Международная федерация фехтования опубликовала итоговый список допущенных к турнирам россиян. В нем нет ни одного призера Олимпиады-2020

Международная федерация фехтования показала итоговый список допущенных к турнирам россиян.

Всего нейтральный статус был предоставлен 17 спортсменам и 12 специалистам.

В итоговый список не вошел ни один призер летней Олимпиады-2020 в Токио: это София Позднякова, Софья Великая, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Ольга Никитина, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Также в списке нет олимпийской чемпионки Рио-2016 Яны Егорян.

Ранее глава Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов сообщил, что все допущенные спортсмены все равно не будут участвовать в соревнованиях.

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