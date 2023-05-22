Томас Бах: «МОК горячо приветствует поддержку G7 рекомендаций по участию россиян и белорусов в турнирах только в качестве нейтральных спортсменов»

Томас Бах прокомментировал заявление G7 по поводу допуска российских спортсменов.

Ранее страны G7 заявили, что намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств.

«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию атлетов с российским или белорусским паспортом в турнирах только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», – сказал глава .