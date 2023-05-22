Международная федерация фехтования опубликовала итоговый список допущенных к турнирам россиян. В нем нет ни одного призера Олимпиады-2020
Международная федерация фехтования показала итоговый список допущенных к турнирам россиян.
Всего нейтральный статус был предоставлен 17 спортсменам и 12 специалистам.
В итоговый список не вошел ни один призер летней Олимпиады-2020 в Токио: это София Позднякова, Софья Великая, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Ольга Никитина, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.
Также в списке нет олимпийской чемпионки Рио-2016 Яны Егорян.
Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что все допущенные спортсмены все равно не будут участвовать в соревнованиях.
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Во-первых, ФИЕ ничего не публиковала...
Во-вторых, ни в оригинале, ни в первоисточнике (который спи...дил новость, но решил "творчески переработать").
В-третьих, неясно - это последний список или будет ещё.
А полный список спортсменов и специалистов, которые получили допуск есть здесь - https://allsportinfo.ru/index.php?id=134820
И да, такие патриоты нужны только на фронте
А для чего был, извините, вой на болотах?
Вот, есть возможность отправить молодых спортсменов.. Да, обидно, что нет допуска титулованным, но почему не отправить молодых, не дать им шанс проявить себя? Им даже выбора не дали, за них решили..
Но пока я буду торговать арбузами смени аватарку. Не ассоциируй себя с великим коммунистом и интернационалистом. Поставь какого-нибудь известного шовиниста/националиста, таких много за историю набралось.
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«лол а ты трус почему не на фронте?»
Мы тут вроде спорт обсуждаем, не политику. А ты почему власть не сверг до сих пор?
А может жители других стран жаловались, что их Америка оккупировала со своими 800 базами?
Или старые кеды решает сам за жителей др. стран?
А в МОК и международные федерации можно конечно такой список отправить, результат вы можете представить...
Просто реально и прагматично смотрите на ситуацию.