Кармело Энтони завершил карьеру

Теги Денвер Кармело Энтони Хьюстон Нью-Йорк Портленд сборная США НБА Оклахома-Сити Баскетбол

10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока.

Об этом 38-летний баскетболист сообщил на своей странице в социальной сети.

«Помню дни, когда у меня ничего не было. Просто мяч на паркете и мечты о чем-то большем. Баскетбол был моей отдушиной.

Я всегда буду благодарен людям, которых повстречал на своем пути, и местам, в которых мне удалось побывать. Потом что они сформировали меня – Кармело Энтони.

Сейчас настало время прощаться. С площадкой, которая сделала мне имя. С игрой, которая задала мне цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что ждет меня в будущем», – произнес Энтони в прощальном видео.

Вторую часть ролика форвард посвятил своему сыну. Начав со слов напутствия, чтобы он «шел за мечтами» и «оставался собой, несмотря ни на что», Энтони подвел итог: «C этого момента мое наследие продолжит жить через тебя. И я всегда буду гордиться этим. Увидимся», – закончил баскетболист.

3-й пик драфта НБА 2003 года Кармело Энтони провел 19 сезонов в лиге. Восемь из них в «Денвере», семь в «Нью-Йорке», два в «Портленде», по одному: в «Хьюстоне», «Оклахоме» и «Лейкерс». В 1260 матчах он набирал в среднем 22,5 очка и 6,2 подбора, реализуя 44,7% бросков с игры и 35,5% из-за дуги. Он 10 раз становился участником Матча всех звезд (2007-2017, за исключением сезона-2008/09), 6 раз попадал в символическую сборную сезона (вторая: 2010, 2013; третья: 2006, 2007, 2009, 2012). Трижды становился обладателем золота Олимпиады (2008, 2012, 2016) в составе сборной США.

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47 комментариев

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Буброн Жамес
Всю жизнь преследует ощущение, что Карамелькин мог добиться намного большего, не знаю даже почему. Наверное потому, что с самого начала своей карьеры в НБА он оставался в тени другой легенды НБА, которую и выбрали пиком выше, да и все бы знаем и помним ее и по сей день, ведь просто невозможно забыть непревзойденного Дарко Миличича.
+101
0
+101
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Groove
Леброн последний остался с великого драфта( Карамельному успехов в новой жизни.
+30
0
+30
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rigobersong
Ответ Буброн Жамес
Всю жизнь преследует ощущение, что Карамелькин мог добиться намного большего, не знаю даже почему. Наверное потому, что с самого начала своей карьеры в НБА он оставался в тени другой легенды НБА, которую и выбрали пиком выше, да и все бы знаем и помним ее и по сей день, ведь просто невозможно забыть непревзойденного Дарко Миличича.
В первый же сезон помог Детройту выиграть Чемпионат!:)😎
+29
-2
+27
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Крамбопулос Майкл
Ответ Кирилл
Моя первая баскетбольная джерси была с 15 номером Мело времен Денвера ) Это была славная охота ) Единственный в истории баскетбола 4-х кратный обладатель золота Олимпиады )
Справедливости ради 3-х кратный, в Афинах бронза)
+22
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+22
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Bashibuzuck
Спасибо за все, Легенда👏👏👏
+17
-1
+16
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DimaP
Ответ Крамбопулос Майкл
Комментарий удален пользователем
Топ 10 на минуточку)
+16
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Hades
В сборной дал больше, чем а НБА, этим уникален
+16
0
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Марсель Объелся
Комменты про славную охоту через 3..2..1..
+15
-4
+11
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rigobersong
Кто бы мог подумать, что Мело вообще до 38 лет будет играть в НБА!:) Легендарная карьера, когда он за Денвер играл обожал его, но и обложка NBA Live 2005, Мело с дредами просто шикарно!:)
+12
-3
+9
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Кирилл
Моя первая баскетбольная джерси была с 15 номером Мело времен Денвера )

