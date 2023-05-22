Фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!» еще до матча – при выходе игроков «Реала» из автобуса у «Местальи»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Болельщики «Валенсии» начали оскорблять Винисиуса Жуниора еще до начала игры с «Реалом».

Толпа собралась у «Местальи» до начала матча 35-го тура Ла Лиги и встретила прибытие автобуса с командой соперника расистскими кричалками.

«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты, когда футболисты «Реала» покидали транспортное средство.

Оскорбления продолжились во время игры и привели к ее приостановке во втором тайме на 8 минут. В трансляцию попали слезы Винисиуса, который не доиграл матч до конца – он был удален после стычки с игроками «Валенсии».

После матча мадридцы обратились в прокуратуру, а полиция установила личность по меньшей мере двух нарушителей.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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102 комментария

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V@d!m
ох уж этот провокатор Винисиус! сколько можно провоцировать уже людей своим цветом кожи??
+208
-29
+179
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Оливер Кан удаляет Роберту
Деревенское быдло везде одинаково, что в Валенсии, что в мухасрансках.
Это дисква стадиона как минимум на 10 матчей.
+77
-25
+52
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Homelender_666
Ответ Duha1967
Всё по делу
🤡
+46
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+42
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V@d!m
Ответ Женя Дерунов
а где намек на цвет кожи? Может ему стоит перестать кривляться? Пол автобуса темнокожих и никого больше не называют обезьяной. Странный какой-то расизм вы не находите?
ну, возможно, потому что они знают, что именно Винисиус остро на это реагирует?
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Фёдор Кузнецов
Явно он ещё до маьча провоцировал фанатов!
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Owen_the_Simple
Фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!», а он им отвечал «Это вы ещё Соболева не видели!»
+32
-8
+24
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arspurs9
По факту, в нормальной лиге с нормальным руководством это полное закрытие трибун на пару матчей.
+21
-2
+19
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Виктор Никитин
Ответ V@d!m
ну, возможно, потому что они знают, что именно Винисиус остро на это реагирует?
то есть если игрок может среагировать, то расистские выкрики в его сторону это нормально?
+17
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Виктор Никитин
Ответ Женя Дерунов
винисиуса называли дураком и обезьяной. Где расизм?
если ты не видишь очевидный раcиcтскую подоплёку в том что чернокожего игрока называют oбезьяной, то тебе ничего не поможет
+17
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+13
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Zizu 5
да не, он их провоцирует, мерзкий вини, он плохой, все вокруг в жизни первыми не станут, и вообще он же профессионал должен молчать и терпеть
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Виктор Никитин
Ответ V@d!m
нет, я про это и говорю. я ответил, почему фанаты именно Винисиусу это кричат. это вообще никак их не оправдывает, к расизму должна быть нулевая терпимость
фанаты кричат это Винисиусу по куче причин, главная из причин потому что этот скандал просто вышел из-под контроля.. так-то в Ла Лиге были подобные инциденты с участием других чернокожих игроков.. собственно и с другими игроками Реала, в частности с Рюдигером.. просто очевидно Винисиус гораздо больший раздражитель для соперников чем грубо говоря любой другой игрок лиги, так он ещё и чернокожий.. в итоге игнорируя все остальные инциденты и фокусируях на инцидентах с участием Винисиуса мы пришли к тому что никому уже и дела нет до того где, как и когда всё это началось.. в итоге медиа и тд фокусируются только на этом, да ещё и вместо того чтобы фокусироватся на оскорблениях, они пытаются выставить именно Винисиуса как главную причину происходящего.. в итоге все верят в эту версию и им уже нет дела до того правда это или нет.. на откровенно ужасное судейство касаемо эпизодов с Вини тоже никому дела нет

может ли Вини реагировать по-другому, спокойнее? вероятно, но почему он должен это делать? когда пол стадиона тебя оскорбляют и начинают это делать ещё ДО игры, то почему ты должен это всё терпеть? когда соперники тебя бьют начиная с первой минуты и им это сходит с рук почему ты должен это терпеть? когда тренера и игроки соперников прямым текстом заявляют что у них была установка БИТЬ Винисиуса во время игры и им это сходит с рук почему Винисиус должен терпеть?

