Талалаев – первый тренер, вылетевший из высшего дивизиона с тремя клубами. До «Химок» были «Волга» и «Крылья», он также работал в «Торпедо» в этом сезоне

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Андрей Талалаев стал первым тренером, вылетевшим из высшего дивизиона с тремя клубами.

Сегодня «Химки» вылетели из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.

Ранее с Талалаевым вылетали «Волга» в сезоне-2013/14 и «Крылья Советов» в сезоне-2019/20.

С двумя командами вылетали Александр Аверьянов («Океан» и «Факел»), Леонид Ткаченко («Балтика» и «Сокол»), Сергей Павлов («Текстильщик» и «Шинник»), Валерий Петраков («Торпедо» и «Томь»), Сергей Передня («Томь» и «СКА-Хабаровск») и Дмитрий Аленичев («Арсенал» и «Енисей»). Виктор Тищенко дважды вылетел с «Ладой», Гаджи Гаджиев – с «Анжи».

Отметим, что Талалаев в этом сезоне также работал в «Торпедо», который тоже тоже досрочно покинул РПЛ.

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64 комментария

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Oboronosposobnost
Требл!
+127
-1
+126
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alexsem69
Чистильщик 😂
+78
0
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Aleksey Yashin
Андрей Вылетлаев
+70
-1
+69
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Кеша
Первый тренер в истории отечественного футбола , который за один сезон отправил в пердив сразу два клуба! Молодец .
+45
0
+45
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аdidаs
Ответ Oboronosposobnost
Требл!
если еще и торпедо вылетит, то получится
ожидание: кавадрупл Ливерпуля
реальность: квадрупл Талалаева
+33
-2
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Антон Фалафель
Андрюша не виноват! Это всё происки нато и англосаксов😢😢😢
+33
-2
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андрэ
Великий уровнитель
+16
0
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инок
Ответ Aleksey Yashin
Андрей Вылетлаев
Вылетаев пожалуй лучше..)
+10
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Этот Райола хочет денег
Талалаев- Пеп, как тебе мой асиметричный ответ на твой требл, а?
+10
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Вадим Симонов
Туда ему и дорога,но он же вернётся в качестве эксперта на Матч и будет всех учить как правильно тренировать:)
+11
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Pucheslav
Ответ аdidаs
если еще и торпедо вылетит, то получится ожидание: кавадрупл Ливерпуля реальность: квадрупл Талалаева
Торпедо уже вылетело
+9
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Booligan
Пфф, Торпедо и Химки любой дурак может в пердив отправить. А что с Тереком/Ахматом не осилил?
+8
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Станнис Баратеон
Ответ Кеша
Первый тренер в истории отечественного футбола , который за один сезон отправил в пердив сразу два клуба! Молодец .
Не первый, Гаджиев в 2014 провернул тоже самое с Анжи и Крыльями
+6
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ТТД Бубнова
Он бы и с Тереком вылетел, если бы это разрешено было, а так у них пожизненное место в рпл, благодаря академику.
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Александр
parasha бесплатная, а не тренер.
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Ярик01
Все правильно сделал с Химками. Стоит похвалить мастера
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ARAMIS777
Андрей "паромщик Стикса" Талалаев.
+3
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artpal
А самое смешное в том, что если Ахмат по итогам сезона займёт третье место, то Талалаев вдобавок ко всему станет ещё и бронзовым призёром РПЛ
+3
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Мукунку хороший
Зато эксперт рвач тв))
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idemidov
Ответ аdidаs
если еще и торпедо вылетит, то получится ожидание: кавадрупл Ливерпуля реальность: квадрупл Талалаева
Так Торпедо уже вылетело
+3
0
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King_X
Раньше вылеты ассоцииррвались со Скрипченко
Теперь с этим быдлан ом, у которого всего кругом виноваты при неудачах
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Arturitto
Зато гонору у него выше крыши!
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Konstantin Meerov
Ту-ту Та-Та Ла-Ла-Ла
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Romano1985
Ждём эксперта на матч тв ) там кстати все уникальные ребята ))) все профессионалы !)
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инок
Талалаев красавец - умудрился приложить тренерский талант к вылету сразу трех клубов РПЛ!)
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