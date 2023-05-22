Рейтинг WTA. Рыбакина стала №4, Калинина дебютировала в топ-25

Елена Рыбакина обновила личный рекорд, став четвертой ракеткой мира.

Также в топ-50 свой лучший рейтинг повысили Ангелина Калинина, Чжэн Циньвэнь и Линда Носкова.

WTA Singles Rankings

Положение на 22 мая 2023

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