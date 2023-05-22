Соболев показывал нецензурный жест еще до эпизода с удалением. Карасев оставил без внимания этот момент

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Соболев Футбол

Александр Соболев дважды показывал неприличный жест в матче против ЦСКА.

Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Однако Соболев показывал такой же жест и до момента с удалением – это произошло в центральном круге на более ранней стадии матча. Этот эпизод остался без внимания судей. 

Скриншот: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»

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265 комментариев

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Кирилл
Вчера болельщики Спартака рассказывали о том, что судьи на ВАР все видят, передали бы Карасеву и удалили бы Соболева за такой жест в любом случае, без показа Роши )

А тут, оказывается, Соболев уже показывал такой же жест, но что-то ему ничего не прилетело )
Что теперь скажут болельщики Спартака ?)
+356
-46
+310
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fil_spb
Вот и ответ на причитания спартаковцев о том, что Роша должен был просто подождать и судьи сами бы разобрались. И эти причитания просто смешны и лживы. Разве боковой поднял флажок и помахал им, сигнализируя о совершённом Соболевым нарушении? Нет, хотя боковой отлично видел произошедшее. Разве по Карасёву было похоже, что он собирается разбираться с эпизодом? Нет, он побежал к центру поля, что было похоже на подготовку к продолжению игры. Хотя очевидно, что в случае такой провокации Карасев со всех ног должен был бежать к месту нарушения чтобы не допустить возможное перерастание столь вопиющей провокации в драку. Разве Карасев прикладывал руку к уху и делал останавливающий жест, сигнализируя об общении с ВАР? Ну как минимум в трансляцию это не попало, хотя обычно режиссёр и оператор стараются это показать. Надписи о проверке ВАР тоже не было.

И вот в этих условиях, кб рассказывают что надо было просто подождать? Чего ждать? Продолжения игры без заслуженного наказания Соболева? А Карасёв 100% и второй бы раз "не увидел" хамства Соболева. Действия Роши объяснимы и логичны. И в отличие от Соболева ни для кого не оскорбительны и не заслуживают КК.

Но теперь интересно будет посмотреть какое новое оправдания спартачи придумают.
+231
-23
+208
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WelcomeBackPURE
Соболев прям идеально олицетворяет нынешний Спартак!
+170
-39
+131
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DancePunk
26 лет, а мозгов нет. Какой же дегенерат, абсолютный колхозник...
+117
-6
+111
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ЗЕНИТ65
Ответ Кирилл
Вчера болельщики Спартака рассказывали о том, что судьи на ВАР все видят, передали бы Карасеву и удалили бы Соболева за такой жест в любом случае, без показа Роши ) А тут, оказывается, Соболев уже показывал такой же жест, но что-то ему ничего не прилетело ) Что теперь скажут болельщики Спартака ?)
Всё как всегда. Это другое.
+93
-26
+67
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Дерзкий пеликан
Соболев неприкосновенный, это давно понятно всем адекватным людям. Он практически каждый матч играет на удаление, но ему даже жёлтую показывать не хотят. Зато неандерталы кричат, что это спартак засуживают. Да нет, как раз спартачок тянут всеми правдами и неправдами.
+85
-18
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Alda
Какое странное желание показать пах бразильцу несколько раз, ему бы к врачу записаться, может проблемы с головой или пахом.
+52
-1
+51
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Честный контроль
Ответ tfs
Для чего тогда судейская бригада на поле? ВАР?
Чтоб выдумать пенальти в ворота ЦСКА.
+63
-13
+50
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unreality
Этому существу по совокупности надо матчей 10 дисквала выписать. Совершенно невменяем. Любое другое решение будет просто позором.
+52
-6
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Gerzhog
Как так получается, что в "газпром-чемпионате" футболист Соболев получил первое удаление в сезоне в 28 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) туре? Это какое-то чудо, пропитанное насквозь борщом?

Ну чувак в каждом матче творит просто что хочет, вместе с своим подельником Промесом (0 удалений за сезон!!!!!!!!!!). Тычки, провокации, симуляции. Хоть бы что им.

