«Ньюкасл» вышел в Лигу чемпионов впервые с сезона-2002/03

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.

Команда тренера Эдди Хау сыграла вничью с «Лестером» (0:0) в 37-м туре чемпионата Англии.

«Сороки» набрали 70 очков и уже не опустятся ниже 4-го места. У «МЮ» 69 баллов после 36 матчей, у «Ливерпуля» – 66 после 37 матчей.

«Ньюкасл» вышел в основной турнир Лиги чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда команда завершила выступление в марте 2003-го на стадии второго группового этапа.

В сезоне-2003/04 «Ньюкасл» играл в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, но в групповой этап не пробился. В том сезоне клуб дошел до полуфинала Кубка УЕФА.

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123 комментария

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Zidane2019
Да помню тот сезон с Гевином Харрисом и Сантьяго Муньосом. Потом оба ушли в Реал и Ньюкасл посыпался🤣
+193
-4
+189
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Hardi
Арсенал, Ньюкасл, Лацио, Фрайбург или Унион, Ланс, Реал Сосьедад, наконец-то новые лица которые будут играть в лч, от этого турнир будет интереснее.
+120
-2
+118
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Я всех их сделал
Ответ Hardi
Арсенал, Ньюкасл, Лацио, Фрайбург или Унион, Ланс, Реал Сосьедад, наконец-то новые лица которые будут играть в лч, от этого турнир будет интереснее.
Лацио пару лет назад уже играл в ЛЧ, с Зенитом в группе, а вот Ланса там больше 20 лет не было, вернулись так вернулись
+61
0
+61
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Трент Резнор
Интересная команда подобралась у них.
+58
-3
+55
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falkao2013
Хау построил шикарную команду. И это ещё без особых звёзд. Молодцы!
+25
0
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David Aprasidze
Заслуживали еще в 2012-ом
+17
-2
+15
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Я всех их сделал
До 1/4 вполне могут дойти если ещё усилятся летом, Лестер вон доходил, стоя на грани вылета в АПЛ, а Ньюкасл гораздо солиднее смотрится, теперь к ним пойдут уже топ-игроки, будет здорово если полноценный новый топ в Англии появится, при таких раскладах тому же Тоттенхэму про ЛЧ придётся забыть надолго, как возможно и Челси
+13
-1
+12
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morgan23
И ведь это еще без громких закупок в трансферное окно. А может и не нужны они вовсе? Укрепить пару-тройку проблемных позиций и в бой
+12
0
+12
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Nikhad
Сегодня во всем составе было 3 полузащитника на 3 места,
Хау пришлось менять полузащитника вингером.
Таким состав дошли до лч, Хау однозначно тренер сезона
+11
0
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Axmat Cecenov
Ответ Zidane2019
Да помню тот сезон с Гевином Харрисом и Сантьяго Муньосом. Потом оба ушли в Реал и Ньюкасл посыпался🤣
👍 хорош
+12
-1
+11
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Lavinka
Ответ Dead88 Poets
привет Челси и мю , ну про ТТХ я вообще молчу
МЮ в этом списке с какого боку ?
+10
0
+10
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Михо
Ответ Трент Резнор
Интересная команда подобралась у них.
Радует что новые хозяева не пытаются тупо засыпать деньгами и скупать суперзвезд, а похоже пытаются именно строить долгосрочный проект, будет очень интересно
+12
-2
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Зубы Дзюбы
Ньюкасл Ланс Лацио Сосьедад - для тех кто понимает...
+9
0
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Против вейперов и маню
Ответ Zidane2019
Да помню тот сезон с Гевином Харрисом и Сантьяго Муньосом. Потом оба ушли в Реал и Ньюкасл посыпался🤣
"Гол" и даже "Гол 2" ещё норм.
Но не вздумайте! Слышите? Не вздумайте смотреть самый мерзкий, самый паршивый фильм всех времён и народов - "Гол 3". Это не для слабонервных.
+10
-1
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Mescaline
Всех поздравляю, Хау красавец!
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David Aprasidze
Ответ Direct free kick
В 2012 они вылетели. Эффект Себастьяна Бассонга Update: оказалось с Бассонгом в 2009. А так он тот ещё антталисман. В тот год утопил Вулвс. Впрочем Челси тогда забрал место ЛЧ у Тоттенхэма. Племянник Лэмпард у дяди Гарри
Вылетели они позже. В 2012-ом Пардью с "французами" занял пятое, хотя даже четвертое не гарантировало ЛЧ
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Мукунку хороший
Ответ Трент Резнор
Интересная команда подобралась у них.
В АПЛ нет неинтересных команд..
+25
-17
+8
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London.is.blue
Ньюкасл чемпик выиграет большой трофей быстрее Арсенала.
+9
-1
+8
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Ja BRITER
Ответ Dead88 Poets
привет Челси и мю , ну про ТТХ я вообще молчу
МЮ очень даже интересен
+8
-1
+7
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Абсолютно по делу, были спады с сериями из ничьих, но глобального пике, как у Ливерпуля, не было. При трансферах, а они, я уверен, будут, можно и закрепиться в топ-4, Челси, Тоттенхэму и Ливерпулю еще нужно время на перестройку
+6
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Иван Иванов
Ньюкасл уже был близок к зоне лч в том сезоне когда их тренировал Алан пардью а в атаке блистали демба ба и паписс Сиссе.
+6
0
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Иван Лапин
Хау - лучший тренер в лиге на данный момент
+6
-1
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aliev.islam.1976@icloud.com
Как долго ждали фанаты)
Рад за всех
+5
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Абдул Абакаев
наглядный пример грамотного руководства!
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0
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Hardi
Ответ Я всех их сделал
Лацио пару лет назад уже играл в ЛЧ, с Зенитом в группе, а вот Ланса там больше 20 лет не было, вернулись так вернулись
Лацио после сезона 07/08 всего 2 раза был в лч (и то можно сказать 1 так как они в одном из вылетели из стыков) это будет. За 15 лет три раза они попали, это откровенно слабо.
+6
-1
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