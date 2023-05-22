Полиция установила личность одного фаната, оскорблявшего Винисиуса – игрок показывал на него пальцем. Еще одного идентифицируют сегодня
Полиция идентифицировала одного болельщика, оскорблявшего Винисиуса Жуниора.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
Как сообщает Cadena SER, полиция установила личность одного из фанатов, оскорблявших бразильца. Это был болельщик, которого полицейские вывели со стадиона после того, как сам футболист показал на него пальцем.
Кроме того, правоохранители выявили, где находился еще один болельщик, оскорблявший Винисиуса. Его личность еще не установлена. В понедельник работа по идентификации будет завершена. Также может быть расширен круг обвиняемых.
Директор «Валенсии» Хавьер Солис после матча заявил, что клуб пожизненно запретит этим фанатам вход на стадион.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Этот преувеличенный пример для того, чтобы показать, что должны быть границы.
Есть клубнику - законно. Оскорблять людей в целом и оскорблять на почве расовой ненависти - незаконно.
Поэтому оправдывать незаконные действия людей, говоря "ну это фанаты, они всегда так делают - это норма" - неправильно.
Ну а про rigo.team зачёт👍
Подробнее на РБК.
Реал сейчас все правильно делает, пора разворошить это деревенское гнездо.