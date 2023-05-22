Мостовой о дерби: «Спартак» не может – судья поможет. Без грубой ошибки бокового закончили бы 1:1»
Александр Мостовой раскритиковал работу Сергея Карасева на игре «Спартака» с ЦСКА (2:1).
– Как оцените работу судей на вчерашнем матче с ЦСКА?
– «Спартак» не может – судья поможет. Обе команды шли к ничьей, но вмешался судья с его помощниками.
Смотрю на фото Соболева, который показывает Роше неприличный жест. Удаление Роши в этом эпизоде – это ошибка. Боковой арбитр тоже должен был это увидеть.
В эпизоде с первым пенальти судья хорошо разобрался, я с ним согласен. Второй пенальти – более спорный момент. На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры какие-то стоят.
– В целом это дерби – одно из самых огненных за последнее время?
– Честно говоря, не припомню. Футбола же очень много, столько же информации. Не могу припомнить, были, наверное, и более огненные игры с большим количеством голов.
Не будь грубой ошибки бокового, игра закончилась бы со счетом 1:1, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
- Александр, но это вы нам сами позвонили, мы у вас не просили комментарии
- некогда объяснять, дальше записывайте, у меня по судебным ошибкам разбор будет
Проявилась, в первую очередь глубина состава и восстановление ранее выбывших лидеров. "Спартак" постепенно возвращается к своим кондициям середины сезона.
Видимо логика примерно такая.
👍🤔🤣🤣🤣
Яснопонятно:))))