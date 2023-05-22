Рейтинг WTA. Рыбакина стала №4, Калинина дебютировала в топ-25

Теги Теннис

Елена Рыбакина обновила личный рекорд, став четвертой ракеткой мира.

Также в топ-50 свой лучший рейтинг повысили Ангелина Калинина, Чжэн Циньвэнь и Линда Носкова.

WTA Singles Rankings

Положение на 22 мая 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 8940
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 7541
3 (3) Джессика Пегула (США) 5205
4 (6) Елена Рыбакина (Казахстан) 5090
5 (4) Каролин Гарсия (Франция) 5025
6 (5) Коко Гауфф (США) 4305
7 (7) Онс Жабер (Тунис) 3541
8 (8) Мария Саккари (Греция) 3391
9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3275
10 (10) Петра Квитова (Чехия) 3162
11 (12) Вероника Кудерметова (Россия) 2950
15 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2236
17 (20) Алена Остапенко (Латвия) 2130
19 (21) Циньвэнь Чжэн (Китай) 1998
23 (22) Екатерина Александрова (Россия) 1725
24 (25) Анастасия Потапова (Россия) 1665
25 (47) Ангелина Калинина (Украина) 1657
29 (35) Паула Бадоса (Испания) 1363
41 (31) Бьянка Андрееску (Канада) 1142
44 (46) Варвара Грачева (Россия) 1102
48 (54) Линда Носкова (Чехия) 1050
52 (65) Жасмин Паолини (Италия) 1005
53 (57) Анна Калинская (Россия) 985
66 (73) Анна Блинкова (Россия) 821
77 (109) Диан Парри (Франция) 764
84 (100) Камила Осорио (Колумбия) 739
85 (90) Камилла Рахимова (Россия) 735
89 (61) Аманда Анисимова (США) 699
90 (102) Кэти Волынец (США) 690
107 (104) Диана Шнайдер (Россия) 616

 

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5 комментариев

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генгбенг
касаткина последние деньки в топ 10.
+4
-2
+2
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Алексей Латышов
Ответ Тамум Абдулмуслимова
Пегула в топ 3 эт жесть
Ну у неё хоть титул на WTA-1000 есть.
+3
-1
+2
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Тамум Абдулмуслимова
Пегула в топ 3 эт жесть
+2
-2
0
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Buhmichael
Ответ Тамум Абдулмуслимова
Пегула в топ 3 эт жесть
ну она очень хорошо провела прошлый год. Ясно, что если б за Уим давали очки, то Лена и Онс её бы отодвинули, но остальным сезоном она заслужила.
0
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