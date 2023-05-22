Иностранные игроки и тренеры, оставшиеся, вернувшиеся или приехавшие в Россию или Украину после начала конфликта, не смогут приостанавливать контракты

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия ФИФА РФС УАФ Футбол

ФИФА не разрешит легионерам, оставшимся в России, приостанавливать контракты.

Сегодня федерация разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го. Это связано с продолжающимся конфликтом на Украине

Отмечается, что рассчитывать на приостановление контракта не смогут следующие лица:

– иностранные игроки и тренеры, которые, несмотря на конфликт, решили прибыть, вернуться на территорию Украины или России или не покидать ее;

– иностранные игроки, которые в настоящее время все еще зарегистрированы в клубе, аффилированном с УАФ или РФС;

– иностранные тренеры, которые в настоящее время все еще оказывают свои услуги клубу, аффилированному с УАФ или РФС;

– игроки и тренеры, чьи трудовые контракты с клубами, аффилированными с УАФ или РФС, были заключены или продлены после 7 марта 2022 года.

Солидарные выплаты за молодых игроков, подписавших первые профессиональные контракты, не будут выплачиваться новым клубом, если:

– игрок получил разрешение на регистрацию в клубе, не аффилированном с УАФ или РФС, после того как покинул территорию Украины или России позднее 7 марта 2022 года;

– если игрок покинул территорию Украины или России после 7 марта и теперь желает впервые зарегистрироваться в качестве футболиста клуба, аффилированного с УАФ или РФС.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Справедливо
+90
-2
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ну вообще логично, кто уехал - тот может и дальше приостанавливать контракты, а кто остался, уж исполняйте.
А то играл человек полтора года и вдруг: «Ой, чёт тут небезопасно как-то, уеду-ка я в Бирмингем, какой-нибудь».

А вообще чувствуется рука Газпрома, чтобы бразильцы не разбежались (sarcasm).
+62
-3
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Абаскаль «да йопт»
+44
-7
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ну с этими уточнениями получается, всё не так уж плохо, этим правом воспользуются только те, кто и так уехал - типа Крала, Крыховяка, Джукадукича и ещё нескольких таких. Но всё равно это потеря денег для рос. клубов - они могли бы продать этих игроков хоть за сколько-нибудь.
Также отменяются шутки про "подпишет лег с российским клубом контракт и тут же его приостановит и уедет".
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Как говорится, есть нюанс😋
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Брэд Либил
ничего. у неудачников осталась ещё вечная отмазка про осень-весну 🤷🏻‍♂️
а у главных неудачников - про судей Газпрома
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Егурнов
Ну с такими поправками это почти что возврат к нормальным контрактным отношениям

Хотя бы не вульгарный беспредел. И то хорошо
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
Хоть какое-то положительное решение
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Даже удивлён. Многие леги сейчас пришизели.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ Вечно в бане
Ну вообще логично, кто уехал - тот может и дальше приостанавливать контракты, а кто остался, уж исполняйте. А то играл человек полтора года и вдруг: «Ой, чёт тут небезопасно как-то, уеду-ка я в Бирмингем, какой-нибудь». А вообще чувствуется рука Газпрома, чтобы бразильцы не разбежались (sarcasm).
Админресурс и туда добрался!!!!!))))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
Зенитовские бразильцы не смогут сбежать получается
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
те, кто сами пришли, не могут уйти. логично
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ Dmitry Orlov
Ну с этими уточнениями получается, всё не так уж плохо, этим правом воспользуются только те, кто и так уехал - типа Крала, Крыховяка, Джукадукича и ещё нескольких таких. Но всё равно это потеря денег для рос. клубов - они могли бы продать этих игроков хоть за сколько-нибудь. Также отменяются шутки про "подпишет лег с российским клубом контракт и тут же его приостановит и уедет".
пункт о запрете на приостановку для тех, кто заключил контракт после 7 марта, и так действовал. сейчас добавили тех, кто вернулся после приостановки, формально они могли снова приостановить после возвращения
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Aleksey Yashin
Справедливо
Не особо. Клубы, с которыми контракт приостановят, всё равно теряют в деньгах. Не хотят игроки возвращаться в Россию - клубы могли бы полноценный трансфер по ним оформить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ Dmitry Orlov
Ну с этими уточнениями получается, всё не так уж плохо, этим правом воспользуются только те, кто и так уехал - типа Крала, Крыховяка, Джукадукича и ещё нескольких таких. Но всё равно это потеря денег для рос. клубов - они могли бы продать этих игроков хоть за сколько-нибудь. Также отменяются шутки про "подпишет лег с российским клубом контракт и тут же его приостановит и уедет".
Кстати такого и не было. Да, такой скидок был возможен, но агенты понимают-разово срубить бабла можно, но потом на нашем рынке с ними работать никто не будет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Матвей Суицидин
пункт о запрете на приостановку для тех, кто заключил контракт после 7 марта, и так действовал. сейчас добавили тех, кто вернулся после приостановки, формально они могли снова приостановить после возвращения
А таких много? Я помню, Гагнидзе приостанавливал, поехал в Польшу, где почти не играл, и вернулся в Динамо. Кто-то ещё так вернулся?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Dmitry Orlov
А таких много? Я помню, Гагнидзе приостанавливал, поехал в Польшу, где почти не играл, и вернулся в Динамо. Кто-то ещё так вернулся?
Кордоба, Кайо, Алонсо, Рамирес, Гагнидзе, Кулаков, Бегич, Цулукидзе, Иванисеня вернулись
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Тот случай, когда решение поддерживают и украинские клубы (Шахтер был особенно активен по этому поводу), и российские.
В целом, ФИФА логичны: если война и вам нужно спасаться, то не до бизнеса - спасайтесь; а если у вас как бы и не очень война да и деньги неплохие платят... ну, тогда все как обычно и контракт есть контракт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Интересно, с какого момента считается, что игрок "решил не покидать" Россию или Украину. Условный Эджуке, который доиграл весеннюю часть чемпионата, а потом свалил, будет иметь право на новую приостановку?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Ответ Serge Vendino
Интересно, с какого момента считается, что игрок "решил не покидать" Россию или Украину. Условный Эджуке, который доиграл весеннюю часть чемпионата, а потом свалил, будет иметь право на новую приостановку?
7 марта наверно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Балабаев
Ответ Capitan_RAF
Я сильно сомневаюсь, что этим агентам так нужна РФ, когда в Европе довольно свободные правила для игроков с ЕС. Ну а африканцев берут все, особенно итальянцы
Ну как сказать. Никто не знает как в будущем повернётся. Тот же Алберто свалил, но Зенит получил за него Ренана, Мантуана, проценты от будущих продаж. А ведь могли этого не делать. Значит не хотят портить отношения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Получается, что мало кто может уйти с приостановкой контракта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ну хоть так...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Voronoi
Я так и не понял, что значит приостановить? Допустим, контракт до лета 2024, сейчас он приостановил, у него тупо контракт закончится или контракт будет до 2025 действовать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Aleksey Yashin
Справедливо
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий