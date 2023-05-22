Тебас – Винисиусу: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат»
Хавьер Тебас обратился к Винисиусу на фоне расистского скандала.
Напомним, вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу.
«Поскольку те, кто должен объяснять тебе, что такое Ла Лига и что она может сделать в случаях расизма, не делают этого, мы пытались объяснить тебе это сами, но ты не явился ни в одну из двух согласованных дат, которые сам же запросил.
Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо как следует осведомиться. Не позволяй манипулировать собой и убедись, что ты понимаешь компетенцию сторон и ту работу, которую мы выполняем вместе», – написал президент Ла Лиги.
Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца
Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Просто делай свою работу по борьбе с расизмом.
Этот дурачок Тебас любит разглагольствовать о мнимых убытках АПЛ и о Суперлиге, которая якобы убьет футбол, но со своими прямыми обязанностями не справляется.
1 Он там не один черный, но достается только ему. Странно.
2 Троллят (оскорбляют и т.д.) только тех, кто на это реагирует. Если "жертва" игнорит, то троллить и оскорблять никто не будет = нет смысла.
Жду следующего класико. Гави сломает его и положит конец этому цирку. Надоело. Пусть валит из страны. Он раздражает меня и ему не место в Ла Лиге. Точка!
Если ему эти оскорбления так тяжело слышать, ну пусть идет в супермаркет работать, там его не будут оскоблять.