Рейтинг ATP. Алькарас и Медведев обошли Джоковича, Руне стал №6, Сафиуллин вернулся в топ-100
Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга ATP.
Чемпион «Мастерса» в Риме Даниил Медведев обошел Новака Джоковича и стал вторым.
Финалист Хольгер Руне обновил личный рекорд.
Юго Эмбер, выигравший на прошлой неделе «Челленджер», вернулся в топ-40, четвертьфиналист Рима Янник Ганфманн дебютировал в топ-70.
Положение на 22 мая 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6815
|2 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6330
|3 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|5955
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4915
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4775
|6 (7)
|Хольгер Руне (Дания)
|4375
|7 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4270
|8 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3435
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3390
|10 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3065
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2945
|15 (14)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|2445
|27 (22)
|Александр Зверев (Германия)
|1360
|28 (31)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|1345
|38 (50)
|Юго Эмбер (Франция)
|1026
|46 (61)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|920
|62 (53)
|Аслан Карацев (Россия)
|818
|64 (101)
|Янник Ганфманн (Германия)
|791
|67 (87)
|Макс Перселл (Австралия)
|781
|84 (93)
|Александр Шевченко (Россия)
|654
|95 (127)
|Александр Вукич (Австралия)
|657
|98 (103)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|647
|121 (108)
|Павел Котов (Россия)
|520
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Он очень хорош в этом сезоне. Удачи ему.
Пока по составу участников и его форме в Риме он выглядит явным фаворитом за почти два месяца до начала турнира
https://www.atptour.com/en/tournaments/gstaad/314/overview