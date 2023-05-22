Иностранные игроки и тренеры, оставшиеся, вернувшиеся или приехавшие в Россию или Украину после начала конфликта, не смогут приостанавливать контракты
ФИФА не разрешит легионерам, оставшимся в России, приостанавливать контракты.
Сегодня федерация разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го. Это связано с продолжающимся конфликтом на Украине.
Отмечается, что рассчитывать на приостановление контракта не смогут следующие лица:
– иностранные игроки и тренеры, которые, несмотря на конфликт, решили прибыть, вернуться на территорию Украины или России или не покидать ее;
– иностранные игроки, которые в настоящее время все еще зарегистрированы в клубе, аффилированном с УАФ или РФС;
– иностранные тренеры, которые в настоящее время все еще оказывают свои услуги клубу, аффилированному с УАФ или РФС;
– игроки и тренеры, чьи трудовые контракты с клубами, аффилированными с УАФ или РФС, были заключены или продлены после 7 марта 2022 года.
Солидарные выплаты за молодых игроков, подписавших первые профессиональные контракты, не будут выплачиваться новым клубом, если:
– игрок получил разрешение на регистрацию в клубе, не аффилированном с УАФ или РФС, после того как покинул территорию Украины или России позднее 7 марта 2022 года;
– если игрок покинул территорию Украины или России после 7 марта и теперь желает впервые зарегистрироваться в качестве футболиста клуба, аффилированного с УАФ или РФС.
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А то играл человек полтора года и вдруг: «Ой, чёт тут небезопасно как-то, уеду-ка я в Бирмингем, какой-нибудь».
А вообще чувствуется рука Газпрома, чтобы бразильцы не разбежались (sarcasm).
Также отменяются шутки про "подпишет лег с российским клубом контракт и тут же его приостановит и уедет".
Хотя бы не вульгарный беспредел. И то хорошо
В целом, ФИФА логичны: если война и вам нужно спасаться, то не до бизнеса - спасайтесь; а если у вас как бы и не очень война да и деньги неплохие платят... ну, тогда все как обычно и контракт есть контракт.