в итоге я вот сам сижу в середине между людьми которые отрицают расизм в принципе и считают что Винисиус сам во всём виноват и людьми которые видят расизм везде и считают всех белых расистами которые хотят поработить чёрных(привет тупому Ришарлисону и прочим БЛМщикам)
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Andreir888
Ушлёпков, к сожалению, везде хватает!
+8
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Данияр Жумабекович
теперь понятно, почему он вышел на поле уже заведенный
+6
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Owen_the_Simple
Фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!», а он им отвечал «Это вы ещё Соболева не видели!»
Евгений Ваганыч, вот умеете вы, могёте)))
+6
-2
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Evgeny Alexandrovich
Что за неуважение к обезьянам
+12
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Денис Александрович
Похоже это засланные фанатики рычага обиженные. Ну или реально в Испании расизм процветает.
+6
-3
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Один живой
Ответ Muhammad Juraev
Такое ощущение, будто фанаты сливочных только начали смотреть футбол.. Это всё нормальное дело! Оскорбляли Алвеса, Неймара, даже Роналдиньо забросали камнями! Почему не оскорбляют Тчуамени, Алабу или Камавингу? Да потому что они не ведутся и не истерят как винисоус
да это как раз ненормально, это стало обыденностью, а это другое. Это не бытовой расизм, это выходит за рамки.
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Vladimir Dagger
Началось ведь всё с того умника на радио, который обиделся на танцы Винисиуса при праздновании голов, и назвал эти танци обезьяньи и что бы тот убирался в свою Бразилию и там танцевал на карнавале, дальше Коке тоже подлил масла в огонь, сказав что будут он пожалеет о своих танцах на Ванда Метрополитано. После этого на каждом матче Ла Лиги происходит то, чего не происходит в международных соревнованиях
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HellKeeper
Ответ Muhammad Juraev
Такое ощущение, будто фанаты сливочных только начали смотреть футбол.. Это всё нормальное дело! Оскорбляли Алвеса, Неймара, даже Роналдиньо забросали камнями! Почему не оскорбляют Тчуамени, Алабу или Камавингу? Да потому что они не ведутся и не истерят как винисоус
С каких пор оскорбления нормальное дело?
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Виктор Никитин
Ответ Женя Дерунов
я второй вечер спрашиваю у людей почему когда белого за кривлянья называют обезьяной это не расизм?
ещё раз повторяю если ты не видишь расистскую подоплёку в том что касается подобных оскорблений, то мне с тобой не о чем говорить.. и да, белым обычно говорят чтобы перестали вести себя КАК обезьяна, а не просто называют обезьяной

но ты не поймёшь, да что там ты даже не пытаешься понять разницу

как я уже написал в большом посте отвечая одному человеку, что такие как ты уже сделали вывод что Винисиус сам виноват и им не интересны доводы против этого мнения
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King_X
Ответ Один живой
да это как раз ненормально, это стало обыденностью, а это другое. Это не бытовой расизм, это выходит за рамки.
Видимо, этого джураева можно всем спортсом оскорблять словами, которыми нерусских всякие деревенщины и нацики исторически называют))
А затем писать, мол, ну оскорбляют лишь тебя, все ок, значит есть причина))

У него такая логика отменная в больной сектантской голове, делящей мир на чёрное и белое по принципу Реал Мадрид/все остальное 😂
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Женя Дерунов
Ответ Eden-bat
Я не нахожу, объясни.
в смысле? Есть какой-то выборочный расизм?))) Что-то у вас в мозгах уже начинает клинить. Вы считаете что 9 темнокожих на поле были хорошими, а десятого оскорбляли из-за цвета кожи?))
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Для тех кто сам не может додуматься, поясняю) У людей память не как у рыбки, они прекрасно помнят все его провокации, крики, кривляния и прочие признаки поведения приматов) так что сейчас пожинает плоды. Если он думал, что пару матчей повести себя спокойно, то вдруг все забудут кто он, то тут очевидно не прокатило, в истории ла лиги он останется как не самый приятный персонаж и нытик. Единственный выход это начать с чистого листа в новом чемпионате попроще, где люди еще не знакомы с ним (да, это еще ответ тем, кто не понимает почему в лч такого нет)
Ему только в АПЛ, где на стадионах 1984й!:) Он еще в Италии не играл, там бы после первого матча против Лацио плакать стал:))
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Берлин
Ответ Владддд
Объясните, почему обезьяна это расизм? Его же нигой не называли. Сравнивают с животным, как по поведению. Типа сильный как медведь, тупой как баран, быстрый как гепард и т.д. Ну а если тут человек себя ведет как обезьяна с гранатой. Это же для Мадрида очень плохо, не знаешь, чем все закончится. Ведь очень много очков Реал потерял из-за бразила, когда команде надо идти вперед, терпеть, забивать, игра распадается на мелкие эпизоды, и вообще на первый план выходит эмоциональная составляющая, к футболу отношения не имеющая. Мальорка, Жирона, Валенсия... более менее грамотный трештокер находится, пару раз вывел бразила на эмоции, и фактически после этого игра Мадрида разваливается, этот бездумно лезет вперед, опускает голову, теряет мячи, а ветераны Кроос/Модрич должны исправлять его ошибки, так еще до кучи бегать успокаивать все конфликты, которые локализуются вокруг бразила.
можно задуматься почему например у темнокожих игроков других команд таких проблем как у винни нет.
ему стоит задуматься, может он сам своим поведением на поле выводин всех из себя и получает то что заслужил
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Иван Куянец
Ответ GuruFutbola
Все правильно, пусть знает свое место)
Эх, опять вини всех провоцирует своей кожой
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