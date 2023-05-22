Иностранные игроки и тренеры, оставшиеся, вернувшиеся или приехавшие в Россию или Украину после начала конфликта, не смогут приостанавливать контракты

ФИФА не разрешит легионерам, оставшимся в России, приостанавливать контракты.

Сегодня федерация разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го. Это связано с продолжающимся конфликтом на .

Отмечается, что рассчитывать на приостановление контракта не смогут следующие лица:

– иностранные игроки и тренеры, которые, несмотря на конфликт, решили прибыть, вернуться на территорию Украины или России или не покидать ее;

– иностранные игроки, которые в настоящее время все еще зарегистрированы в клубе, аффилированном с УАФ или РФС;

– иностранные тренеры, которые в настоящее время все еще оказывают свои услуги клубу, аффилированному с УАФ или РФС;

– игроки и тренеры, чьи трудовые контракты с клубами, аффилированными с или , были заключены или продлены после 7 марта 2022 года.

Солидарные выплаты за молодых игроков, подписавших первые профессиональные контракты, не будут выплачиваться новым клубом, если:

– игрок получил разрешение на регистрацию в клубе, не аффилированном с УАФ или РФС, после того как покинул территорию Украины или России позднее 7 марта 2022 года;

– если игрок покинул территорию Украины или России после 7 марта и теперь желает впервые зарегистрироваться в качестве футболиста клуба, аффилированного с УАФ или РФС.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!