Томас Бах: «МОК горячо приветствует поддержку G7 рекомендаций по участию россиян и белорусов в турнирах только в качестве нейтральных спортсменов»
Томас Бах прокомментировал заявление G7 по поводу допуска российских спортсменов.
Ранее страны G7 заявили, что намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств.
«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию атлетов с российским или белорусским паспортом в турнирах только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.
Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», – сказал глава МОК.
ВВП Китая - 20 трлн.
У кого-то явно проблемы с математикой, или этот кто-то не знает что такое ВВП.
Поэтому сейчас можно только ждать окончания сво. Это единственное событие , которое может кардинально поменять ситуацию. Все остальное-русофобское балабольство, никак не способствующее возвращению российских спортсменов. А только лишь создающее почву для предательства и шпионажа в пользу иностранных организаций.
Или вы думаете он сам по себе - что хочу то делаю?
Не будет держать нос по ветру - найдут какой-нибудь компроматик и попросят освободить должность
По состоянию на 2020 год было что-то около 35%
Следим за руками:
- Русских забанали почти везде
- МОК и Бах предложили разбанить и допустить как нейтральных спортсменов
- G7 поддержали эту идею
- Бах поблагодарил G7 за поддержку МОКа и за ОТКАЗ от повсеместного бана.
Теперь вопрос: где тут G7 имеет главенство нал МОК?