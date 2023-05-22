«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)

Теги возможные переходы Гран-при Монако Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джон Элканн Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в «Феррари».

Контракт британского гонщика с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года.

По информации Daily Mail, Скудерия готова предложить Льюису соглашение на 40 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов по нынешнему курсу). Сообщается, что переговоры проходят на «высочайшем уровне», президент «Феррари» Джон Элканн находится в «тесном контакте» с Хэмилтоном.

«Феррари» серьезно рассматривает два варианта, связанных с приглашением Хэмилтона, сообщают несколько источников в Великобритании и Италии, знакомых с ситуацией. Предпочтительной опцией стал бы трансфер Льюиса в пару к Шарлю Леклеру со следующего сезона. В таком случае команду покинет Карлос Сайнс.

Второй сценарий – избавиться от Леклера в пользу Хэмилтона. Тогда Льюис станет напарником Карлоса, а Шарль отправится в «Мерседес», где будет выступать с Джорджем Расселлом.

Британское издание утверждает, что денежный вопрос не станет решающим для Хэмилтона, поскольку «Мерседес» и «Феррари» готовы предложить ему равные суммы – приблизительно 50 миллионов долларов или более.

Ключевым фактором могут оказаться обновления «Мерседеса» на Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные: если немецкая команда сократит отставание от «Ред Булл», Хэмилтон с большей вероятностью останется в Бракли.

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Джонни Херберт: «Вариант с переходом Хэмилтона в «Феррари» кажется наиболее осмысленным»

36 комментариев

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Зубы Дзюбы
Есть же нормальные пилоты другие: Норрис тот же, зачем сэра с высоким эго тревожить
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Антон Казанский
- Тото, тут чудики из "Феррари" хотят махнуть Льюиса на Шарля. Нам что делать?
- Не спугни!!
+34
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Luca di Montezemolo
Ключевые слова в этом тексте " daily mail" так что хейтерам Хэма из стана фур можно и не начинать бомбить, это не надёжный источник информации.
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Vyacheslav Markosyan
очень надеюсь что этого не произойдет
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Zonda Zonda
Хэмилтон торгуется по контракту с Мерседес и таким образом показывает, что в нем заинтересована еще одна команда. Феррари он не нужен. Обычный вброс
+8
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persx
Смысл непонятен, но зато сэр поймёт, что его превозмогательства в Мерсе - это детский лепет)
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King_X
Я так понимаю, они в принципе всё делают, чтоб Шарль перешёл к Тото
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Vano32rus
"Ключевым фактором могут оказаться обновления «Мерседеса» на Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные: если немецкая команда сократит отставание от «Ред Булл», Хэмилтон с большей вероятностью останется в Бракли."

Ну и бред. На основании одной гонки да ещё и на такой специфичной трассе принимать столь серьёзные решения - полный бред, журналистам в отсутствии гонок видимо слишком скучно
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Александр Романов
Ох зря они это делают
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Alexandr Tarakanoff
Я пару месяцев назад писал о таком варианте) Ну чисто в гипотетической теории. Повторюсь еще раз. От перехода Хэма в феррари на место Карлоса выиграют абсолютно все. Мерсы наконец получат очевидного первого номера, Рассел получит дополнительную уверенность и поддержку. Феры получат опытного пилота, который сможет давать дополнительную обратную связь по болиду. Его можно хейтить сколько угодно, да и я сам не его фанат, но камон. Льюис это Льюис. Сама феррари получит дополнительных спонсоров и болельщиков. А может и инженеров каких) Шарль тоже может опыта наберётся. Посмотрите на Алонсо. Тот в статусе суперзвездного деда с удовольствием раздаёт советы направо и налево. Чем Льюис хуже?) Что получит сам Льюис? Да черт его знает. Есть же мнение, что каждый пилот так или иначе мечтает попасть в феррари. Ну и приятным бонусом контракт на пару лет и новых подписчиков из Италии)
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edart84
Ответ Антон Казанский
- Тото, тут чудики из "Феррари" хотят махнуть Льюиса на Шарля. Нам что делать? - Не спугни!!
Нынешняя Ф-1 такова, что маркетинг сэра может быть полезнее для красных, чем титул условного Шварцмана. Потому я понимаю их интерес.
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Второй глаз Ватноглазого Джо
А чего? Я бы, например, посмотрел на сэра и Шарля в одной команде.