Это была славная охота )
Единственный в истории баскетбола 4-х кратный обладатель золота Олимпиады )
+13
-5
+8
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FlaShy
Это была славная охота, успехов Мело вне площадки)
+9
-1
+8
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scorp19
Очень обидно что не закончил по-человечески, на площадке, под овации публики и игроков. Увы, закончил непонятно где, никому не нужным даже на глубокую скамейку. Не должны так заканчивать будущие члены зала славы.
+7
0
+7
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Кирилл
Ответ Крамбопулос Майкл
Справедливости ради 3-х кратный, в Афинах бронза)
Моя ошибка, признаю )
Почему-то казалось, что и в Токио Кармело играл )
+7
-1
+6
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Александр Сорокин
Ответ rigobersong
Кто бы мог подумать, что Мело вообще до 38 лет будет играть в НБА!:) Легендарная карьера, когда он за Денвер играл обожал его, но и обложка NBA Live 2005, Мело с дредами просто шикарно!:)
Он в этом сезоне и не играл уже.
+5
0
+5
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evgen98
Звезда, которая особо свою команду сильнее не делала. Нью-Йоркский период - совсем провальный.
+7
-2
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Skeleton64
Одна из самых спорных карьер в истории НБА. И один из самых стильных релизов в истории баскетбола.
+4
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Heyarager
Игра в гардене против чикаго навсегда!
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maximus3737
Видимо надеялся в этом сезоне подписаться с кем-то из контендеров, но не вышло. Спасибо за все, Мело
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lovesalat
любимый баскетболист детства, бросок со средней под 45 навсегда в моем сердце <3
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Павел Николаев
Ответ rigobersong
Кто бы мог подумать, что Мело вообще до 38 лет будет играть в НБА!:) Легендарная карьера, когда он за Денвер играл обожал его, но и обложка NBA Live 2005, Мело с дредами просто шикарно!:)
Теперь Dirtbag - Here we go до конца дня будет в голове крутиться.
+2
0
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гилберт
Ответ Буброн Жамес
Всю жизнь преследует ощущение, что Карамелькин мог добиться намного большего, не знаю даже почему. Наверное потому, что с самого начала своей карьеры в НБА он оставался в тени другой легенды НБА, которую и выбрали пиком выше, да и все бы знаем и помним ее и по сей день, ведь просто невозможно забыть непревзойденного Дарко Миличича.
Нормально Кармэн пошумел.
+1
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ant97
Ответ Марсель Объелся
Комменты про славную охоту через 3..2..1..
Уже
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гилберт
Блин, как сейчас помню, спортбар, Финал четырех, Сиракьюз, последняя минута...Уже начали Торпедо с кем то, мужики напирают, а я держу оборону, не отдаю пульт...Отдал только после победы Кармело. Сразу понял что видел игру мегазвезды и не ошибся.
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Tim Timson
спасибо за всё!
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Локоть Артеста
Кармело, Кармело... Всё-таки не так должна была сложиться его карьера. Обладая не меньшим талантом чем Джеймс, он пустил свою карьеру по совершенно неправильному пути.
На мой взгляд, на Кармело отрицательно повлиял Айверсон. Они вдвоем весело набирали очки, но команде от этого было не лучше. Как только обменяли Айверсона на Биллапса, команда заиграла намного лучше и казалось что Энтони хоть немного взялся за ум. В Нью-Йорке он окончательно превратился в сибарита. Фактически Кармело несколько лет своей карьеры потратил впустую. Да, он заработал и его жене было хорошо в огромном Нью-Йорке, но с точки зрения карьеры был только большой минус.
Был бы Мело хоть немного похож на Джеймса своей энергией и работоспособностью, то регалий в его карьере было бы намного больше.
Меня до сих пор интересует почему Джеймс в ковидном сезоне не пригласил своего друга Энтони в Лейкерс?
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