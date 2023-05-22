Винисиус выложил ролик с расистскими оскорблениями: «Всегда говорят: это «отдельные случаи», «один фанат». Нет, не отдельные. Что мешает привлечь этих людей к уголовной ответственности?»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор выложил ролик с расистскими оскорблениями в его адрес.

Напомним, что фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!» до и во время матча 35-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:0) на «Месталье».

«Каждый выездной матч делает неприятные сюрпризы. И в этом сезоне их было много. Пожелания смерти, подвешенные куклы, преступные выкрики... Все зафиксировано.

Но рассуждения всегда сводятся к тому, что это «отдельные случаи», «один фанат». Нет, это не отдельные случаи. Это регулярные инциденты в различных городах (и даже телевизионных шоу).

Доказательства – на видео. И теперь я задам вам вопрос: имена и фотографии скольких расистов размещены на веб-сайтах? Подскажу: таковых нет. Никто даже не рассказывает свою печальную историю и не приносит фальшивых извинений.

Что мешает привлечь этих людей к уголовной ответственности? Что применить к клубам меры спортивного характера? Почему спонсоры не выдвигают обвинения против Ла Лиги? Разве ТВ-компании не беспокоит то, что они транслируют это варварство каждую неделю?

Проблема чрезвычайно серьезная, и пресс-релизы больше не сработают. Попытки свалить вину на меня, чтобы оправдать преступления, – тоже.

Это не футбол. Это нечто бесчеловечное» – написал вингер «Реала».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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117 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Магомед Ахмедов
Как бы он не дурачился ранее, но он никого не оскорблял, не обзывал! Это лишь юношеское дурачество, эмоциональная провокация не основанная на личных оскорблениях! А все что происходит в отношении него это уже оскорбления, где то расизм и это надо рубить на корню! Где то индивидуально сажать, где то игры без болельщиков, а где то и команду дисквалифицировать ( за повторяющиеся случаи) где команда мало прилагает усилий для борьбы с оскорблениями и расизмом!
Никого не оскорблял. Всего лишь говорил игрокам Мальорки что они никто, вылетят и вообще нет смысла играть. Ну и хвастался большой зарплатой. Добрейший человек, за что его обижать
+118
-27
+91
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Магомед Ахмедов
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Как бы он не дурачился ранее, но он никого не оскорблял, не обзывал! Это лишь юношеское дурачество, эмоциональная провокация не основанная на личных оскорблениях! А все что происходит в отношении него это уже оскорбления, где то расизм и это надо рубить на корню! Где то индивидуально сажать, где то игры без болельщиков, а где то и команду дисквалифицировать ( за повторяющиеся случаи) где команда мало прилагает усилий для борьбы с оскорблениями и расизмом!
+82
-39
+43
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David Aprasidze
Может пора вступить в НПО уже, а то футбол только мешает вини в борьбе с расизмом. А там и Нойер с Горецкой подтянутся с закрытыми рукой ртами
+48
-16
+32
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Совесть Черданцева
Уголовную ответственность? Ты, холоп, бредишь?
+35
-12
+23
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Slavnov
Ответ London.is.blue
Клоунисиус пытается выставить испанцев - нацией расистов, забавно. Теперь ему будут свистеть намного сильнее. Вот дурочек) Чувствую надолго он в Испании не задержится.
Да теперь не только в испании будут свистеть,вообще везде и к расизму это отношения уже не будет иметь,просто захотят вывести из себя,игрока противника
+23
-4
+19
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London.is.blue
Клоунисиус пытается выставить испанцев - нацией расистов, забавно. Теперь ему будут свистеть намного сильнее. Вот дурочек)

Чувствую надолго он в Испании не задержится.
+43
-25
+18
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Давид Agabekyan
Ответ Магомед Ахмедов
Надо чувствовать разницу в провокации и личным оскорблением! Провокации используются в любом спорте, однако личные оскорбления порицаемы!
Так унижение игроков противников по их материальному состоянию это не личное оскорбление?
+14
-5
+9
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Konvicted
не поленитесь, пройдите, посмотрите видос. Это тупое чудище Тебас слишком долго спускал все на тормозах, в результате 22-летнего пацана тупо травят гопники со всей Испании по поводу и без. Некоторые тут любят утверждать, что Вини провокатор и заслужил этот хейт, но ребята, очнитесь. Скандирования "Винисиус - обезьяна" и "Винисиус умри" началось еще до матча с Валенсией, тысячи фанатов заряжало эту дичь уже в тот момент. когда автобус Мадрида подъезжал к стадиону. Это самая настоящая травля, и я не уверен, что это как-то уже можно остановить на данном этапе. Но как минимум Тебас должен уйти в отставку, а Валенсия получить матчей 5 без зрителей.
+25
-16
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Podumainemnogo
— Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм!
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.

