чему название клуба коверкаешь , вот реально интересно ? Или ты просто школьник ?
+12
-7
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