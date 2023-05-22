Международная федерация фехтования опубликовала итоговый список допущенных к турнирам россиян. В нем нет ни одного призера Олимпиады-2020

Теги сборная России сборная России жен ФФР FIE Фехтование

Международная федерация фехтования показала итоговый список допущенных к турнирам россиян.

Всего нейтральный статус был предоставлен 17 спортсменам и 12 специалистам.

В итоговый список не вошел ни один призер летней Олимпиады-2020 в Токио: это София Позднякова, Софья Великая, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Ольга Никитина, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. 

Также в списке нет олимпийской чемпионки Рио-2016 Яны Егорян.

Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что все допущенные спортсмены все равно не будут участвовать в соревнованиях.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная

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40 комментариев

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Andrey Mitkov
Что за дебютанты работают на ленте?
Во-первых, ФИЕ ничего не публиковала...
Во-вторых, ни в оригинале, ни в первоисточнике (который спи...дил новость, но решил "творчески переработать").
В-третьих, неясно - это последний список или будет ещё.
А полный список спортсменов и специалистов, которые получили допуск есть здесь - https://allsportinfo.ru/index.php?id=134820
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JBass
Ну дайте хоть список допущенных, что ж так уродски новости-то сообщать
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imaxim
Ответ Виктор Войнов
А вы реально думаете, что патриот может приносить пользу только на фронте? Тогда логичный вопрос, почему вы не на фронте? вы ведь тоже патриот чего то ))
К счастью давно живу на другом континенте)
И да, такие патриоты нужны только на фронте
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Андрей Балабаев
Ответ Olga.t
т.е.российской стороной принято решение ни при каких условиях не отправлять фехтовальщиков на международные старты. А для чего был, извините, вой на болотах? Вот, есть возможность отправить молодых спортсменов.. Да, обидно, что нет допуска титулованным, но почему не отправить молодых, не дать им шанс проявить себя? Им даже выбора не дали, за них решили..
А давайте Россия составит список ведущих иностранных спортсменов и скажет что их не хотят видеть на соревнованиях, а вот кого-нибудь со двора так и быть допустим. Норм такая ситуация?
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Андрей Балабаев
Ответ Аркадий Негойда
А давайте страны, представителями которых являются "ведущие иностранные спортсмены", сначала жидко обделаются с объявлением сво, а потом будут просить м̶и̶р̶а̶ пощады?
Как там химическое оружие в Ираке? Нашли уже или ещё лет 30 подождать надо? Бомбардировки Белграда я так понимаю были демократическими, ну а такие пустяки как напалм во Вьетнаме вообще не заслуживают упоминания. И мелочи типа вторжения в Панаму тоже были сугубо во благо панамцев.
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старые кеды
Ответ imaxim
А США аннексировали территории соседнего государства?)
на данный момент они оккупировали часть территории сирии. и качают там нефть. плюсом у сша 800 баз по всему миру. что это, если не оккупация? из германии до сих пор не ушли.
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старые кеды
Ответ ksn 1979
По какому факту? Что весь мир аккупирован Америкой? Ты реально считаешь, что это можно как то серьёзно комментировать?))) Кроме смеха, другой реакции быть не может.
по факту наличия более 800 военных баз по всему миру. из германии и японии после 45 года войска не выводились. это не оккупация по-твоему?
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2882
Ответ Алар
Слова держат: на Олимпиаде не должно быть спортсменов из ВС РФ. Что делать нам теперь? Дедушка и все его прихлебатели обещали затмить Олимпиаду играми БРИКС и теперь осталось действовать и всем доказать! Блин, я уже уссываюсь от предстоящих доказательств)))
Лечи энурез. Доктор поможет, может быть. С головой конечно врядли, а вот энурез может тебе и вылечат
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Olga.t
т.е.российской стороной принято решение ни при каких условиях не отправлять фехтовальщиков на международные старты.

