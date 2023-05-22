Талалаев – первый тренер, вылетевший из высшего дивизиона с тремя клубами. До «Химок» были «Волга» и «Крылья», он также работал в «Торпедо» в этом сезоне

Андрей Талалаев стал первым тренером, вылетевшим из высшего дивизиона с тремя клубами.

Сегодня « » вылетели из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.

Ранее с вылетали « » в сезоне-2013/14 и « » в сезоне-2019/20.

С двумя командами вылетали («Океан» и «Факел»), («Балтика» и «Сокол»), («Текстильщик» и «Шинник»), («Торпедо» и «Томь»), («Томь» и «СКА-Хабаровск») и («Арсенал» и «Енисей»). Виктор Тищенко дважды вылетел с «Ладой», Гаджи Гаджиев – с «Анжи».

Отметим, что Талалаев в этом сезоне также работал в «Торпедо», который тоже тоже досрочно покинул РПЛ.

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