«Джентльмены» (2020)
+18
-10
+8
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Konvicted
Ответ Пирс Морган
Для спортивного интереса, есть ссылка?
прям в новости же, где источник
+5
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Xxx zzz
Ответ Podumainemnogo
— Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм! — Но ты чёрный. И ты урод. — Но ведь считать чёрных уродами - это расизм! — Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя. «Джентльмены» (2020)
Так жалко,что вы даже не видите разницу между вашей идиотской вставкой и ситуацией которая происходит
+7
-3
+4
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Evgeny_K.
Ответ David Aprasidze
Может пора вступить в НПО уже, а то футбол только мешает вини в борьбе с расизмом. А там и Нойер с Горецкой подтянутся с закрытыми рукой ртами
Еще и про ЛГБТ вспомнят, как на ЧМ
+4
-1
+3
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Catch22
Перепись людей в коменнтариях лишний раз подтверждает, что расизм существует, как в комментариях, так и на трибунах футбольного стадиона. Где-то здесь наверняка есть корреляция с образованием и воспитанием. Не нужно перетягивать это всё в русло «повестки» в попытках оправдать свинское поведение болельщиков.
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Total_90
Закон
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Konvicted
Ответ rigobersong
Никому кроме реала винисиус в Ла Лиге не нужен:) Люди платят за то что бы смотреть футбол, а не спектакль одного актера который разыгрывает расистскую карту там, где ее нет:) Не нравится, пускай уходит в другой чемпионат, а реал спокойно более топовым бегунком Доку сможет его заменить:))
ты видео-то посмотри, а потом ничистоту сам с собой реши, есть ли там расизм. Отписываться необязательно
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Упасть бы ниц и ницше
просто заставьте их три матча подряд скандировать: "Извинисиус!"
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Геннадий Чеботарев
Ответ Заяцволк
Можно что-то придумать. Например, когда мяч у Рюдигера и Тчуамени, кричать "Молодцы" в любой ситуации, а когда у Винисиуса, кричать "Дно", может быть тогда смекнут, что дело не в расе )
доля правды в этом есть и думаю что примерно так и будет. болельщики ему это не забудут.
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Catch22
Ответ Scorpion
Подумай над тем почему именно тебя так обзывают. Ты как человек ведёшь себя обезьяной.
Что он сделал и сказал такого, чтобы стадион оскорблял его на расовой почве? Это омерзительный поступок фанатов, его ничем невозможно оправдать, никакого хорошего повода так поступать не существует
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Пирс Морган
Ответ Slavnov
Да теперь не только в испании будут свистеть,вообще везде и к расизму это отношения уже не будет иметь,просто захотят вывести из себя,игрока противника
В последний раз это даже сработало, он получил красную, впереди тернистая дорожка прям
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Raul14
Ответ Xxx zzz
Нормальные люди не поддерживают расизм,а в коммах появились непонятные фаны шапито и до них не доходит что это не их ветка
да они ждут каждую новость про Реал, чтобы писать никому ненужные комментарии) Это ещё раз доказывает что Реал это лучший клуб в истории футбола, а у лучших всегда много хейтеров)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Raindrop Drop Top
В прокуратура обращайся тогда клуон, если есть доказательства 🤣
продаст его перец.
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Заяцволк
Ответ Пирс Морган
Пути назад нет уже, это тоже приплетут к расовой почве
Можно что-то придумать. Например, когда мяч у Рюдигера и Тчуамени, кричать "Молодцы" в любой ситуации, а когда у Винисиуса, кричать "Дно", может быть тогда смекнут, что дело не в расе )
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filippa
Ответ Магомед Ахмедов
Как бы он не дурачился ранее, но он никого не оскорблял, не обзывал! Это лишь юношеское дурачество, эмоциональная провокация не основанная на личных оскорблениях! А все что происходит в отношении него это уже оскорбления, где то расизм и это надо рубить на корню! Где то индивидуально сажать, где то игры без болельщиков, а где то и команду дисквалифицировать ( за повторяющиеся случаи) где команда мало прилагает усилий для борьбы с оскорблениями и расизмом!
бред. ониж дети ! Неймар тоже финтил и дурачился его били. но к нему так не относились. хотя он тоде совсем не белый!
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ts_vlad
Ответ Давид Agabekyan
Никого не оскорблял. Всего лишь говорил игрокам Мальорки что они никто, вылетят и вообще нет смысла играть. Ну и хвастался большой зарплатой. Добрейший человек, за что его обижать
Конечно же это было не после 10 фолов в его сторону и все так же оскорбляющего его стадиона. Так, сам решил подойти и покичиться, да))
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Yujanin
Ответ Давид Agabekyan
Никого не оскорблял. Всего лишь говорил игрокам Мальорки что они никто, вылетят и вообще нет смысла играть. Ну и хвастался большой зарплатой. Добрейший человек, за что его обижать
т. е. по твоему это повод оскорблять его на расовой почве?!
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