«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в «Феррари».
Контракт британского гонщика с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года.
По информации Daily Mail, Скудерия готова предложить Льюису соглашение на 40 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов по нынешнему курсу). Сообщается, что переговоры проходят на «высочайшем уровне», президент «Феррари» Джон Элканн находится в «тесном контакте» с Хэмилтоном.
«Феррари» серьезно рассматривает два варианта, связанных с приглашением Хэмилтона, сообщают несколько источников в Великобритании и Италии, знакомых с ситуацией. Предпочтительной опцией стал бы трансфер Льюиса в пару к Шарлю Леклеру со следующего сезона. В таком случае команду покинет Карлос Сайнс.
Второй сценарий – избавиться от Леклера в пользу Хэмилтона. Тогда Льюис станет напарником Карлоса, а Шарль отправится в «Мерседес», где будет выступать с Джорджем Расселлом.
Британское издание утверждает, что денежный вопрос не станет решающим для Хэмилтона, поскольку «Мерседес» и «Феррари» готовы предложить ему равные суммы – приблизительно 50 миллионов долларов или более.
Ключевым фактором могут оказаться обновления «Мерседеса» на Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные: если немецкая команда сократит отставание от «Ред Булл», Хэмилтон с большей вероятностью останется в Бракли.
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- Не спугни!!
Ну и бред. На основании одной гонки да ещё и на такой специфичной трассе принимать столь серьёзные решения - полный бред, журналистам в отсутствии гонок видимо слишком скучно
Посему очень надеюсь, что на выход отправится Сайнс.
Макс нетерпим к чужим ошибкам. А темпераментных итальянцев "хлебом не корми" их наделать.
Я понимаю любителей трэша в переговорах по радио, но мы не доживём до такого. Макс их прямо на базе переубивает.
Теперь что касается самих Феррари - посадить вместо унылого доезжалы Карлоса многократного чемпиона - это как раз в духе Феррари, поэтому интерес с их стороны для меня вполне похож на правду, в то же самое время посадить Льюиса вместо Шарля - ну полный бред.
Исходя из всего вышесказанного считаю что статья минимум на 70% чушь.