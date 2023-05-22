10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока.

Об этом 38-летний баскетболист сообщил на своей странице в социальной сети.

«Помню дни, когда у меня ничего не было. Просто мяч на паркете и мечты о чем-то большем. Баскетбол был моей отдушиной.

Я всегда буду благодарен людям, которых повстречал на своем пути, и местам, в которых мне удалось побывать. Потом что они сформировали меня – Кармело Энтони.

Сейчас настало время прощаться. С площадкой, которая сделала мне имя. С игрой, которая задала мне цель в жизни. Прощай, . Я в предвкушении того, что ждет меня в будущем», – произнес Энтони в прощальном видео.

Вторую часть ролика форвард посвятил своему сыну. Начав со слов напутствия, чтобы он «шел за мечтами» и «оставался собой, несмотря ни на что», Энтони подвел итог: «C этого момента мое наследие продолжит жить через тебя. И я всегда буду гордиться этим. Увидимся», – закончил баскетболист.

3-й пик драфта НБА 2003 года провел 19 сезонов в лиге. Восемь из них в «Денвере», семь в « », два в « », по одному: в « », «Оклахоме» и «Лейкерс». В 1260 матчах он набирал в среднем 22,5 очка и 6,2 подбора, реализуя 44,7% бросков с игры и 35,5% из-за дуги. Он 10 раз становился участником Матча всех звезд (2007-2017, за исключением сезона-2008/09), 6 раз попадал в символическую сборную сезона (вторая: 2010, 2013; третья: 2006, 2007, 2009, 2012). Трижды становился обладателем золота Олимпиады (2008, 2012, 2016) в составе сборной США.

Худшим командам НБА не гарантирован первый выбор на драфте. Вот как это устроено

Кто станет новым чемпионом НБА?