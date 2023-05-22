«Лацио» вышел в Лигу чемпионов после лишения «Ювентуса» 10 очков. «Интер» и «Милан» идут в топ-4

Снятие 10 очков с «Ювентуса» привело к выходу «Лацио» в Лигу чемпионов.

До этого дня туринцы шли на 2-м месте с 69 баллами, но после лишения их баллов в связи с фиктивным приростом капитала опустились на 7-ю строчку.

В результате этого решения 2-м стал «Лацио» Маурицио Сарри, у которого 68 очков. Обогнать его в таблице имеют возможность только две команды: « » (66 баллов) и « » (64) либо « » (59).

«Бьянконери» в случае сегодняшней победы над «Эмполи» (0:3, второй тайм) наберут 62 очка, но в следующем туре их ждет встреча с «Миланом», то есть одна из этих команд лишится шансов обойти « ».

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