А потом говорят "вы нас не уважаете" :)
+47
-4
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Борис Кицис
Кроме того, что Соболев дважды показывал это, он ещё рожи корчил и всяко провоцировал Рошу, обыграть то не мог, а Карасёв с боковым арбитром и варом ни как не реагировали, пока Роша не показал им, т.е. на равных с Соболевым вся команда арбитров виновата и заслуживает красной карточки, в отличии от Роши.
+45
-4
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unreality
Ответ DancePunk
26 лет, а мозгов нет. Какой же дегенерат, абсолютный колхозник...
Самое интересное, что в Крыльях он таким не было. Как в Спартак перешел, ощущение, что разум полностью потерял)
+44
-5
+39
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Дмитрий Морозов
Как болельщику Спартака, очень стыдно и противно за поведение Соболя🙁. Соболь проигрывал борьбу и от своего бессилия наделал делов. Стыд и 😨😰😔
+34
-1
+33
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Severfan
Ответ Lionel Van Damme
Так и игроки цска оставили без внимания
но стоило Роше обратить на это внимание - получил красную карточку. браво! Чего вы звоните в милицию и кричите, что вас убивают? Звоните после того, как убьют
+38
-8
+30
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Дмитрий Васин
Соболев ничего не вызывает кроме жалости
+26
-5
+21
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tfs
Для чего тогда судейская бригада на поле? ВАР?
+21
-2
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Lol Ko
Ответ Lionel Van Damme
Так и игроки цска оставили без внимания
А почему игроки должны что-то подсказывать судьям. За это "слепые" судьи карточки дают.
+17
0
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Михаил Тихомиров
Ответ Кирилл
Вчера болельщики Спартака рассказывали о том, что судьи на ВАР все видят, передали бы Карасеву и удалили бы Соболева за такой жест в любом случае, без показа Роши ) А тут, оказывается, Соболев уже показывал такой же жест, но что-то ему ничего не прилетело ) Что теперь скажут болельщики Спартака ?)
Сейчас сменят свою методичку, не переживай)
+19
-3
+16
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Мужанов Дмитрий Александрович
После второго раза Карась уже не мог не удалить Дельфина, но вчера он судил явно в одну сторону, поэтому решил и Рошу заодно удалить.
+17
-4
+13
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unreality
Ответ WelcomeBackPURE
Соболев прям идеально олицетворяет нынешний Спартак!
Вместе с Заремой ;)
+22
-10
+12
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Евгений Садчиков
Ну что, дорогие спартачи и люди, которые их поддерживали. "Соболева удалили бы, Роше не надо было повторять, есть ВАР, куча камер". Я ведь это вчера читал. Карасю было бы всё равно на дельфина от начала и до конца матча, если бы Роша не обратил внимания. Самое забавное, что начиная с 55-й минуты, когда произошло первая стычка, и до удалений, у Карася было несколько моментов, когда обязан был показать дельфину, хотя бы жёлтую. Первая стычка с нырком, момент на фото, накладка Игнатова на Роше, после которой дельфин подбежал к лежащему Роше, и начал ему что кричать. Но Карась не дал ни в одном из этих эпизодов, хотя жёлтую. Если бы Роша не повторил бы жест, дельфина бы 100% не удалили за этот жест одного.
+13
-2
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bismut87
Ответ fil_spb
Вот и ответ на причитания спартаковцев о том, что Роша должен был просто подождать и судьи сами бы разобрались. И эти причитания просто смешны и лживы. Разве боковой поднял флажок и помахал им, сигнализируя о совершённом Соболевым нарушении? Нет, хотя боковой отлично видел произошедшее. Разве по Карасёву было похоже, что он собирается разбираться с эпизодом? Нет, он побежал к центру поля, что было похоже на подготовку к продолжению игры. Хотя очевидно, что в случае такой провокации Карасев со всех ног должен был бежать к месту нарушения чтобы не допустить возможное перерастание столь вопиющей провокации в драку. Разве Карасев прикладывал руку к уху и делал останавливающий жест, сигнализируя об общении с ВАР? Ну как минимум в трансляцию это не попало, хотя обычно режиссёр и оператор стараются это показать. Надписи о проверке ВАР тоже не было. И вот в этих условиях, кб рассказывают что надо было просто подождать? Чего ждать? Продолжения игры без заслуженного наказания Соболева? А Карасёв 100% и второй бы раз "не увидел" хамства Соболева. Действия Роши объяснимы и логичны. И в отличие от Соболева ни для кого не оскорбительны и не заслуживают КК. Но теперь интересно будет посмотреть какое новое оправдания спартачи придумают.
Карасев последнее время очень плохо судит
+10
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Cst Cap
Может перед началом матчей футболистам других команд больше не жать ему руку в центре поля, проявить профессиональную солидарность? Скажем весь следующий год? Напоминая зрителям и комментаторам про то, что из-себя Соболев представляет?
+11
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Андрей Андреев
Ответ unreality
Самое интересное, что в Крыльях он таким не было. Как в Спартак перешел, ощущение, что разум полностью потерял)
Борща переел
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Step_up
Я надеюсь, что его хотя бы до конца сезона дисквалифицируют. А лучше матчей на 5, чтобы и начало сезона пропустил. Я другого такого урода не припомню. У Роши просто стальные нервы, что он не втащил ему.
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