«Ньюкасл» вышел в Лигу чемпионов впервые с сезона-2002/03

«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.

Команда тренера сыграла вничью с «Лестером» (0:0) в 37-м туре чемпионата Англии.

«Сороки» набрали 70 очков и уже не опустятся ниже 4-го места. У «МЮ» 69 баллов после 36 матчей, у «Ливерпуля» – 66 после 37 матчей.

« » вышел в основной турнир впервые с сезона-2002/03. Тогда команда завершила выступление в марте 2003-го на стадии второго группового этапа.

В сезоне-2003/04 «Ньюкасл» играл в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, но в групповой этап не пробился. В том сезоне клуб дошел до полуфинала Кубка УЕФА.

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