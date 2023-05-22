«Лацио» вышел в Лигу чемпионов после лишения «Ювентуса» 10 очков. «Интер» и «Милан» идут в топ-4

Теги Интер Милан Лацио Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Маурицио Сарри Футбол

Снятие 10 очков с «Ювентуса» привело к выходу «Лацио» в Лигу чемпионов.

До этого дня туринцы шли на 2-м месте с 69 баллами, но после лишения их баллов в связи с фиктивным приростом капитала опустились на 7-ю строчку.

В результате этого решения 2-м стал «Лацио» Маурицио Сарри, у которого 68 очков. Обогнать его в таблице имеют возможность только две команды: «Интер» (66 баллов) и «Милан» (64) либо «Ювентус» (59).

«Бьянконери» в случае сегодняшней победы над «Эмполи» (0:3, второй тайм) наберут 62 очка, но в следующем туре их ждет встреча с «Миланом», то есть одна из этих команд лишится шансов обойти «Лацио».

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24 комментария

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Pucheslav
Ответ ОттоДракула
А куда вышел Ювентус?)
в путь итальянских регионов
+65
-1
+64
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Красная стрела
Да, никто так в истории в таблице не скакал , как Ювентус😂 обычно перемещения бывают в начале, но что б в конце…😁
+42
-2
+40
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Пирс Морган
Вот где интрига до последней апелляции
+38
-3
+35
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Cristiano Ronaldo
Ювентус был ужасен в этом сезоне и только лишь за счёт сумасшедшего фарта, набрал столько очков. Даже Спортинг возил их оба матча и должен был громить, но каким-то необъяснимым образом переиграл португальцев. Игры у туринцев нет, на мой взгляд болельщики Ювентуса должны сделать всё, чтобы недоразумение Аллегри покинул клуб. Такого блевотного футбола, как при нём, я ещё никогда не видел в топ-клубах, при этом сам Макс доволен игрой) Жесть!
+17
-6
+11
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Фёдор Кузнецов
Ювентус интересные, по сути даже с отнятием очков ситуация в их руках, выигрываеое Эмполи, Уде 62 очка, дальше матч с Миланом, побеждайте его и скорее всего вы в ЛЧ, и вы в такой момент летите Эмполи 3:0
+10
-4
+6
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Гамарджоба Генацвале
Жестко троллят Юве.
+6
-1
+5
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Jan Paskel
Ответ ОттоДракула
А куда вышел Ювентус?)
Пока что вышел осуждённым из суда.

А куда пойдёт, это уж куда кривая судьбы поведёт
+6
-1
+5
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Velirpa
Наполи, Лацио, Интер в топ-3, топ-таблица Италии.
+12
-8
+4
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sebastian1410
Ответ Фёдор Кузнецов
Ювентус интересные, по сути даже с отнятием очков ситуация в их руках, выигрываеое Эмполи, Уде 62 очка, дальше матч с Миланом, побеждайте его и скорее всего вы в ЛЧ, и вы в такой момент летите Эмполи 3:0
Ещё УЕФА проводит свое расследование о финансовых махинациях Ювентуса. Даже если каким то чудом выйдут не факт, что допустят к участию в еврокубках.
+4
0
+4
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untilofend
ахахахаха
+3
0
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ОттоДракула
А куда вышел Ювентус?)
+4
-1
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Shah Kz
Обогнать его в таблице имеют возможность только две команды: «Интер» (66 баллов) и «Милан» (64) либо «Ювентус» (59). Так две или три команды?
Интер, Милан, Ювентус - это три команды.
+3
-1
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like a boss
Vola Lazio Vola 🦅🟦⬜🟦
+3
-1
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ya_za_ac_milan
Пророчество Аллегри про Интер сбывается ровным счетом наоборот. 6 место))
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sheva1976
Ответ ОттоДракула
А куда вышел Ювентус?)
в другой чат
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Byanconeri
Спасибо Аллегри!
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Влад Буковски
Ответ 0rbit
Зачем писать чушь, если не смотрите Серию А, вообще не заслушивает Лацио, последние матчи просто убожество. Да ещё и в четвёртой корзине будут, проиграют все 6 матчей.
да команда сдала в последней части сезона.вполне традиционно кстати, но по сути весь сезон играла с 13-14 людьми в составе.
в последней корзине Лацио не будет, так как стабильно выступает в европе и в последний заход в лч несколько лет назад вышли в 1/8. Ваша желочь тут совсем не к месту
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Gosha Piknik
Ответ Красная стрела
Да, никто так в истории в таблице не скакал , как Ювентус😂 обычно перемещения бывают в начале, но что б в конце…😁
- Это чистое подъебалово ))
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0rbit
Ответ Влад Буковски
да команда сдала в последней части сезона.вполне традиционно кстати, но по сути весь сезон играла с 13-14 людьми в составе. в последней корзине Лацио не будет, так как стабильно выступает в европе и в последний заход в лч несколько лет назад вышли в 1/8. Ваша желочь тут совсем не к месту
Извините, но «желчь» это во-первых, Лацио на 42 месте в рейтинге уефа, я же не с луны взял, к вашему сожалению, Лацио будет в 4ой корзине, это во-вторых.
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Влад Буковски
Ответ 0rbit
6 матчей - 1 очко в группе у орлят будет. Весь смысл этого выхода.
Лацио бы и так вышел в лч
а вот фарс с ситуацией Юве, вам как болельщику Милана вообще не дает право судить других. Вылезли в лч полностью незаслуженно
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Jan Paskel
Ответ Влад Буковски
Лацио бы и так вышел в лч а вот фарс с ситуацией Юве, вам как болельщику Милана вообще не дает право судить других. Вылезли в лч полностью незаслуженно
Стиморол не болельщик Милана 🤣
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