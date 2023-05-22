Фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!» еще до матча – при выходе игроков «Реала» из автобуса у «Местальи»

Болельщики «Валенсии» начали оскорблять Винисиуса Жуниора еще до начала игры с «Реалом».

Толпа собралась у «Местальи» до начала матча 35-го тура и встретила прибытие автобуса с командой соперника расистскими кричалками.

«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты, когда футболисты « » покидали транспортное средство.

Оскорбления продолжились во время игры и привели к ее приостановке во втором тайме на 8 минут. В трансляцию попали слезы Винисиуса, который не доиграл матч до конца – он был удален после стычки с игроками «Валенсии».

После матча мадридцы обратились в прокуратуру, а полиция установила личность по меньшей мере двух нарушителей.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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