Александр Соболев дважды показывал неприличный жест в матче против ЦСКА.

Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей решил удалить обоих футболистов.

Однако Соболев показывал такой же жест и до момента с удалением – это произошло в центральном круге на более ранней стадии матча. Этот эпизод остался без внимания судей.

Скриншот: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!