В МГУ объяснили уход Медведевой из вуза: «В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия»
В МГУ объяснили уход фигуристки Евгении Медведевой из вуза.
Ранее двукратная чемпионка мира заявила о прекращении учебы, так как после одного из интервью университет якобы отказался предоставлять ей учебные материалы.
«Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 года. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем ее учеба была прекращена.
Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности», – заявили в пресс-службе Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, отметив, что за время учебы Медведевой никогда с ней не взаимодействовали.
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к интервью. Решили не предоставлять материалы для учебы»
ну вот и разоблачение лжи медведевой.
молодцы пресса мгу. молниеносно ответили. правильно, репутацию вуза надо защищать от клеветы студенток-прогульщиц.
очень тонко сработал пресс отдел, иными словами последний абзац означает *ветер в парус* или попутного ветра 😅
Пиар на МГУ не удался.
Ведь это было известно заранее.✌️
это не сплетни бабок у подъезда.
всё правильно сделала пресса мгу.
им чихать на медведеву, им их репутация важна.