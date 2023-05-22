ФИФА разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го
ФИФА продлила разрешение для уехавших легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами.
Федерация объявила, что иностранные футболисты и тренеры, имеющие контракты с российскими и украинскими клубами и решившие приостановить их и покинуть Россию и Украину в связи с началом конфликта в 2022 году, смогут продлить приостановку трудовых соглашений в одностороннем порядке до июня 2024 года.
«В целях защиты иностранных игроков и тренеров, которые покинули территорию Украины или России из-за конфликта и которые в настоящее время не желают возвращаться ввиду сложившихся обстоятельств, эти игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых контрактов с клубами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС) до 30 июня 2024 года при условии, что клубы будут должным образом проинформированы о приостановлении в письменной форме до 1 июля 2023 года», – говорится в заявлении ФИФА.
В целях предотвращения злоупотреблений и нежелательных последствий одностороннего приостановления контрактов игроки, которые приостанавливают свои соглашения, не смогут:
– переходить в другие клубы на правах полноценного трансфера или аренды за деньги;
– подписывать контракты с другими клубами, аффилированными с РФС или УАФ.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Лучше пальцы скрестите, чтобы Малком с Барриосом не психанули
Пофиг на юридические обязательства, право частной собственности и т.п. когда в дело вступает политика. Ну пускай хотя бы в обе стороны работает - клубы тоже дожны иметь возможность расторгать контракты с игроками в одностороннем порядке. Можно было бы слить Кассьерру, Адамова и Алипа :)
За полтора года ни одного инцидента, когда иностранный (да и не иностранный) футболист в РПЛ подвергался опасности, я не припомню.
Теперь те, кто подписал или продлил контракты после 7 марта 2022 приостанавливать их не смогут.
По сути, теперь только единицы игроков будут и иметь возможность воспользоваться данной опцией.
Если ФИФА защищает игроков от войны, то чем русские и украинцы хуже условных бразильцев? Пусть тогда все приостанавливают.
А с точки зрения клубов - это натуральный грабёж. Пусть тогда придумают какие-то компенсационные меры.
Что ещё за возможности и свобода такая? В чём конкретно?
И да, я что-то не помню, чтобы приостанавливать контракты без финансовых последствий было разрешено игрокам клубов из США во времена вторжения в Ирак. Или дело было только в том, что с Ираком не соседи?
PS: даже близко не попытка докопаться, просто вопрос)