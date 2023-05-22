Рейтинг WTA. Рыбакина стала №4, Калинина дебютировала в топ-25
Елена Рыбакина обновила личный рекорд, став четвертой ракеткой мира.
Также в топ-50 свой лучший рейтинг повысили Ангелина Калинина, Чжэн Циньвэнь и Линда Носкова.
Положение на 22 мая 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8940
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|7541
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5205
|4 (6)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5090
|5 (4)
|Каролин Гарсия (Франция)
|5025
|6 (5)
|Коко Гауфф (США)
|4305
|7 (7)
|Онс Жабер (Тунис)
|3541
|8 (8)
|Мария Саккари (Греция)
|3391
|9 (9)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3275
|10 (10)
|Петра Квитова (Чехия)
|3162
|11 (12)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2950
|15 (16)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2236
|17 (20)
|Алена Остапенко (Латвия)
|2130
|19 (21)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|1998
|23 (22)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1725
|24 (25)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1665
|25 (47)
|Ангелина Калинина (Украина)
|1657
|29 (35)
|Паула Бадоса (Испания)
|1363
|41 (31)
|Бьянка Андрееску (Канада)
|1142
|44 (46)
|Варвара Грачева (Россия)
|1102
|48 (54)
|Линда Носкова (Чехия)
|1050
|52 (65)
|Жасмин Паолини (Италия)
|1005
|53 (57)
|Анна Калинская (Россия)
|985
|66 (73)
|Анна Блинкова (Россия)
|821
|77 (109)
|Диан Парри (Франция)
|764
|84 (100)
|Камила Осорио (Колумбия)
|739
|85 (90)
|Камилла Рахимова (Россия)
|735
|89 (61)
|Аманда Анисимова (США)
|699
|90 (102)
|Кэти Волынец (США)
|690
|107 (104)
|Диана Шнайдер (Россия)
|616
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
5 комментариев