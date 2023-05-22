Мостовой о дерби: «Спартак» не может – судья поможет. Без грубой ошибки бокового закончили бы 1:1»

Александр Мостовой раскритиковал работу Сергея Карасева на игре «Спартака» с ЦСКА (2:1).

– Как оцените работу судей на вчерашнем матче с ?

– « » не может – судья поможет. Обе команды шли к ничьей, но вмешался судья с его помощниками.

Смотрю на фото , который показывает Роше неприличный жест. Удаление Роши в этом эпизоде – это ошибка. Боковой арбитр тоже должен был это увидеть.

В эпизоде с первым пенальти судья хорошо разобрался, я с ним согласен. Второй пенальти – более спорный момент. На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры какие-то стоят.

– В целом это дерби – одно из самых огненных за последнее время?

– Честно говоря, не припомню. Футбола же очень много, столько же информации. Не могу припомнить, были, наверное, и более огненные игры с большим количеством голов.

Не будь грубой ошибки бокового, игра закончилась бы со счетом 1:1, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби😳😳😳

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!