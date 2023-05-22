Томас Бах: «МОК горячо приветствует поддержку G7 рекомендаций по участию россиян и белорусов в турнирах только в качестве нейтральных спортсменов»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах сборная Беларуси сборная Беларуси жен Политика Легкая атлетика

Томас Бах прокомментировал заявление G7 по поводу допуска российских спортсменов.

Ранее страны G7 заявили, что намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств.

«МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию атлетов с российским или белорусским паспортом в турнирах только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающий момент, когда несколько правительств угрожают ей. Поэтому мы очень благодарны лидерам G7 за их однозначное заявление», – сказал глава МОК.

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26 комментариев

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Sla Slo
G7 имеет главенство над МОК? Серьезно??? 7 стран диктуют волю более сотни других стран ???
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And-Rover
Когда же это г7 будет своих спортсменов в нейтральном статусе допускать.
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Наталья Грабовская
Прямо "ушастики-путаники": "...по поводу допуска", скорее уж "недопуска", и словосочетание "автономия спорта" в данном контексте вызывает жёсткий когнитивный диссонанс. Двуличие этого человека просто зашкаливает - о чём вообще с ним можно разговаривать и, тем более, иметь дело? Неужели ещё кто-то этого до сих пор не понимает?
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Dikki Shelton
Не спеши Бах.
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Viks
Прогиб засчитан.
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IntoTheRainBow
Ответ AERN
Не международные, а натовские гей-игры - это разные понятия.
откуда вы беретесь-то
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Алексей Токарев
Опять эти сказки об "автономии спорта".
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андрей из питера
Надо перестать унижаться, ждать чего-то и просто самим отказаться от участия.
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алексей любовь
По-моему, условия для участия уже давно оговорены. Дальше только вопрос хочу - не хочу
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Вито Корнелиус
Ответ алексей любовь
90% мирового ВВП ты хотел сказать?
ВВП семёрки (по номиналу) - 46 трлн.

ВВП Китая - 20 трлн.

У кого-то явно проблемы с математикой, или этот кто-то не знает что такое ВВП.
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maripous
Обсуждать условия уже бесполезно. Они давно названы. И они антироссийские, неприемлемые для сборной России.
Поэтому сейчас можно только ждать окончания сво. Это единственное событие , которое может кардинально поменять ситуацию. Все остальное-русофобское балабольство, никак не способствующее возвращению российских спортсменов. А только лишь создающее почву для предательства и шпионажа в пользу иностранных организаций.
+2
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ancifer2
Ответ IntoTheRainBow
откуда вы беретесь-то
плоды этих самых игр)
+2
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Bleffinho
МОК как и g7 горячо приветствует сегрегацию по нацпризнаку. Позорище
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Даша Тихонова
Ответ Fedos1992
90% никогда не было По состоянию на 2020 год было что-то около 35%
в 22 году у G7уже 30% было. Тогда как БРИКС в 22 набрали 31%.
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cnfc
это от какого года новость? 2014? 2016? А Бах то радостный какой. (д.б.)
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АРХАТ
Ответ Viks
Прогиб засчитан.
Он не хочет свою должность терять.
Или вы думаете он сам по себе - что хочу то делаю?
Не будет держать нос по ветру - найдут какой-нибудь компроматик и попросят освободить должность
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Adeen
Ответ Dikki Shelton
Не спеши Бах.
Он никогда не спешит. Сегодня он говорит одно, завтра говорит абсолютно противоположное. Пора бы уже привыкнуть. На его частую смену обуви уже даже внимание не обращают.
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olvl
А почему это все поедут, представляя свои страны, а мы с белорусами какие-то нейтральные, как бедные родственники. С какой стати?
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Даша Тихонова
Ответ алексей любовь
90% мирового ВВП ты хотел сказать?
90% точно?
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Fedos1992
Ответ алексей любовь
90% мирового ВВП ты хотел сказать?
90% никогда не было
По состоянию на 2020 год было что-то около 35%
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a2wai
Лизоблюд.
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Koulmann
Ответ Sla Slo
G7 имеет главенство над МОК? Серьезно??? 7 стран диктуют волю более сотни других стран ???
Интересно, откуда такая логика? Типинчый пропагандский наброс.
Следим за руками:
- Русских забанали почти везде
- МОК и Бах предложили разбанить и допустить как нейтральных спортсменов
- G7 поддержали эту идею
- Бах поблагодарил G7 за поддержку МОКа и за ОТКАЗ от повсеместного бана.

Теперь вопрос: где тут G7 имеет главенство нал МОК?
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cnfc
Ответ maripous
Обсуждать условия уже бесполезно. Они давно названы. И они антироссийские, неприемлемые для сборной России. Поэтому сейчас можно только ждать окончания сво. Это единственное событие , которое может кардинально поменять ситуацию. Все остальное-русофобское балабольство, никак не способствующее возвращению российских спортсменов. А только лишь создающее почву для предательства и шпионажа в пользу иностранных организаций.
ну кому ты здесь умные слова...щас деклассируют
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