Посему очень надеюсь, что на выход отправится Сайнс.
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Joker_13
Ответ Project2000
ради хайпа можно и Льюиса подписать, но если серьезно браться за дело , то нужно перекупать Макса и под него переманивать других сильных специалистов для усиления команды. Как это было сделано с Шумахером в свое время... Но боссам Феррари виднее))
Проблема Феррари заключается в локации. Семьи британских специалистов преимущественно не хотят жить в Италии. Не каждый семейный человек готов жить на две страны. Феррари вынуждена переплачивать, но даже в этом случае желающих гораздо меньше, чем хотелось бы Скудерии. В Британии специалистам проще, большинство команд базируется там, поэтому они могут спокойно менять место работы, не меняя место жительства. Так что сотрудникам Ред Булла проще отпустить Макса и сделать чемпионом какого-нибудь Лоусона. Макс для них не является кем-то особенным, они и до него сделали многократного чемпиона, и после него сделают. Всё-таки Бенеттон не мог конкурировать с Феррари по бюджету, а Ред Булл успешно это делает и больше переманимает спецов, чем теряет.
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Kubinec_
вот бы он ещё футбольным клубом занялся
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bagi
Ответ Зубы Дзюбы
Я бы лучше молодого какого-то дождался
Шварцмана что ли?
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Любезный Коссутий
только Робин Райкконен сделает фуру вновь чемпионом. ждем примерно до 2035 года
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MaEn
Ответ Project2000
ради хайпа можно и Льюиса подписать, но если серьезно браться за дело , то нужно перекупать Макса и под него переманивать других сильных специалистов для усиления команды. Как это было сделано с Шумахером в свое время... Но боссам Феррари виднее))
Что за чушь?! Они поругаются в хлам ещё на предсезонке.
Макс нетерпим к чужим ошибкам. А темпераментных итальянцев "хлебом не корми" их наделать.
Я понимаю любителей трэша в переговорах по радио, но мы не доживём до такого. Макс их прямо на базе переубивает.
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Armeec1991
Очень хочется на это посмотреть, чтобы прочувствовать контраст между всецело выстроенной под Льюиса командной иерархией Мерседеса и типичной "союзник это враг другого цвета" Феррари
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Genriwhite
Ответ Project2000
ради хайпа можно и Льюиса подписать, но если серьезно браться за дело , то нужно перекупать Макса и под него переманивать других сильных специалистов для усиления команды. Как это было сделано с Шумахером в свое время... Но боссам Феррари виднее))
Без хорошей машины не один гонщик не возьмет титул.
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GenBardak
Ответ Зубы Дзюбы
Я бы лучше молодого какого-то дождался
Кого можно дождаться, если у них полностью провалена работа с молодёжью? Нет фарм команды, а платить за место условным Хаас их судя по всему жаба душит. Карьеру Роба загубили по сути, а других юниоров подобного уровня у них нет.
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bagi
Ответ Зубы Дзюбы
Есть же нормальные пилоты другие: Норрис тот же, зачем сэра с высоким эго тревожить
Норрис такой же как Сайнс, толку то? Но, несомненно, люся тоже не нужен в фурах - это смех
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GenBardak
Очень похоже на чушь. Шансы на то что многократные чемпионы Ф1 в КК за последние годы сделают чемпионский болид гораздо выше, чем команда, которая последний раз выигрывала КК более пятнадцати лет назад. Учитывая что база команды находится в Италии для англичанина будет минусом, нежели база в Англии. В итоге какой интерес сэру туда переться? На ум может прийти только один вариант - многолетний контракт, не стоит забывать что Льюису 38 лет. Но с другой стороны во первых не особо заметно чтобы Хэм сильно цеплялся за Ф1, он не из тех под кем кресло качается, а во вторых место в кокпите Мерседес ему гарантировано минимум ещё на один сезон, в то время как Феррари вряд ли предложит более двух, что явно не стоит подобных переходов. Вывод - все эти "новости" полная туфта.
Теперь что касается самих Феррари - посадить вместо унылого доезжалы Карлоса многократного чемпиона - это как раз в духе Феррари, поэтому интерес с их стороны для меня вполне похож на правду, в то же самое время посадить Льюиса вместо Шарля - ну полный бред.
Исходя из всего вышесказанного считаю что статья минимум на 70% чушь.
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liv6
Феррари не пилоты нужны, а спокойствие в руководстве и профессионализм в инженерии
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marchellinos
Прощай Феррари. Для чего им этот пилот? У него уже нет должной мотивации.
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avcgloronalduMU
наряды в цвет Феррари будут шикарные
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