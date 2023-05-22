Соболев показывал нецензурный жест еще до эпизода с удалением. Карасев оставил без внимания этот момент
Александр Соболев дважды показывал неприличный жест в матче против ЦСКА.
Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
Однако Соболев показывал такой же жест и до момента с удалением – это произошло в центральном круге на более ранней стадии матча. Этот эпизод остался без внимания судей.
Скриншот: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А тут, оказывается, Соболев уже показывал такой же жест, но что-то ему ничего не прилетело )
Что теперь скажут болельщики Спартака ?)
И вот в этих условиях, кб рассказывают что надо было просто подождать? Чего ждать? Продолжения игры без заслуженного наказания Соболева? А Карасёв 100% и второй бы раз "не увидел" хамства Соболева. Действия Роши объяснимы и логичны. И в отличие от Соболева ни для кого не оскорбительны и не заслуживают КК.
Но теперь интересно будет посмотреть какое новое оправдания спартачи придумают.
Ну чувак в каждом матче творит просто что хочет, вместе с своим подельником Промесом (0 удалений за сезон!!!!!!!!!!). Тычки, провокации, симуляции. Хоть бы что им.
А потом говорят "вы нас не уважаете" :)