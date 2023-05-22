Полиция установила личность одного фаната, оскорблявшего Винисиуса – игрок показывал на него пальцем. Еще одного идентифицируют сегодня

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Полиция идентифицировала одного болельщика, оскорблявшего Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

Как сообщает Cadena SER, полиция установила личность одного из фанатов, оскорблявших бразильца. Это был болельщик, которого полицейские вывели со стадиона после того, как сам футболист показал на него пальцем

Кроме того, правоохранители выявили, где находился еще один болельщик, оскорблявший Винисиуса. Его личность еще не установлена. В понедельник работа по идентификации будет завершена. Также может быть расширен круг обвиняемых. 

Директор «Валенсии» Хавьер Солис после матча заявил, что клуб пожизненно запретит этим фанатам вход на стадион. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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43 комментария

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Forrest Gamp
Хорошо, что в Ла Лиге Fan ID есть, а то не нашли бы)
+35
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+31
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Crawling
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
По Климову вопрос открытый и непервостепенный. Там с головой надо разобраться для начала.
+13
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+12
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Полуэктов Пётр
Ответ zaebarca
Фанату всё равно, какой расы и вероисповедания футболист вражеской команды, он просто хочет вывести его из себя и уменьшить его эффективность. Если бы все знали, что Винисиуса тошнит при виде людей, которые едят клубнику, все забыли бы про расистские оскорбления и всем стадионом в каждом матче жрали бы клубнику.
А если бы Винисиуса тошнило от педофилии, то всем стадионом трахали бы детей?
Этот преувеличенный пример для того, чтобы показать, что должны быть границы.
Есть клубнику - законно. Оскорблять людей в целом и оскорблять на почве расовой ненависти - незаконно.
Поэтому оправдывать незаконные действия людей, говоря "ну это фанаты, они всегда так делают - это норма" - неправильно.
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f0rmoceft
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
Должны быть применены серьезные санкции к клубу, например закрытие трибун на 3-5 матчей, огромный штрафы клубу и таким "болельщикам". И вот тогда всего этого будет гораздо меньше!
Ну а про rigo.team зачёт👍
+7
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Турко Ибрагимов
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
вроде норм коммент, но вот это и вашим и нашим все портит, нельзя при таких ситуация если ты не сторонник вот такой вот травли, расизма и дескриминации вставлят вот эти "но" "он сам виноват" это оправдание недопустимых вещей
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f0rmoceft
А тех, кто до матча его оскорблял теми же словами будут идентифицировать?)
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MBE MBE
Пожизненный бан на посещение матчей
+7
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zaebarca
Фанату всё равно, какой расы и вероисповедания футболист вражеской команды, он просто хочет вывести его из себя и уменьшить его эффективность. Если бы все знали, что Винисиуса тошнит при виде людей, которые едят клубнику, все забыли бы про расистские оскорбления и всем стадионом в каждом матче жрали бы клубнику.
+6
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Alex1104
"Винисисус показывал пальцем" - не самое сильное доказательство для настоящего суда
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Полуэктов Пётр
Ответ zaebarca
А я их не оправдываю. Я просто объясняю, что расистские оскорбления имеют конкретную причину и применяются прежде всего против тех, кто на них ведётся
Ну значит надо бороться с самой причиной. Фанаты хотят вывести из строя игрока противника, чтобы их команда тем самым набрала больше очков. Наказывайте обратным - снимайте одно очко с команды за такой "перформанс" и в следующий раз фанаты лишний раз задумаются о том, достаточно ли действенный это способ...
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ksn 1979
Ответ Tommy_2_0_7
Будь предположим Вини из страны с которой они воюют, или испокон веков ненавидят - еще как-то (с натяжкой) можно допустить, что "вырвалось" из уст .... но он бразилец. Это что за ненависть такая ? Этих людей надо в тюрягу сажать, и надолго. Как нужно ненавидеть человека, чтоб задевать его личность, оскорблять происхождение, и в добавок приправлять это все смехом и другими гадкими выражениями ! Едва ли таких можно назвать "человек". Амёба - не иначе
А что так мягко то, в тюрьму? Давай уж сразу, расстрел.
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Сергей
Кайл Уокер - тоже расист. Как он посмел отнять мяч у несущегося к воротам винисиуса? Как же это выглядело нетолерантно!
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benjamin92
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Выяснится что это проплаченные Пересом болельщики, в отместку за то, что исчез на поле в Манчестере
Учитывая, что Перес на два шага впереди - всё может быть )
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Dmitry Orlov
Ответ Burel
а Бревандовского будут наказывать за национализм к русским ?
Пожалуйста, не надо называть ксенофобию (русофобию, в частности) национализмом.
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Don_Krebs
Интересно, как доказывать вину этого болелы будут. Его расистские крики (потому что, например, "дурень" - это не расизм, Винисиус и правда дурень) есть на видео? И на этом видео прям видно, что расистские слова кричит именно этот конкретный человек, а не просто доносятся из сектора, где он сидел? Или слова Винисиуса будет достаточно? Презумпция невиновности в Испании еще работает или с ней попрощались в угоду псевдотолерантности?
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Саша Пушкин
Ответ Barca_mania
Посадить в камеру с африканскими мигрантами
Дело о сожжении Корана волгоградцем передали в Чечню

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Сергей
Болельщику летучих мышей, оскорбившему винисиуса - пожизненную зарплату и должность в Барселоне.
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deimon7.7
Прям палец с лазерным наведением))
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Сикарио
Ответ Пацанчик реальный
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Пример насильника это лишь локальное решение, которое может быть трактовано двояко. Как по мне это преступное замалчивание проблемы, которая существует в стране ЕС. Вот если бы он тем бананом показал на того, кто в него его кинул и раздул скандал, то проблема расизма давно бы уже была решена.
Реал сейчас все правильно делает, пора разворошить это деревенское гнездо.
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Сергей Максимюк
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
Удивительно как в Ла Лиге Винисиус все время "виноват", а в Лиге Чемпионов и на других турнирах вне Испании таких конфликтов никогда не возникало
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sogdianes
Ответ f0rmoceft
А тех, кто до матча его оскорблял теми же словами будут идентифицировать?)
все что вне стадиона, этим занимается полиция внутренняя (и т.п.) и по заявлению.
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Адилет Асанкожоев
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Президент Бразилии, мэр Рио и прочие, лучше бы занялись освобождением Дани Алвеса, которого феминистки и охотницы за баблом в тюрьму засадили несправедливо.
А ничего, что сам Алвес миллион раз поменял свои показания?
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Илнур Кара
Пальцем показывать низя
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zaebarca
Ответ Полуэктов Пётр
А если бы Винисиуса тошнило от педофилии, то всем стадионом трахали бы детей? Этот преувеличенный пример для того, чтобы показать, что должны быть границы. Есть клубнику - законно. Оскорблять людей в целом и оскорблять на почве расовой ненависти - незаконно. Поэтому оправдывать незаконные действия людей, говоря "ну это фанаты, они всегда так делают - это норма" - неправильно.
А я их не оправдываю. Я просто объясняю, что расистские оскорбления имеют конкретную причину и применяются прежде всего против тех, кто на них ведётся
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Пацанчик реальный
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