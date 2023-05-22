«Лацио» вышел в Лигу чемпионов после лишения «Ювентуса» 10 очков. «Интер» и «Милан» идут в топ-4
Снятие 10 очков с «Ювентуса» привело к выходу «Лацио» в Лигу чемпионов.
До этого дня туринцы шли на 2-м месте с 69 баллами, но после лишения их баллов в связи с фиктивным приростом капитала опустились на 7-ю строчку.
В результате этого решения 2-м стал «Лацио» Маурицио Сарри, у которого 68 очков. Обогнать его в таблице имеют возможность только две команды: «Интер» (66 баллов) и «Милан» (64) либо «Ювентус» (59).
«Бьянконери» в случае сегодняшней победы над «Эмполи» (0:3, второй тайм) наберут 62 очка, но в следующем туре их ждет встреча с «Миланом», то есть одна из этих команд лишится шансов обойти «Лацио».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
А куда пойдёт, это уж куда кривая судьбы поведёт
Интер, Милан, Ювентус - это три команды.
в последней корзине Лацио не будет, так как стабильно выступает в европе и в последний заход в лч несколько лет назад вышли в 1/8. Ваша желочь тут совсем не к месту
а вот фарс с ситуацией Юве, вам как болельщику Милана вообще не дает право судить других. Вылезли в лч полностью незаслуженно