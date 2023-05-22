С «Ювентуса» сняли 10 очков по делу о финансовых махинациях.

Апелляционный суд постановил наказать клуб за фиктивный прирост капитала, передает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Бьянконери», на счету которых было 69 баллов, шли на втором месте в Серии А. После вступления решения в силу туринцы опускаются на 7-ю строчку. До зоны Лиги чемпионов – 5 очков. Команде осталось провести три матча.

В январе туринцы были лишены 15 очков, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.

Сообщалось, что прокурор Джузеппе Чине требовал снять с « » 11 баллов.

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