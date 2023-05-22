Мостовой о дерби: «Спартак» не может – судья поможет. Без грубой ошибки бокового закончили бы 1:1»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Сергей Карасев Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Александр Мостовой раскритиковал работу Сергея Карасева на игре «Спартака» с ЦСКА (2:1).

– Как оцените работу судей на вчерашнем матче с ЦСКА?

– «Спартак» не может – судья поможет. Обе команды шли к ничьей, но вмешался судья с его помощниками.

Смотрю на фото Соболева, который показывает Роше неприличный жест. Удаление Роши в этом эпизоде – это ошибка. Боковой арбитр тоже должен был это увидеть.

В эпизоде с первым пенальти судья хорошо разобрался, я с ним согласен. Второй пенальти – более спорный момент. На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры какие-то стоят.

– В целом это дерби – одно из самых огненных за последнее время?

– Честно говоря, не припомню. Футбола же очень много, столько же информации. Не могу припомнить, были, наверное, и более огненные игры с большим количеством голов.

Не будь грубой ошибки бокового, игра закончилась бы со счетом 1:1, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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169 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Архитектор Мендисабаль
Единственный адекватно воспринимающий действительность ветеран московского Спартака...
Да ладно чушь нести , он капец как обижен на клуб и абсолютно всегда против них высказывается
+118
-17
+101
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Архитектор Мендисабаль
Единственный адекватно воспринимающий действительность ветеран московского Спартака...
В чем адекватность?
+107
-26
+81
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*MVP*
Ответ Снежана Цветкова
Без ошибок судей Спартак вынес бы цска 4-1. Усёк, Саша?
а санитары что говорят?
+60
-14
+46
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Бесков
Да чего же гнусен этот Мост, как был говном, так и остался
+61
-27
+34
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Eugene88
Ответ Архитектор Мендисабаль
Единственный адекватно воспринимающий действительность ветеран московского Спартака...
Хахха самому не стыдно искать «союзника» в давно свихнувшимся царе?😂
+27
-3
+24
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Андрей Андреев
Ответ Сергей Нагорнов
Я вчера на горячую голову тоже ругал судей. Сегодня пересмотрел, все по делу. Спартачи, сорян
Особенно удаление Роши
+28
-8
+20
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Сергей Нагорнов
Я вчера на горячую голову тоже ругал судей. Сегодня пересмотрел, все по делу. Спартачи, сорян
+36
-18
+18
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Архитектор Мендисабаль
Единственный адекватно воспринимающий действительность ветеран московского Спартака...
+92
-75
+17
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Иван Иванов
Ответ Юрий Тюмин
Вообщето если у ЦСКА не выдернули ведущего цен рального защитника то не проиграли бы это точно
А то что чистый гол Игнатова не засчитали? А!!! это же ДРУГОЕ...
+13
-4
+9
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Eugene88
Ответ Дмитрий9779
Интересно было бы послушать разговоры судей,а то Шадыханов в простой ситуации зовёт карася к монитору,а в сложной взял на себя.
Сложной это какой? Карась поставил пеналь, на варе видно, что контакт был и карасев пристально на него смотрит. Какие основания у вара звать смотреть? Где тут явная ошибка, если контакт действительно был и судья именно на него и среагировал?
+10
-2
+8
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Анатолий Magicbrain
-алло, спортс? значит так, записывайте: Спартак должен был проиграть, спасла ошибка бокового! Записали?
- Александр, но это вы нам сами позвонили, мы у вас не просили комментарии
- некогда объяснять, дальше записывайте, у меня по судебным ошибкам разбор будет
+11
-5
+6
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Андрей Андреев
Ответ Снежана Цветкова
Без ошибок судей Спартак вынес бы цска 4-1. Усёк, Саша?
Ну да, ну да, охотно верим
+17
-11
+6
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AminO2
Ответ Пол Ганарара:
Ничего там не проявилось, небольшой рандом случился в пользу Спартака. А отыграться времени не было
Это, примерно, как Большунов в марафоне. 40км едет вместе, а потом на классе ускоряется и уходит как от стоячих. Полевые игроки уровня Промеса, Бальде, Мозеса у армейцев сейчас отсутствуют.
+6
0
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AminO2
Команды находились в равных условиях, "Спартак" усилил давление, выпустил звезд и закономерно вырвал победу.
Проявилась, в первую очередь глубина состава и восстановление ранее выбывших лидеров. "Спартак" постепенно возвращается к своим кондициям середины сезона.
+10
-5
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Serge Vendino
Ответ Снежана Цветкова
Без ошибок судей Спартак вынес бы цска 4-1. Усёк, Саша?
Ахах, а почему не 10-1 тогда?
+8
-3
+5
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Bleffinho
Мостовой уже какие угодно глупости говорит, какие то прыжки в ногу выдумывает, лишь бы хайповать. Совсем с катушек съехал
+16
-11
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bevooch
Ответ Direct free kick
Мостовой как цесковец не мог не "отметиться"
Чем раньше он покажет всему миру, что Абаскаль как тренер немало вообще не стоит, тем быстрее Царя назначат главными тренером Спартака.
Видимо логика примерно такая.
+7
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Иван Иванов
Мостовой показал свою мерзкую душонку ещё в 93 году, когда подписал письмо 14, а потом отозвал свою подпись.
+5
-1
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fussballer
А ведь он прав! Ну не может ошибаться человек с тренерской лицензией категории Tsar!
+8
-4
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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Единственный адекватно воспринимающий действительность ветеран московского Спартака...
Поздравляю вас,, два одиночества нашли друг друга.

👍🤔🤣🤣🤣
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Aleksandr Dubovik
Ответ Снежана Цветкова
Без ошибок судей Спартак вынес бы цска 4-1. Усёк, Саша?
В ваших влажных мечтах вы и Зенит обыгрываете, там давно уже санитары тревогу бить должны
+4
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Антон Bratishchev
Царь пить завязал? Адекватный комментарий
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Ftul
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Заткнись Саша, а то с тобой за одну парту ни кто не сядет.
Как автобиографично
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murzzzzzilka
Ответ Заур Гогуноков
Я не понимаю Мостового. Не первый раз он высказывается против Спартака. Неужели всё время судьи ошибаются в пользу красно белых? Да, в этом матче много чего было, но гол Игнатова, например, можно было и засчитать. Все ветераны как ветераны, а он непонятно куда!?
У него бомбит сильно оттого, что его не берут тренером в Спартак:))
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murzzzzzilka
Ответ Антон Bratishchev
Царь пить завязал? Адекватный комментарий
Подписан: Зенит.
Яснопонятно:))))
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