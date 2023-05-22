ФИФА разрешила уехавшим иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с клубами России и Украины до июня 2024-го

ФИФА продлила разрешение для уехавших легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Федерация объявила, что иностранные футболисты и тренеры, имеющие контракты с российскими и украинскими клубами и решившие приостановить их и покинуть Россию и Украину в связи с началом конфликта в 2022 году, смогут продлить приостановку трудовых соглашений в одностороннем порядке до июня 2024 года.

«В целях защиты иностранных игроков и тренеров, которые покинули территорию Украины или России из-за конфликта и которые в настоящее время не желают возвращаться ввиду сложившихся обстоятельств, эти игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых контрактов с клубами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или Российский футбольный союз (РФС) до 30 июня 2024 года при условии, что клубы будут должным образом проинформированы о приостановлении в письменной форме до 1 июля 2023 года», – говорится в заявлении ФИФА.

В целях предотвращения злоупотреблений и нежелательных последствий одностороннего приостановления контрактов игроки, которые приостанавливают свои соглашения, не смогут:

– переходить в другие клубы на правах полноценного трансфера или аренды за деньги;

– подписывать контракты с другими клубами, аффилированными с РФС или УАФ.

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