«Байер» объявил об уходе Андрея Лунева по окончании сезона.

Летом у российского вратаря истекает срок действия контракта. Договор продлеваться не будет.

За два сезона в немецком клубе экс-голкипер «Зенита» провел 3 матча: по одному в каждом розыгрыше Бундеслиги и еще один в Лиге Европы. В них он пропустил 4 мяча.

Подробно со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Также « » покинут защитник , хавбеки и .

Фото: twitter.com/bayer04_en

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!