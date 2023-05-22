Тебас – Винисиусу: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хавьер Тебас обратился к Винисиусу на фоне расистского скандала.

Напомним, вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу.

«Поскольку те, кто должен объяснять тебе, что такое Ла Лига и что она может сделать в случаях расизма, не делают этого, мы пытались объяснить тебе это сами, но ты не явился ни в одну из двух согласованных дат, которые сам же запросил. 

Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо как следует осведомиться. Не позволяй манипулировать собой и убедись, что ты понимаешь компетенцию сторон и ту работу, которую мы выполняем вместе», – написал президент Ла Лиги. 

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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59 комментариев

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Дмитрий Фурсов
Ответ unreality
Не смотрю Ла Лигу, хз че там этот Винисиус делает, но два момента (тут даже не нужно смотреть). 1 Он там не один черный, но достается только ему. Странно. 2 Троллят (оскорбляют и т.д.) только тех, кто на это реагирует. Если "жертва" игнорит, то троллить и оскорблять никто не будет = нет смысла.
Когда в Дани Алвеса кинули банан, он поднял его, съел и показал палец вверх. Вот пример хорошей реакции на оскорбления
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+72
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Павел Ларичев
А зачем что-то объяснять Винисиусу?
Просто делай свою работу по борьбе с расизмом.
Этот дурачок Тебас любит разглагольствовать о мнимых убытках АПЛ и о Суперлиге, которая якобы убьет футбол, но со своими прямыми обязанностями не справляется.
+63
-31
+32
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unreality
Не смотрю Ла Лигу, хз че там этот Винисиус делает, но два момента (тут даже не нужно смотреть).
1 Он там не один черный, но достается только ему. Странно.
2 Троллят (оскорбляют и т.д.) только тех, кто на это реагирует. Если "жертва" игнорит, то троллить и оскорблять никто не будет = нет смысла.
+46
-15
+31
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sp.msk.86
Ответ Артём Стёпин
так он на стадионе видит, что Ла Лига "может сделать", смысл ему ходить куда-то? странная предъява.
Винисиус сам запрашивал встречу, 2 раза, что значит странная предъява?))
+17
-3
+14
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Andrey Ashhabadskiy
Какое то это исчадие ада этот винисиус
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+12
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GaasJT
Давайте признаем честно, Винисиус очень часто ведет себя омерзительно. Типа Соболева из Спартака)
+11
-1
+10
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MikhaL
Все проблемы в самом Винисиусе. Тут надо не в Ла Лигу идти на разговоры, а к психологу.
+14
-5
+9
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Fma wozo
Уважаю Реал Мадрид, но винисиус это позор Реала и европейского футбола
+55
-48
+7
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Lionel Van Damme
Ответ Павел Ларичев
А зачем что-то объяснять Винисиусу? Просто делай свою работу по борьбе с расизмом. Этот дурачок Тебас любит разглагольствовать о мнимых убытках АПЛ и о Суперлиге, которая якобы убьет футбол, но со своими прямыми обязанностями не справляется.
Например? Закрыть арену чтоб страдали все? Ввести фан ид? А есть более простой способ, проверенный множеством чернокожих звезд. О чем ему там на встрече и сказали бы - не провоцировать трибуны и не реагировать. Цена? Ровно неск матчей с игнором и это уже никому не интересно. Это борьба с расизмом нужна ? Или борьба с расизмом в сторону винисиуса. У ла лиги если вынести за скобки винисиуса, случаев не больше чем в других лигах. Так что сделать должны в ла лише, если как и у всех идут дела?
+12
-6
+6
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Vladimir Dagger
Ответ Fma wozo
Уважаю Реал Мадрид, но винисиус это позор Реала и европейского футбола
Обоснуй, почему условный Суарес легендарный игрок, а Вини - позор
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unreality
Ответ Дмитрий Фурсов
Когда в Дани Алвеса кинули банан, он поднял его, съел и показал палец вверх. Вот пример хорошей реакции на оскорбления
Такое помню еще где-то было, в чемпионате Германии вроде, лет 10 назад или даже больше) Но так да, чем больше этот Винисиус реагирует, тем больше его будут провоцировать. Я думаю там ни о каком расизме речи просто нет. Был бы он геем, зашли бы с этой стороны. Тут цель именно что вывести его из себя.
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Marcus-light
Если бы Винисиус вместе с феноменальным уровнем игры не словил звезду и не подсел на тему расизма, он уже мог бы претендовать и даже получать ЗМ. Ну или хотя бы, как Рэшфорд, сделал бы свою борьбу благородной. Но так как это проявляется лишь в негативной форме, то боюсь первый же маленький кризис в Реале (когда из клуба уйдут старички, и надо будет брать на себя всю ответственность во всех матчах) подломят возможно потрясающую карьеру.
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Merdan Jumayew
Ответ Fma wozo
Уважаю Реал Мадрид, но винисиус это позор Реала и европейского футбола
Ему просто напросто не хватает воспитания, он не уважает соперников судей болельщиков на стадионе а потом жалуется на оскорбление типо он жертва.
+9
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sashka.loker
Ответ Павел Ларичев
А зачем что-то объяснять Винисиусу? Просто делай свою работу по борьбе с расизмом. Этот дурачок Тебас любит разглагольствовать о мнимых убытках АПЛ и о Суперлиге, которая якобы убьет футбол, но со своими прямыми обязанностями не справляется.
Ну так он и делает свою работу в борьбе с расизмом. А Винисиуса оскорбляют не потому что он чёрный, а потому что ведёт себя вызывающе, так ещё и ведётся на оскорбления
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Артём Стёпин
так он на стадионе видит, что Ла Лига "может сделать", смысл ему ходить куда-то? странная предъява.
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Universal1000
Винисиус - это самый позорный футболист в истории Бразилии. Обогнал уже Пепе и Марсело.

