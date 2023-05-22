ФИФА разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия ФИФА РФС УАФ Футбол

ФИФА продлила разрешение для уехавших легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Федерация объявила, что иностранные футболисты и тренеры, имеющие контракты с российскими и украинскими клубами и решившие приостановить их и покинуть Россию и Украину в связи с началом конфликта в 2022 году, смогут продлить приостановку трудовых соглашений в одностороннем порядке до июня 2024 года. 

«В целях защиты иностранных игроков и тренеров, которые покинули территорию Украины или России из-за конфликта и которые в настоящее время не желают возвращаться ввиду сложившихся обстоятельств, эти игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых контрактов с клубами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС) до 30 июня 2024 года при условии, что клубы будут должным образом проинформированы о приостановлении в письменной форме до 1 июля 2023 года», – говорится в заявлении ФИФА. 

В целях предотвращения злоупотреблений и нежелательных последствий одностороннего приостановления контрактов игроки, которые приостанавливают свои соглашения, не смогут:

– переходить в другие клубы на правах полноценного трансфера или аренды за деньги;

– подписывать контракты с другими клубами, аффилированными с РФС или УАФ. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

125 комментариев

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kk.abb
Ответ Фёдор Кузнецов
Ждём ещё год слов "а вот сейчас все легионеры уйдут! ", полтора года уже ждём, а всё никак не уходят
Если ты не увидел оттока качественных легов - глаза протри. Правилу год, а лига уже стала на голову слабее, через год будет ещё хуже, через три будет дно.
+123
-24
+99
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Зубы Дзюбы
Ответ Злодей Спб
Прикольно :) Пофиг на юридические обязательства, право частной собственности и т.п. когда в дело вступает политика. Ну пускай хотя бы в обе стороны работает - клубы тоже дожны иметь возможность расторгать контракты с игроками в одностороннем порядке. Можно было бы слить Кассьерру, Адамова и Алипа :)
Так кто мешает? В европейский суд они пойдут на зенит жаловаться? А басманный понятно чью сторону примет

Лучше пальцы скрестите, чтобы Малком с Барриосом не психанули
+52
-14
+38
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Злодей Спб
Прикольно :)

Пофиг на юридические обязательства, право частной собственности и т.п. когда в дело вступает политика. Ну пускай хотя бы в обе стороны работает - клубы тоже дожны иметь возможность расторгать контракты с игроками в одностороннем порядке. Можно было бы слить Кассьерру, Адамова и Алипа :)
+69
-39
+30
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Gaiar
Интересно, какой комментарий на ветке выйдет в топ
+32
-9
+23
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Dmitry Orlov
Хоть бы пояснили, в целях защиты ОТ ЧЕГО или КОГО. А то и непонятно, почему вообще их надо защищать, и почему именно легионеров.
За полтора года ни одного инцидента, когда иностранный (да и не иностранный) футболист в РПЛ подвергался опасности, я не припомню.
+20
-5
+15
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Rundatgame
Пишут, что это продление действует только для тех, кто уже воспользовался этой опцией. То есть те кто не приостановил ранее сейчас уже не смогут.
+14
0
+14
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Runaldos
Ответ Иван Никитенко
Как хорошо,один сумасшедший подставил всю страну
не один. организаторов майдана было много
+25
-13
+12
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Stas Politik
Новость, вроде как, не полностью дописана. Правила немного смягчили:
Теперь те, кто подписал или продлил контракты после 7 марта 2022 приостанавливать их не смогут.
По сути, теперь только единицы игроков будут и иметь возможность воспользоваться данной опцией.
+12
0
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Hazell37
Вот уроды (с)
+22
-15
+7
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Петроград
Дурацкое решение, каким и было изначально. Потому что, как ни посмотри - половинчатое.
Если ФИФА защищает игроков от войны, то чем русские и украинцы хуже условных бразильцев? Пусть тогда все приостанавливают.
А с точки зрения клубов - это натуральный грабёж. Пусть тогда придумают какие-то компенсационные меры.
+9
-2
+7
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Юрий Миньков
Их борьба
+11
-5
+6
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Злобный Конь
Ответ Фёдор Кузнецов
Ждём ещё год слов "а вот сейчас все легионеры уйдут! ", полтора года уже ждём, а всё никак не уходят
Такие вот легионеры,которые никому не нужны в конкурентноспособных чемпионатах.
+17
-12
+5
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Фёдор Кузнецов
Ответ Gaiar
Интересно, какой комментарий на ветке выйдет в топ
Что то по типу "правильно, так и надо", хотя за последнее время топ комментарии сайта стали меняться
+17
-13
+4
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Не знаю что такое Требл
Ответ Мишаня Кравцов
И эти недоумки регулярно учат нас, жителей России, демократии и праве частной собственности через свои "независимые" сливные бачки, умора. Любой европеец, пожив немного в России, офигел бы от уровня возможностей и свободы, которые ему в своей какой-нибудь куколдляндии недоступны.
От возможностей, связанных с коррупцией? Тут и спора быть не может.

