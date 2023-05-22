Винисиуса могут отстранить на срок до 3 матчей за удар в лицо Дуро в игре с «Валенсией»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Уго Дуро Футбол

Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован до конца сезона.

В матче 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» Винисиус получил прямую красную карточку за удар в лицо Уго Дуро в компенсированное время 2-го тайма.

Как сообщает As, главный судья матча Рикардо де Бургос Бенгоэчеа отметил эпизод в судейском протоколе как «удар соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре, в массовой потасовке между игроками обеих команд, без последствий для игрока». Согласно статье 130.2 дисциплинарного кодекса, это влечет за собой дисквалификацию на срок от 1 до 3 матчей – это значит, что Винисиус может больше не сыграть в Ла Лиге в этом сезоне.

Ели бы действия Винисиуса были расценены как акт агрессии, согласно статье 103, дисквалификация составила бы от 4 до 12 матчей. Кроме того, жест вингера «Реала» в адрес болельщиков «Валенсии» о возможном вылете в Сегунду, не был внесен в протокол, что также поможет смягчить наказание.

Carrusel Deportivo со ссылкой на экс-рефери Эдуардо Итурральде Гонсалеса сообщает, что Винисиус будет дисквалифицирован на 2 матча в соответствии со статьей 121.

«ВАР фокусируется на ударе Винисиуса, но я бы посмотрел эпизод с начала. Дуро схватил его за шею, обоих игроков надо было удалить». Итурральде о матче «Валенсия» – «Реал»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Почти во всех ресурсах большинство, даже фанатов Барсы поддерживают Винисиуса. А на спортсе как всегда судят даже не видя сам эпизод, да и матч тоже. Плюсуют друг друга и минусуют адекватные мнения. Но правда этим не изменится.
+178
-70
+108
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makar Tert
А Дуро даже жёлтую не показали , Каземиро в АПЛ давали красную, но судьи Ла лиги как всегда гении
+58
-13
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Он уже на людей кидается?
+76
-41
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Makar Tert
А Дуро даже жёлтую не показали , Каземиро в АПЛ давали красную, но судьи Ла лиги как всегда гении
А то, что Милитао также вратаря Валенсии душил? Или ему можно?
+67
-34
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Левандовскому за почесывание носа - 3 матча
Винисиусу за удар по лицу - 2 матча

Испанский суд, самый гуманный в мире.
+59
-29
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ #SharkTeam
Он уже на людей кидается?
Интересно, если бы наоборот, человек ударил африка, там наверное на пол года дискву впаяли
+45
-20
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Не успели замять дело Вальверде (или уже замяли по тихому?), так уже второй образовался)) Великий королевский почерк - еще со времен Пепе, который отпинал лежачего игрока Хетафе. Неспроста истинным королевским клубом и Реалом в Испании считают Сосьедад, а Мадрид называют просто Мадрид)
+69
-47
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Левицкий
Суареса отстраняли на полгода за укус, а этого неадеквата за удар в лицо всего на 3 матча? Я бы ему год запретил заниматься любой футбольной деятельностью, пока не научится себя вести.
+50
-31
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
хоть его и оскорбили, повел он себе непрофессионально и должен понести наказание
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Левандовского за то,что палец показал судье возле носа дали 3))))
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Левицкий
Ответ Number_2
Помимо отстранения Суарес мимо всех наград пролетел из-за укуса, а тут…
Ему даже стадионы нельзя было посещать.

Но зная админресурс мадридского кабинета, они отмажут своего бегунка, еще и извиняться заставят, кто его на место ставил. А он продолжит обс***ть судей, игроков и болельщиков других команд.
+24
-13
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Number_2
Ответ Максим Левицкий
Суареса отстраняли на полгода за укус, а этого неадеквата за удар в лицо всего на 3 матча? Я бы ему год запретил заниматься любой футбольной деятельностью, пока не научится себя вести.
Помимо отстранения Суарес мимо всех наград пролетел из-за укуса, а тут…
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
И правильно сделают, ожидаем ещё миллион слёз и удаление аккаунтов.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Дайте ему матчей 50, чтобы новости об этом бестолковом бегунке пропали
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Никитин
Ответ Makar Tert
А Дуро даже жёлтую не показали , Каземиро в АПЛ давали красную, но судьи Ла лиги как всегда гении
так суть ещё в том что Каземиро никого и не душил как показали повторы.. в итоге в обоих лигах судейки - клoyны
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
А почему саркастичные аплодисменты и все подобное поведение не учли? Нет, серьезно. Я считаю, когда футболистов дисквалифицируют за сарказм - глупость, но если других постоянно наказывают за это, чем отличается данный игрок?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Расизм не пройдёт !
Если бы он был белый, то ему дали 10 матчей, а на 3.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
известный правдоруб фелик раскудахтался тут. и ответить ему лично нельзя
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ #SharkTeam
Он уже на людей кидается?
Когда его душат, то да, логичная реакция
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fma wozo
Тем временем-- Лучшим игроком 35-го тура испанской Примеры стал вратарь «Валенсии» Гиорги МАМАРДАШВИЛИ, который не просто совершил 5 сейвов, а доставал практически «мертвые» мячи. Да, если бы его партнеры забили «Реалу» (1:0) больше гола, то мы обязательно восхитились бы хет-триком вингера «Альмерии» Лазаро, но сейчас именно грузинский кипер сохранил свои ворота «сухими» и добытые партнерами 3 очка у мадридского гранда в борьбе за выживание.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Пусть занимается с детишками белых работяг, пока отбывает дискву.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Ответ Экспертное мнение
Не успели замять дело Вальверде (или уже замяли по тихому?), так уже второй образовался)) Великий королевский почерк - еще со времен Пепе, который отпинал лежачего игрока Хетафе. Неспроста истинным королевским клубом и Реалом в Испании считают Сосьедад, а Мадрид называют просто Мадрид)
Вы откуда почерпнули данную информацию?
В Испании море королевских клубов, в том числе Реал Бетис, Реал Овьедо (в котором играл Онопко). Реал Мадрид порой называют просто Мадрид, потому что это главный королевский клуб, к тому же единственный крупный из столицы страны.
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Born is the King
Дуро разнимал ,когда Винисиус набросился на Мамарадишвили. Тем более Винисиус не просто отмахнулся или слегка задел,а нанёс намеренный удар. Я не говорю про то как бросился на фанатов
Винисиуч набросился на Мамардашвили?🤣🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makar Tert
Ответ Born is the King
Дуро разнимал ,когда Винисиус набросился на Мамарадишвили. Тем более Винисиус не просто отмахнулся или слегка задел,а нанёс намеренный удар. Я не говорю про то как бросился на фанатов
можно игрока за футболку схватить о оттащить а не шею сжимать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волька-ибн-Алёша
шариков от футбола
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий