Кубок Стэнли. Финал Востока. «Флорида» примет «Каролину» при счете 2-0 в серии

Теги результаты Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Флорида» принимает «Каролину» в третьем матче серии финала Восточной конференции.

Кубок Стэнли

Финал Востока

Флорида – Каролина
Дата проведения
23 мая, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли

39 комментариев

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paha
3-0 надо , Бобу на ноль , хейтеры в слезы )
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Фтемноте
При всё при том, что хватает новостей сейчас. И как играет Флорида, как тащит Сергея, как раскрылся Хитц и т.д. Просто хочу отметить насколько монструозным сейчас выглядит обмен Ткачака на Юбердо.
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garazhkucherova
За Боба и третью победу!
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За Валенсию с 1999
Ну что, Флориде и Бобу поддержать почин баскетбольного Майями и одержать третью победу. Гулять так гулять, вплоть до чемпионства)
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Ryan T.
Коня Бобру, Коня! 😁
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белая простыня олимпиады
за 3-0 в серии! удачи пантерам и персонально Бобровскому! осталось одержать 6 побед в этом сезоне!
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Костя Кот
бобровскому сухаря!
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Большое сердце Неймара
Победы пантерам! нужно увеличить отрыв
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sega megabitovich
вообще симпатии в обе стороны, Флорида похоже на удава, потому что как бы не играет, просто душит и переваривает соперника... солдаты Бринд’Амора показывают хороший хоккей, при этом имея определенные потери в составе... упорная серия 👍
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Джульетта Джульетта
Где 2, там и 3. Удачи, Боб!
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Garikus89
Если Каролина создает моментов на 6,5 по xG, а забрасывает две шайбы, то о каком Ткачаке вообще речь? Если Флорида выиграет КС, вариантов, кому отдавать Коня, вообще не будет)
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sammuilson
За Бобра!!!
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Николай Михайлов
Если вспоминать игру Василевского в плей-офф, то в визуальном плане не было такого впечатления, как от игры Бобровского. Да, тащил, делал суперсэйвы, но в целом не так эффектно это было. В этом плане значение Бобровского для Флориды прямо сейчас, на мой взгляд, даже еще выше, чем Василевского для Тампы. У Тампы все-таки оборонительная игра была очень мощная. Во многих матчах полностью сковывали атакующий потенциал соперника.
Поэтому, если Бобровский сохранит заданный уровень и завоюет-таки Кубок, то получение им Конн Смайта будет еще более заслуженным.
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Беня_Финитас
Ответ Jeff Lebowski
Ты, чувак, наверно, гнида, Коль не нравится Флирида. И ещё, должно быть, гей, Раз не по душе Сергей. Бобрищев, жги степные пердаки!
Мы стихоплёты парни плечистые
Нас не заманишь МакДаком мясистым ,
Не сооблазнишь нас хлебо-Панерой
Устала правая ? Работай левой ! Левой !
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владимир бредихин
Ответ Crenk
Сегодня наверное Картер Верхаге станет главным решалой , после Бобровского
не болею ни за кошек ни за Королину ,смотрю для удовольствия.Боб уже в возрасте заслуживает КС ,у Свечи есть ещё время взять кубок, хотя в финале рыцари с недавним опытом против Вашиков не подарок, очень сильный соперник играют по счёту
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Беня_Финитас
Ответ Alex the brave
Сколько вылезло приблезней, гадко конечно, но такова се ля ви, как говорится, ползите черви на мою Флориду.
тебя всю регулярку тут не наблюдалось . так что да , повылазили , гадкая селява .
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ Юрий Богданов
последний шанс зацепиться у солдат БриндАмора, дальше пропасть
Будет тяжко, тем более гостевые игры – не конёк остатков Банды придурков, но я верю в победу
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Alex the brave
Сколько вылезло приблезней, гадко конечно, но такова се ля ви, как говорится, ползите черви на мою Флориду.
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Евгений
Бобу меньше 2 как обычно.
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TBFTT
Ответ xantos
Приз возьмёт Ткачак, если конечно победят.
Ткачека в половине игр как-будто нет в первой игре с Каролиной вообще думал, что у него травма и он не играет до последнего ОТ, Бобровский же тащит во всех играх и в каждой игре на первом плане.
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TBFTT
Бобровский за три последних матча отразил 150 бросков и пропустил лишь 5 шайб это случаем не рекорд?
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Crenk
Сегодня наверное Картер Верхаге станет главным решалой , после Бобровского
+2
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Юрий Богданов
последний шанс зацепиться у солдат БриндАмора, дальше пропасть
+1
-1
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Пинающий Достоинства
Ткачуку сухарь, Бобу гол в овертайме
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Strannix
За Серёгу!
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