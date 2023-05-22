Рейтинг ATP. Алькарас и Медведев обошли Джоковича, Руне стал №6, Сафиуллин вернулся в топ-100

Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

Чемпион «Мастерса» в Риме Даниил Медведев обошел Новака Джоковича и стал вторым.

Финалист Хольгер Руне обновил личный рекорд.

Юго Эмбер, выигравший на прошлой неделе «Челленджер», вернулся в топ-40, четвертьфиналист Рима Янник Ганфманн дебютировал в топ-70.

FedEx ATP Rankings

Положение на 22 мая 2023

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе