Полиция установила личность одного фаната, оскорблявшего Винисиуса – игрок показывал на него пальцем. Еще одного идентифицируют сегодня

Полиция идентифицировала одного болельщика, оскорблявшего Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

Как сообщает Cadena SER, полиция установила личность одного из фанатов, оскорблявших бразильца. Это был болельщик, которого полицейские вывели со стадиона после того, как сам футболист показал на него пальцем.

Кроме того, правоохранители выявили, где находился еще один болельщик, оскорблявший . Его личность еще не установлена. В понедельник работа по идентификации будет завершена. Также может быть расширен круг обвиняемых.

Директор «Валенсии» Хавьер Солис после матча заявил, что клуб пожизненно запретит этим фанатам вход на стадион.

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