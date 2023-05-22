Винисиуса могут отстранить на срок до 3 матчей за удар в лицо Дуро в игре с «Валенсией»
Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован до конца сезона.
В матче 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» Винисиус получил прямую красную карточку за удар в лицо Уго Дуро в компенсированное время 2-го тайма.
Как сообщает As, главный судья матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа отметил эпизод в судейском протоколе как «удар соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре, в массовой потасовке между игроками обеих команд, без последствий для игрока». Согласно статье 130.2 дисциплинарного кодекса, это влечет за собой дисквалификацию на срок от 1 до 3 матчей – это значит, что Винисиус может больше не сыграть в Ла Лиге в этом сезоне.
Ели бы действия Винисиуса были расценены как акт агрессии, согласно статье 103, дисквалификация составила бы от 4 до 12 матчей. Кроме того, жест вингера «Реала» в адрес болельщиков «Валенсии» о возможном вылете в Сегунду, не был внесен в протокол, что также поможет смягчить наказание.
Carrusel Deportivo со ссылкой на экс-рефери Эдуардо Итурральде Гонсалеса сообщает, что Винисиус будет дисквалифицирован на 2 матча в соответствии со статьей 121.
«ВАР фокусируется на ударе Винисиуса, но я бы посмотрел эпизод с начала. Дуро схватил его за шею, обоих игроков надо было удалить». Итурральде о матче «Валенсия» – «Реал»
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Винисиусу за удар по лицу - 2 матча
Испанский суд, самый гуманный в мире.
Но зная админресурс мадридского кабинета, они отмажут своего бегунка, еще и извиняться заставят, кто его на место ставил. А он продолжит обс***ть судей, игроков и болельщиков других команд.
Если бы он был белый, то ему дали 10 матчей, а на 3.
В Испании море королевских клубов, в том числе Реал Бетис, Реал Овьедо (в котором играл Онопко). Реал Мадрид порой называют просто Мадрид, потому что это главный королевский клуб, к тому же единственный крупный из столицы страны.