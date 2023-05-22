Винисиуса могут отстранить на срок до 3 матчей за удар в лицо Дуро в игре с «Валенсией»

Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован до конца сезона.

В матче 35-го тура между «Валенсией» и « » Винисиус получил прямую красную карточку за удар в лицо в компенсированное время 2-го тайма.

Как сообщает As, главный судья матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа отметил эпизод в судейском протоколе как «удар соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре, в массовой потасовке между игроками обеих команд, без последствий для игрока». Согласно статье 130.2 дисциплинарного кодекса, это влечет за собой дисквалификацию на срок от 1 до 3 матчей – это значит, что Винисиус может больше не сыграть в Ла Лиге в этом сезоне.

Ели бы действия Винисиуса были расценены как акт агрессии, согласно статье 103, дисквалификация составила бы от 4 до 12 матчей. Кроме того, жест вингера «Реала» в адрес болельщиков «Валенсии» о возможном вылете в Сегунду, не был внесен в протокол, что также поможет смягчить наказание.

Carrusel Deportivo со ссылкой на экс-рефери сообщает, что Винисиус будет дисквалифицирован на 2 матча в соответствии со статьей 121.

«ВАР фокусируется на ударе Винисиуса, но я бы посмотрел эпизод с начала. Дуро схватил его за шею, обоих игроков надо было удалить». Итурральде о матче «Валенсия» – «Реал»

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