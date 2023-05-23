«Ньюкасл» вышел в Лигу чемпионов впервые с сезона-2002/03
«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.
Команда тренера Эдди Хау сыграла вничью с «Лестером» (0:0) в 37-м туре чемпионата Англии.
«Сороки» набрали 70 очков и уже не опустятся ниже 4-го места. У «МЮ» 69 баллов после 36 матчей, у «Ливерпуля» – 66 после 37 матчей.
«Ньюкасл» вышел в основной турнир Лиги чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда команда завершила выступление в марте 2003-го на стадии второго группового этапа.
В сезоне-2003/04 «Ньюкасл» играл в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, но в групповой этап не пробился. В том сезоне клуб дошел до полуфинала Кубка УЕФА.
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Хау пришлось менять полузащитника вингером.
Таким состав дошли до лч, Хау однозначно тренер сезона
Но не вздумайте! Слышите? Не вздумайте смотреть самый мерзкий, самый паршивый фильм всех времён и народов - "Гол 3". Это не для слабонервных.
Рад за всех