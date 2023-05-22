«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений в адрес Винисиуса

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» самым решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора.

Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

Мадридский «Реал» считает, что такие нападки также являются преступлением на почве ненависти, по этой причине он подал соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности в прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, с целью расследования фактов и установления ответственных.

Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.

По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский «Реал» обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», – говорится в заявлении мадридского клуба. 

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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83 комментария

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instasamka
Ответ Unwar25
https://ibb.co/42TF6J9 Шок-контент! Васкез и Милитао вдвоем душат вратаря Валенсии на расовой и национальной почве!
«Ты не пАнимаеШь это другое»
Там есть другой ракурс где Рюдигер схватив за горло чуть ли не съесть готов игрока Валенсии!
+44
-10
+34
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instasamka
Местные глоры Реала так поддерживали фанатов Эспаньола которые травили Пике, называя Шакиру с хвостом, шлюхой и прочими словами!
А тут прям всполошились!
Фу такими быть!
+60
-30
+30
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Unwar25
https://ibb.co/42TF6J9

Шок-контент! Васкез и Милитао вдвоем душат вратаря Валенсии на расовой и национальной почве!
+49
-22
+27
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rigobersong
Ответ Unwar25
https://ibb.co/42TF6J9 Шок-контент! Васкез и Милитао вдвоем душат вратаря Валенсии на расовой и национальной почве!
Ахахаха:)) Но это никому не интересно, ведь жертва винисиус:))
+40
-21
+19
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Сергей
Почему когда Моуриньо ткнул в глаз тренера Барсы прокуратура не обратила на это никакого внимания?
+25
-11
+14
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Любезный Коссутий
в твиттере гуляет видео с трибун, где все скандируют "моно".
тпм постадиона пересажать придется, видимо
+13
-3
+10
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instasamka
Ответ инок
Тут прокуратура не поможет. Со всем этим Вини нужно научиться справляться если хочет стать великим - многим звёздам постоянно кричат оскорбления с трибун. Все соперники лупят Роналду и Месси на протяжении их карьер, а они отвечают им на поле, а не пытаются с "фанатами" соперника разговаривать
В этом то и дело. Винисиус пытается оправдать свои неудачи в обыгрыше тем, что он якобы жертва, мол на нем все фолят. Если ему даётся убежать там лыба тянется ещё минуты три. Грязные приёмчики просто!
+12
-3
+9
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Unwar25
Ответ Unwar25
https://ibb.co/42TF6J9 Шок-контент! Васкез и Милитао вдвоем душат вратаря Валенсии на расовой и национальной почве!
В общей суматохе на Карвахаля напала рука-расист из Семейки Адамс

https://ibb.co/TTJ2nXg
+10
-3
+7
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Манковский
Ответ 22_Reytm
В комментариях идиоты
Самокритично, твой-то тоже здесь.
+7
-1
+6
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Гусейн Магомедрасулов
Реал обратился в прокуратуру из-за расизма в Манчестере. Как пригорело у Переса, от того что его команды не было на поле. Элитный королевский плач, который повторяется постоянно. Наноет на новый кубок чемпионов
+9
-5
+4
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инок
Тут прокуратура не поможет. Со всем этим Вини нужно научиться справляться если хочет стать великим - многим звёздам постоянно кричат оскорбления с трибун. Все соперники лупят Роналду и Месси на протяжении их карьер, а они отвечают им на поле, а не пытаются с "фанатами" соперника разговаривать
+5
-1
+4
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instasamka
Носятся с этим винисусом как с писаной торбой!
А ему нравится это, поэтому каждый раз строит из себя жертву!
+19
-15
+4
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Фифа Алекс
а по Вальверде что который поджидает и бьёт игрока Вияльрреала?
+4
-1
+3
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huzayfa
Ответ Tiestorzn17
Комментарий удален модератором
Так негры же не обьезяны
+4
-1
+3
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Сергей
Почему когда Моуриньо ткнул в глаз тренера Барсы прокуратура не обратила на это никакого внимания?
Или когда Пепе играл футбол головой соперника
+7
-4
+3
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Gravdaar Iyaad
Ответ Любезный Коссутий
в твиттере гуляет видео с трибун, где все скандируют "моно". тпм постадиона пересажать придется, видимо
Если надо будет, то и весь стадион пересажают
+6
-4
+2
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Искандер Эскандаров
Ещё пара таких скандалов, и зм для Винисиуса будет рассматриваться как утешительный приз 🤣🤣🤣
+3
-1
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Billy Jean
Вон что творится без фануйди!
+2
0
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Tiestorzn17
Ответ Gravdaar Iyaad
Если надо будет, то и весь стадион пересажают
Ага, заявление в ООН пиши, кто то назвал негра негром - всех на гильотину!
+3
-2
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Кашшай Чакырович
Так скоро реал ,подаст в прокуратуру на кашшаи ,потому что тот не помог на Этихаде )))
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Кашшай Чакырович
Ответ Unwar25
https://ibb.co/42TF6J9 Шок-контент! Васкез и Милитао вдвоем душат вратаря Валенсии на расовой и национальной почве!
Это другое ,что позволение первому судейскому ,другим не позволено!
+3
-2
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sports!
Ответ А. Мостовой
И это по вашему королевский клуб? Позорище
Мостовой и в спорсте мостовой
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Ихарь Окенфэйлов
Какая уже новость на эту тему? Может новостники там кого то из болельщиков подкупили, чтобы было о чем писать весь день? )
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kidur
Больше всего в этой игре хотелось бы посочувствовать арбитру встречи...
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Andrey Khapaev
а затем еще неплохо бы обратиться в прокуратуру Испании из-за высказываний Винисиуса после матча об Испании и населении оной...
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