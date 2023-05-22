Тебас – Винисиусу: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат»

Хавьер Тебас обратился к Винисиусу на фоне расистского скандала.

Напомним, вингер « » подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата . После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу.

«Поскольку те, кто должен объяснять тебе, что такое Ла Лига и что она может сделать в случаях расизма, не делают этого, мы пытались объяснить тебе это сами, но ты не явился ни в одну из двух согласованных дат, которые сам же запросил.

Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо как следует осведомиться. Не позволяй манипулировать собой и убедись, что ты понимаешь компетенцию сторон и ту работу, которую мы выполняем вместе», – написал президент Ла Лиги.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

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