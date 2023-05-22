Фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!» еще до матча – при выходе игроков «Реала» из автобуса у «Местальи»
Болельщики «Валенсии» начали оскорблять Винисиуса Жуниора еще до начала игры с «Реалом».
Толпа собралась у «Местальи» до начала матча 35-го тура Ла Лиги и встретила прибытие автобуса с командой соперника расистскими кричалками.
«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты, когда футболисты «Реала» покидали транспортное средство.
Оскорбления продолжились во время игры и привели к ее приостановке во втором тайме на 8 минут. В трансляцию попали слезы Винисиуса, который не доиграл матч до конца – он был удален после стычки с игроками «Валенсии».
После матча мадридцы обратились в прокуратуру, а полиция установила личность по меньшей мере двух нарушителей.
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
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Это дисква стадиона как минимум на 10 матчей.
может ли Вини реагировать по-другому, спокойнее? вероятно, но почему он должен это делать? когда пол стадиона тебя оскорбляют и начинают это делать ещё ДО игры, то почему ты должен это всё терпеть? когда соперники тебя бьют начиная с первой минуты и им это сходит с рук почему ты должен это терпеть? когда тренера и игроки соперников прямым текстом заявляют что у них была установка БИТЬ Винисиуса во время игры и им это сходит с рук почему Винисиус должен терпеть?
в итоге я вот сам сижу в середине между людьми которые отрицают расизм в принципе и считают что Винисиус сам во всём виноват и людьми которые видят расизм везде и считают всех белых расистами которые хотят поработить чёрных(привет тупому Ришарлисону и прочим БЛМщикам)
но ты не поймёшь, да что там ты даже не пытаешься понять разницу
как я уже написал в большом посте отвечая одному человеку, что такие как ты уже сделали вывод что Винисиус сам виноват и им не интересны доводы против этого мнения
А затем писать, мол, ну оскорбляют лишь тебя, все ок, значит есть причина))
У него такая логика отменная в больной сектантской голове, делящей мир на чёрное и белое по принципу Реал Мадрид/все остальное 😂
ему стоит задуматься, может он сам своим поведением на поле выводин всех из себя и получает то что заслужил