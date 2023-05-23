Кубок Стэнли. Финал Востока. «Флорида» примет «Каролину» при счете 2-0 в серии
«Флорида» принимает «Каролину» в третьем матче серии финала Восточной конференции.
Финал Востока
- Дата проведения
- 23 мая, 03.00, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Поэтому, если Бобровский сохранит заданный уровень и завоюет-таки Кубок, то получение им Конн Смайта будет еще более заслуженным.
Нас не заманишь МакДаком мясистым ,
Не сооблазнишь нас хлебо-Панерой
Устала правая ? Работай левой ! Левой !