Талалаев – первый тренер, вылетевший из высшего дивизиона с тремя клубами. До «Химок» были «Волга» и «Крылья», он также работал в «Торпедо» в этом сезоне
Андрей Талалаев стал первым тренером, вылетевшим из высшего дивизиона с тремя клубами.
Сегодня «Химки» вылетели из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.
Ранее с Талалаевым вылетали «Волга» в сезоне-2013/14 и «Крылья Советов» в сезоне-2019/20.
С двумя командами вылетали Александр Аверьянов («Океан» и «Факел»), Леонид Ткаченко («Балтика» и «Сокол»), Сергей Павлов («Текстильщик» и «Шинник»), Валерий Петраков («Торпедо» и «Томь»), Сергей Передня («Томь» и «СКА-Хабаровск») и Дмитрий Аленичев («Арсенал» и «Енисей»). Виктор Тищенко дважды вылетел с «Ладой», Гаджи Гаджиев – с «Анжи».
Отметим, что Талалаев в этом сезоне также работал в «Торпедо», который тоже тоже досрочно покинул РПЛ.
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