Что ещё за возможности и свобода такая? В чём конкретно?
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artpal
Ответ Павел Мельников
Хороший повод поплакать по поводу несправедливого решения, и одновременно повод поехидничать над Шахтером. Однако оттуда Мудрик уходит за топ-сумму, а из РПЛ легионеры уходят миллиона за 3-4 в Удинезе и Бари. Самый потолок - это Лион, Байер или (самое высокое) Наполи.
А Мудрик здесь причём? Он не имел права на одностороннем расторжение контракта
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Pigmalion
Ответ Marcus-light
С одной стороны, понятна позиция российских и украинских клубов, которые не хотят терять футболистов. С другой - просто посмотрите на количество людей, уехавших из России и Украины за последний год. Огромное количество, и не только из районов боевых действий или из-за мобилизации. Чисто морально находится очень тяжело. И если это не игрок Шахтера или Зенита, а какой-нибудь Педро из клуба подвала таблицы, потери даже финансовые несоизмеримы с тем, что приходится выносить.
А что приходится выносить условному румыну из условного Урала? Страх мобилизации?
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Dmitry Orlov
Ответ Александр Шейфер
Да понятно, что кто остался в РПЛ, те уже никуда не уедут, им и нафиг Таити не сдалось, их и здесь неплохо кормят. Ну может топов бесплатно уведут. Вопрос к тебе? Разве дело в опасности футболистов? Год назад уезжали те, кому было противно оставаться в нашей стране, кто не мог принять агрессии по отношению к соседнему государству.
Да-да-да-да, сказочки свои приберегите для умалишённых. Особенно противно тем, кто после приостановки контракта поехал в Саудовскую Аравию или Израиль - ну совсем дружелюбные к соседям страны и вообще ни разу в них не стрелявшие. Или тем, кто сначала выбивал из клуба контракт получше, а потом, получив отказ, приостанавливал действующий. Так противно было прям, а вот если бы в 2 раза больше заплатили - было бы уже не противно.
И да, я что-то не помню, чтобы приостанавливать контракты без финансовых последствий было разрешено игрокам клубов из США во времена вторжения в Ирак. Или дело было только в том, что с Ираком не соседи?
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Андрей Баганов
Ответ Злодей Спб
Прикольно :) Пофиг на юридические обязательства, право частной собственности и т.п. когда в дело вступает политика. Ну пускай хотя бы в обе стороны работает - клубы тоже дожны иметь возможность расторгать контракты с игроками в одностороннем порядке. Можно было бы слить Кассьерру, Адамова и Алипа :)
Ну допустим Касьерра ещё ок, иностранец, так? А Адамова как выкидывать собрались, учитывая русский паспорт и Алипа, который казах, но по лимиту не легионер?)
PS: даже близко не попытка докопаться, просто вопрос)
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Guillermo
Ответ kk.abb
Если ты не увидел оттока качественных легов - глаза протри. Правилу год, а лига уже стала на голову слабее, через год будет ещё хуже, через три будет дно.
Интересно узнать, как вы определили слабость лиги. Причём так точно.
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Aleksey Yashin
На всех легионеров распространяется? Мне кажется, было бы справедливо, если подписал после 24.02.22, то никакой приостановки быть не должно, т.к. когда подписывал, принимал связанные с этим риски
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Marcus-light
Ответ Pigmalion
Девочки-эмо же. Про деньги, честно, не знаю как там у них все происходит, но сомневаюсь, что какой-то сложный квест. Было бы так, огромное кол-во игроков бы разбежалось, а убежали только "политические". Зачем в России и Украине что-то планировать, если тут ты просто зарабатываешь деньги, а потом все равно уедешь домой. Тут горизонт планирования 2-3 сезона.
С деньгами я вам буквально рассказываю свою ситуацию. После начала СВО единственный верный способ забрать деньги с российских счётов - заказать за месяц в банке операцию по обмену 2-3 тысяч евро, приехать и увезли в сумке. SWIFT проходит один раз из пяти, с белорусскими и казахскими картами тоже надо ехать в эти страны. Если денег много - ок, 10 процентов решит вопрос. Но нафига это румыну из Урала? А про планировать - это к тому, что ты можешь просидеть 2-3 года в чемпионате, который точно никто не просматривает, кроме е местных. Для легионера это как укатить ехать в СА. Только там платят больше
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dimamak10
Кто остался они уже вряд ли уйдут и кто пришел или продлил контракт летом 2022го им нельзя приостанавливать контракт
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Василий Иванов
Ответ Иван Никитенко
Как хорошо,один сумасшедший подставил всю страну
Да не, он у вас просто наркоман. А вот Бидон да, уже протёк кр.шей.
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Marcus-light
Ответ Идеальный шторм
Комментарий удален модератором
Забавная у вас манера комментирования) Интересно, за какой вы клуб болеете, и воспринимаете ли вы легионеров в этом клубе как крыс? Ведь они тоже сбежали из своей страны)
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Marcus-light
Ответ Pigmalion
Ну это вы каких-то слишком нежных девочек прямико из 2007 описываете в роле футболистов. Из всех неудобств только перелеты хоть как-то существенны. Но и это прям, конечно, душевные муки, которые пережить может только очень сильный-сильный человек.
А что было в 2007? Слушайте, элементарно, сейчас контракты в РПЛ в рублях. Вывезти эти деньги в валюте - тот ещё квест. Какие-то элементарные международные бытовые сервисы в России сейчас или не работают, или с костылями. Какую-нибудь БМВ обслужить - как в третьем мире: или за двойную цену, или в очереди, или корейским хламом. И да, я не говорю про давление СМИ, про то, чтобы спокойно в России или Украине жить и что-то планировать на будущее, надо очень верить в позитивный исход.
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