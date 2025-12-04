  • Спортс
  Марсело: «После хорошего матча Моуринью назвал меня лучшим, топом. Следующая игра была ужасной, и он сказал: «Ты отстой, что ты наделал?» Жозе изменил мое мышление, сделав более агрессивным»
Бывший защитник «Реала» Марсело поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью. 

«Я помню, мы играли зимой против «Рекреативо». Я сыграл очень хорошо, и он сказал мне: «Марсело, ты лучший, невероятный, топ». Я вернулся домой очень счастливым. Следующая игра была ужасной, и он сказал мне: «Ты отстой, что ты наделал?»

Мне нравилось, я многому научился. Думаю, он изменил мой образ мышления, сделав меня более агрессивным.

Он сказал мне: «Ты знаешь, почему ты не поехал на чемпионат мира [в 2010 году]?» Я сказал: «Потому что тренер этого не хотел». А он ответил: «Нет, потому что ты совсем не защищаешься, ты ужасен», – сказал бразильский футболист в подкасте с Икером Касильясом.