Жду следующего класико. Гави сломает его и положит конец этому цирку. Надоело. Пусть валит из страны. Он раздражает меня и ему не место в Ла Лиге. Точка!
+4
-3
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Сергей Лебедев
Ответ Дмитрий Фурсов
Когда в Дани Алвеса кинули банан, он поднял его, съел и показал палец вверх. Вот пример хорошей реакции на оскорбления
я почему-то думал, что так поступил Роберто Карлос... Может тоже было или я перепутал. Раистскими выходками персонажи только на себя клеймо вешают, с ними всё ясно, так истерично реагировать не надо. Но это не отменяет того, что эти нелюдиди должны караться
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Extrim
ЛаЛига как и другие лиги ничего не может или не хочет с этим делать! Все и так ясно,как влупить игроку ,клубу или тренеру огромный денежный штраф за какое нибудь слово то это всегда пожалуйста,а тут нет денег нет интереса
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Ира15577
А может Ла Лиге лучше заняться и болельщиками??? Закрыть вход на матчи на год для начала тем, кто особо отличился . Также нужно останавливать матч, если творится такое безобразие!! Штрафовать и выводить со стадиона, наказывать стадион на 3 матча.
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creat1ve
Виктимблейминг 🤡🤡🤡
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Сикарио
Ответ Vladimir Dagger
Обоснуй, почему условный Суарес легендарный игрок, а Вини - позор
А кто сказал, что Суарес легендарный игрок? Как по мне это обычная мерзость и симулянт.
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Uragan
Ответ unreality
Не смотрю Ла Лигу, хз че там этот Винисиус делает, но два момента (тут даже не нужно смотреть). 1 Он там не один черный, но достается только ему. Странно. 2 Троллят (оскорбляют и т.д.) только тех, кто на это реагирует. Если "жертва" игнорит, то троллить и оскорблять никто не будет = нет смысла.
Достается лучшим. Он не один чернокожий, но он лучший, и выводит из себя своим талантом и мастерством. Вот его и пытаются задеть, а остальные таких эмоций не вызывают
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Timur KZ
Ответ Raindrop Drop Top
Ему на бананах надо объяснять, видимо он только так понимает 🤣
Ты-то спец по бананам видимо
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unreality
Ответ Uragan
Достается лучшим. Он не один чернокожий, но он лучший, и выводит из себя своим талантом и мастерством. Вот его и пытаются задеть, а остальные таких эмоций не вызывают
Ммм, не буду уж прямо всех вспоминать, но вот того же Роналдиньо гнобили так? Или Роберто Карлоса? Его задевают только потому, что он реагирует как девочка маленькая. Оскорбления с трибун это хорошо?Нет конечно, но это часть футбола. И игроки, в том числе и за это, получают огромные деньги.
Если ему эти оскорбления так тяжело слышать, ну пусть идет в супермаркет работать, там его не будут оскоблять.
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SWS
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Потому что Суарес кремень, а не нытик
Кремень Суарес это тот который на этой же Месталье, чуть не умер когда в него кинули пластиковую бутылку?:))
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