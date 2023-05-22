Рейтинг ATP. Алькарас и Медведев обошли Джоковича, Руне стал №6, Сафиуллин вернулся в топ-100

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Янник Ганфманн Карлос Алькарас Павел Котов Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

Чемпион «Мастерса» в Риме Даниил Медведев обошел Новака Джоковича и стал вторым.

Финалист Хольгер Руне обновил личный рекорд.

Юго Эмбер, выигравший на прошлой неделе «Челленджер», вернулся в топ-40, четвертьфиналист Рима Янник Ганфманн дебютировал в топ-70.

FedEx ATP Rankings

Положение на 22 мая 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6815
2 (3) Даниил Медведев (Россия) 6330
3 (1) Новак Джокович (Сербия) 5955
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4915
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4775
6 (7) Хольгер Руне (Дания)  4375
7 (6) Андрей Рублев (Россия) 4270
8 (8) Янник Синнер (Италия) 3435
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3390
10 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3065
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2945
15 (14) Рафаэль Надаль (Испания) 2445
27 (22) Александр Зверев (Германия) 1360
28 (31) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1345
38 (50) Юго Эмбер (Франция) 1026
46 (61) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 920
62 (53) Аслан Карацев (Россия) 818
64 (101) Янник Ганфманн (Германия) 791
67 (87) Макс Перселл (Австралия) 781
84 (93) Александр Шевченко (Россия) 654
95 (127) Александр Вукич (Австралия) 657
98 (103) Роман Сафиуллин (Россия) 647
121 (108) Павел Котов (Россия) 520

 

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37 комментариев

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nicckk
Ответ Михаил Блинов
Он уже был первой ракеткой в прошлом году
никто из россиян не завершал сезон первой ракеткой
+24
0
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Денис Чучкаев
Даня для себя поставил челендж - выбить платину в теннисе. Для начала нужно собрать коллекцию из всех мастеросов вне зависимости от покрытия)
+14
-1
+13
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Алексей Латышов
Ответ sined2000
6 россиян в топ 100. Очень давно такого не было.
10 октября прошлого года Павел Котов вошёл в Топ-100 и в сотне лучших стало 6 россиян.
+10
0
+10
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Михаил Блинов
Ответ nicckk
если Данила не будет сильно сбавлять может у нас будет первая ракетка в конце года, впервые в истории
Он уже был первой ракеткой в прошлом году
+12
-2
+10
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Йенс Мустерманн
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Четвёртое место Рудика в этом рейтинге прямо как тёмное облачко посреди чистого голубого неба.
+12
-3
+9
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Valery24
Оже уже давно нигде нормально не играет,но до сих пор держится десятым
+11
-3
+8
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sined2000
6 россиян в топ 100. Очень давно такого не было.
+8
-1
+7
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инок
У Дани неплохие шансы быть первым по итогам года.
Он очень хорош в этом сезоне. Удачи ему.
+7
0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Nike Borzov
После рг упадет на 8 место, дальше- только вниз)
После RG возможно, но после WIM он поедет пылесосить Гштад, Гамбург и Китцбюэль, там будет разыгрываться 1000 очков. Плюс на этой неделе в Женеве играет. Падения стоит ждать либо после USO, либо по итогам года, если ещё и на итоговый не попадёт.
+7
-1
+6
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YIV
Ответ ɔculpa
Я ровно о том же подумал. Конечно, понимаю, что всё это в целом простая математика, но всё равно не понимаю, как она так складывается)
Ну он в конце прошлого сезона турниров насобирал.
+7
-1
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Omniscius
И это у Медведева всего 450 очков на ТБШ сейчас. Есть куда прибавлять.
+5
0
+5
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Nike Borzov
Ответ Valery24
Спортс,не забудьте пост выложить про сегодняшнего именинника.
Именинника, который в полуфинал рг получит алкараса…а мог получить руда, будь он вторым…ну да ладно…рг судя по форме все равно мимо…
+7
-2
+5
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Никита Волк
Умбер с Перселлом скоро в топ 30 влетят на одних Челленджерах
+6
-1
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Михаил Пригода
Ответ nicckk
никто из россиян не завершал сезон первой ракеткой
Даже Шарапова и Сафина не смогли закончить год на первой строчке, Динара не смогла закончить, потому что сломалась и снялась с итогового
+4
0
+4
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Андрей Судалин
Ответ nicckk
если Данила не будет сильно сбавлять может у нас будет первая ракетка в конце года, впервые в истории
Хотелось бы первую ракетку не в конце года, а бОльшую часть года. И тоже впервые в истории, а то всё европейцы, американцы, американцы, европейцы.
+5
-1
+4
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Алексей Латышов
Ответ Йенс Мустерманн
Он там два последних года подряд титул брал, как и в Женеве. В Швейцарии корты для него прямо родные какие-то, пять титулов (Бостад ещё оттуда же) из десяти взял в этой стране. Пока по составу участников и его форме в Риме он выглядит явным фаворитом за почти два месяца до начала турнира https://www.atptour.com/en/tournaments/gstaad/314/overview
Бостад-в Швеции.
+3
0
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Алексей Латышов
Ответ nicckk
если Данила не будет сильно сбавлять может у нас будет первая ракетка в конце года, впервые в истории
Марату Сафину чуточку не хватило до звания первой ракетки мира в конце года Ещё 27-го ноября 2000-го года был первым.
+3
0
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Алексей Латышов
Ответ AlexGooner
Кстати, было когда-нибудь такое, что полуфинал и финал мастерса выигрывались с одинаковым счётом 7:5 7:5?
Это как-то очень заморочено.Ну,может,кто подскажет.
+3
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Алексей Латышов
Ответ nicckk
ну не хватило же
Так-то-да.
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nicckk
Ответ Алексей Латышов
Марату Сафину чуточку не хватило до звания первой ракетки мира в конце года Ещё 27-го ноября 2000-го года был первым.
ну не хватило же
+2
0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Латышов
Бостад-в Швеции.
Слава богу, что Мельбурн не в Австрии, а то он его выиграл бы, как Китцбюэль ))
+2
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nicckk
если Данила не будет сильно сбавлять может у нас будет первая ракетка в конце года, впервые в истории
+4
-2
+2
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Valery24
Спортс,не забудьте пост выложить про сегодняшнего именинника.
+6
-4
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Латышов
В Гштааде титул защищать. Если только потеряет очков в случае поражения на турнире.
Он там два последних года подряд титул брал, как и в Женеве. В Швейцарии корты для него прямо родные какие-то, пять титулов (Бостад ещё оттуда же) из десяти взял в этой стране.
Пока по составу участников и его форме в Риме он выглядит явным фаворитом за почти два месяца до начала турнира
https://www.atptour.com/en/tournaments/gstaad/314/overview
+3
-1
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Алексей Латышов
Ответ Йенс Мустерманн
Слава богу, что Мельбурн не в Австрии, а то он его выиграл бы, как Китцбюэль ))
Даже мельбурнский ATP-250 в прошлом году было не взять-там Надаль завоевал титул,а уж Рууд,победивший на Australian Open-это из области фантастики.)Придётся грунт в июле "пылесосить".)
+1
0
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