А для чего был, извините, вой на болотах?
Вот, есть возможность отправить молодых спортсменов.. Да, обидно, что нет допуска титулованным, но почему не отправить молодых, не дать им шанс проявить себя? Им даже выбора не дали, за них решили..
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старые кеды
Ответ imaxim
Ник «ДМ-1чемпион» - трус) закрыл возможность ответить на свой комментарий Ты почему не на фронте, диванный патриот?) боишься?)
тут многие так делают. новиковс ,например..
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Фарид Харисов
Ответ Pier Besuhof
Комментарий удален модератором
Ок, бро.
Но пока я буду торговать арбузами смени аватарку. Не ассоциируй себя с великим коммунистом и интернационалистом. Поставь какого-нибудь известного шовиниста/националиста, таких много за историю набралось.
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Pier Besuhof
Ответ Фарид Харисов
Чувак обсуждает спорт и фехтование. Желает чтобы на чемпионате Россию представляли сильнейшие и делали это с флагом и гимном России. @ «лол а ты трус почему не на фронте?» Мы тут вроде спорт обсуждаем, не политику. А ты почему власть не сверг до сих пор?
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Фарид Харисов
Ответ imaxim
Ник «ДМ-1чемпион» - трус) закрыл возможность ответить на свой комментарий Ты почему не на фронте, диванный патриот?) боишься?)
Чувак обсуждает спорт и фехтование. Желает чтобы на чемпионате Россию представляли сильнейшие и делали это с флагом и гимном России.
@
«лол а ты трус почему не на фронте?»

Мы тут вроде спорт обсуждаем, не политику. А ты почему власть не сверг до сих пор?
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ksn 1979
Ответ старые кеды
по факту наличия более 800 военных баз по всему миру. из германии и японии после 45 года войска не выводились. это не оккупация по-твоему?
Это тебе жители Гармании и Японии сказали, что они под оккупацией Америки или сам придумал?
А может жители других стран жаловались, что их Америка оккупировала со своими 800 базами?
Или старые кеды решает сам за жителей др. стран?
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Андрей Балабаев
Ответ imaxim
Россия и убивает и аннексирует
Когда закончится британская оккупация Мальвинских островов, Ирландии, Гибралтара? Это главные убийцы и геноцидники в истории человечества
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Андрей Балабаев
Ответ Olga.t
Я считаю, что надо разговаривать, а не заявлять "никто не поедет".
С кем? Не допускается вся элита российского фехтования. Просто кого-то отправить без всяких шансов. Ну можно со двора физкультурников набрать. Смысл спорта тогда в чём? Чтобы соревновались сильнейшие.
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Андрей Балабаев
Ответ Аркадий Негойда
Деяния Америки ужасны. Как это отменяет преступный характер войны против Украины?
Где последовательность? Где покаянные письма? Где допуск нейтральных спортсменов из сша без национальной символики, прошедших фильтрацию соцсетей и пр
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старые кеды
Ответ imaxim
Базы добровольны, а не в ходе аншлюса были установлены
в германии и японии тоже?
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старые кеды
Ответ ksn 1979
Что, Америка весь мир оккупировала? Вот это новость. А кроме тебя ещё кто нибудь знает что весь мир оккупирован?)))
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ksn 1979
Ответ Андрей Балабаев
А давайте Россия составит список ведущих иностранных спортсменов и скажет что их не хотят видеть на соревнованиях, а вот кого-нибудь со двора так и быть допустим. Норм такая ситуация?
Хотелось бы на это посмотреть, как Россия составит список ведущих иностранных спортсменов и скажет, что не хочет их видеть на своих соревнованиях. Вот смеху то будет.
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Olga.t
Ответ Андрей Балабаев
Вы что советуете ехать непонятно кому без тренеров, врачей и прочего персонала? Хоть какое-то самоуважение должно же быть
Я считаю, что надо разговаривать, а не заявлять "никто не поедет".
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Андрей Балабаев
Ответ imaxim
А США аннексировали территории соседнего государства?)
Блестящий аргумент. Когда они просто другие страны расхреначивают, то можно. Только в этом дело😂. Просто убивать можно
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Olga.t
Ответ Андрей Балабаев
А давайте Россия составит список ведущих иностранных спортсменов и скажет что их не хотят видеть на соревнованиях, а вот кого-нибудь со двора так и быть допустим. Норм такая ситуация?
На каких соревнованиях? Российских что ли?
А в МОК и международные федерации можно конечно такой список отправить, результат вы можете представить...
Просто реально и прагматично смотрите на ситуацию.
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Pier Besuhof
Ответ ДМ-1чемпион
Выступать только под флагом России и с гимном России! Какие нахрен списки!? Списки спортсменов должны формироваться федерацией России, а не какими-то зарубежными клованами.
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aleshon
Бойкот соревнований. Нет никаких гарантий, что соревнования не начнут по надуманным причинам отменять.
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