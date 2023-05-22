В МГУ объяснили уход Медведевой из вуза: «В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

В МГУ объяснили уход фигуристки Евгении Медведевой из вуза.

Ранее двукратная чемпионка мира заявила о прекращении учебы, так как после одного из интервью университет якобы отказался предоставлять ей учебные материалы.

«Фигуристка Евгения Медведева поступила на учебу на наш факультет в сентябре 2021 года. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем ее учеба была прекращена.

Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности», – заявили в пресс-службе Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ, отметив, что за время учебы Медведевой никогда с ней не взаимодействовали.

Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к интервью. Решили не предоставлять материалы для учебы»

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88 комментариев

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Booligan
ахахахаха, злые преподы, обидели девочку
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+92
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Самая цитируемая и вообще недура
Короч, отчислили ЕМ за прогулы и неуспеваемость. МГУ ж не в курсе, что она человеческий гений и привыкла просто уплОчивать за все 😂
+98
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несахар
ахахах
ну вот и разоблачение лжи медведевой.
молодцы пресса мгу. молниеносно ответили. правильно, репутацию вуза надо защищать от клеветы студенток-прогульщиц.
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Vladimir Rybakoff
Как работник вуза, могу перевести данную формулировку на русский язык: студентка Медведева прогуливала занятия и особо не училась; отчислить по соответствующей причине во избежании скандала, мы не могли, поэтому тихонько отчислили "по собственному желанию". Нам такая студентка не нужна, пусть идет учиться в другое место)
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Корицкий
интересно обыграли, что ее просто отчислили, конечно
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Natalia Bagaeva
Это называется *академическая неуспеваемость*)))

очень тонко сработал пресс отдел, иными словами последний абзац означает *ветер в парус* или попутного ветра 😅
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Sky Smoker
Красиво послали в добрый путь)
+46
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Lennuci
Ну, хоть в суд на нее за клевету не подали, и то ладно. А группе свежих апрельских "фанатов", задававших вопросы, она должно "особое спасибо" сказать.
Пиар на МГУ не удался.
+33
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Tatiana Klm
Все по делу, МГУ - не приют для всех желающих, там надо именно учиться.
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Роман Волков
А зачем она вообще туда поступала?
Ведь это было известно заранее.✌️
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Верю-не верю
Женечка еще спасибо должна сказать руководству МГУ, что не стали освещать ее поведение в общении с ними. Интеллигентно так и с достоинством дали ей пня, чтобы у нее не возникло лишних поводов попиариться на сложившейся ситуации😁
+29
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TaR
Она просто не ходила, потому что учебники не дали
+29
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несахар
Ответ Ирина С
А зачем вообще пресс-службе МГУ оправдываться: где МГУ и где Евгения Медведева?
так дело касается репутации вуза, профессиональных качеств, а это всегда очень серьезно.
это не сплетни бабок у подъезда.
всё правильно сделала пресса мгу.
им чихать на медведеву, им их репутация важна.
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Верю-не верю
Народ, не судите Женьку строго, она ни в чем не виновата. Она же как думала, что сдача экзаменов и зачетов, это как заранее подготовленные ей вопросы за 200 в Камеди Клуб и Лева за спиной всегда на подстраховке😁
+22
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maks44
Да они там что в этом МГУ, совсем берега попутали? Им сама Медведева честь оказала. А они чего хотели, чтобы она еще и занятия посещала?
+21
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Водяра
Короче, мозгов нет.
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Юра Плисецкий
Ответ TaR
Она просто не ходила, потому что учебники не дали
Как можно дать учебники тому, кто не приходит?
+20
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Iti_na_taiti
Может она просто не знала, что надо на занятия ходить, что вы наезжаете в самом деле -) Подруга Катя Боброва ведь только за дипломом приходила.
+20
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Женя Николаев
Иначе говоря, академическая неуспеваемость
+18
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m-mezon
Ответ Natalia Bagaeva
Это называется *академическая неуспеваемость*))) очень тонко сработал пресс отдел, иными словами последний абзац означает *ветер в парус* или попутного ветра 😅
Для академической неуспеваемости нужно попытаться что-нибудь сдать, пусть на неуд. Для этого допуск до экзамена заработать. До этого дело, я поняла, что не дошло. Отчислили раньше, за прогулы.
+18
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chespo
Как культурно и красиво пресс-центр МГУ опровергнул ложь ЕМ и сообщил, что она отчислена за прогулы и неуспеваемость ))
+17
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Kareglazaya
Получается, что "попросили" из-за прогулов. Ну и зачем тогда Медведева делает вид, что она ни при чем... Лучше бы прямо сказала, что участие в шоу и т.д. не позволяет совмещать работу с учёбой.
+19
-2
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Anfitan
Ответ Злобный Конь
А чё там с Алисой Тепляковой или как там её,которая досрочно сдала ЕГЭ, и у которой папаша сумасброд?
суд МГУ выиграл. финита ля комедия
+16
0
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Yeti_17
Ответ Serge Vendino
Все спортсмены и прочие медийные личности как будто на пары ходят. Но хорошо хоть в некоторых случаях отчисляют тех, кто университет не посещает
Существует заочное отделение. Многие спортсмены так и образовываются.
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Евгения Гринева
Ну, как и предполагалось, она просто туда не ходила (видимо, ни разу)
+15
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