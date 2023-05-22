«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)

Семикратный чемпион «Формулы-1» может продолжить карьеру в «Феррари».

Контракт британского гонщика с « » истекает в конце 2023 года.

По информации Daily Mail, Скудерия готова предложить Льюису соглашение на 40 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов по нынешнему курсу). Сообщается, что переговоры проходят на «высочайшем уровне», президент «Феррари» Джон Элканн находится в «тесном контакте» с Хэмилтоном.

«Феррари» серьезно рассматривает два варианта, связанных с приглашением Хэмилтона, сообщают несколько источников в Великобритании и Италии, знакомых с ситуацией. Предпочтительной опцией стал бы трансфер Льюиса в пару к Шарлю Леклеру со следующего сезона. В таком случае команду покинет .

Второй сценарий – избавиться от Леклера в пользу Хэмилтона. Тогда Льюис станет напарником Карлоса, а отправится в «Мерседес», где будет выступать с .

Британское издание утверждает, что денежный вопрос не станет решающим для Хэмилтона, поскольку «Мерседес» и «Феррари» готовы предложить ему равные суммы – приблизительно 50 миллионов долларов или более.

Ключевым фактором могут оказаться обновления «Мерседеса» на Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные: если немецкая команда сократит отставание от «Ред Булл», Хэмилтон с большей вероятностью останется в Бракли.

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