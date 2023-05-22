В МГУ объяснили уход Медведевой из вуза: «В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия»

В МГУ объяснили уход фигуристки Евгении Медведевой из вуза.

Ранее двукратная чемпионка мира заявила о прекращении учебы, так как после одного из интервью университет якобы отказался предоставлять ей учебные материалы.

«Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 года. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем ее учеба была прекращена.

Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности», – заявили в пресс-службе Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, отметив, что за время учебы Медведевой никогда с ней не взаимодействовали.

Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к интервью. Решили не предоставлять материалы для учебы»