Лунев покинет «Байер» в конце сезона. Вратарь провел 3 матча за два года

Теги Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия трансферы Андрей Лунев Дэйли Синкгравен Каллум Хадсон-Одои Айман Азхиль Футбол

«Байер» объявил об уходе Андрея Лунева по окончании сезона.

Летом у российского вратаря истекает срок действия контракта. Договор продлеваться не будет.

За два сезона в немецком клубе экс-голкипер «Зенита» провел 3 матча: по одному в каждом розыгрыше Бундеслиги и еще один в Лиге Европы. В них он пропустил 4 мяча.

Подробно со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Также «Байер» покинут защитник Дэйли Синкгравен, хавбеки Айман Азхиль и Каллум Хадсон-Одои.

Фото: twitter.com/bayer04_en

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56 комментариев

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psixyec
Легенда Байера, думаю не уступает таким иконам клуба, как Феллер и Баллак.
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Иван Колгашкин
Как говорят экспертные аналитики надо срочно уезжать играть в Европу. на 2 матча🤣
+45
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+37
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Hell MASTER
Ответ Shilo_za_CSKA
Да ладно вам злорадствовать. Молодец, Андрей. Вышел из зоны комфорта, поиграл в одной из топовых лиг мира и далеко не в самой слабой команде. Пожил в Европе. Мог бы спокойно получать газпромовские миллионы и коллекционировать липовые чемпионства.
Поиграл?3 матча за два года.Даже вратари изне молодежки наверное больше за основную команду играют)
+26
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+24
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Евгений Вырныгаев
Ответ psixyec
Легенда Байера, думаю не уступает таким иконам клуба, как Феллер и Баллак.
Зато каждый день, бок о бок тренировался с самим Грецки....точнее Градецки
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dmitry.tchidakin
Ответ psixyec
Легенда Байера, думаю не уступает таким иконам клуба, как Феллер и Баллак.
Диман Булыкин позначимее легенда Байера
+15
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mrJerico
в Химки, деревянными .... торговать)
+16
-2
+14
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Shilo_za_CSKA
Да ладно вам злорадствовать. Молодец, Андрей. Вышел из зоны комфорта, поиграл в одной из топовых лиг мира и далеко не в самой слабой команде. Пожил в Европе. Мог бы спокойно получать газпромовские миллионы и коллекционировать липовые чемпионства.
+32
-20
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Александр Смирнов
Ехать под Градецки - это изначально была плохая идея. Было очевидно, что Лунтик будет сидеть на лавке. 3 матча за 2 года....🤦Ну и кому он сейчас будет нужен? Вторая восьмерка РПЛ или условный чемпионат Венгрии...
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Игорь Новиков
Легенда Байера. И он, и его агент)
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Spartakovec navsegda
Ответ Shilo_za_CSKA
Да ладно вам злорадствовать. Молодец, Андрей. Вышел из зоны комфорта, поиграл в одной из топовых лиг мира и далеко не в самой слабой команде. Пожил в Европе. Мог бы спокойно получать газпромовские миллионы и коллекционировать липовые чемпионства.
Поиграл?))) Злорадствовать, естественно, не стоит, как и расхваливать неудачный спортивный выбор.
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Милан 737...
Хорошая работа, сиди на лавке и получай миллионы 👍
+5
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Nogoi89
А, как уходил, как его агент набрасывал на Зенит. Был норм вратарём, играл бы и играл, только звезду словил, из сборной вылетел, не играл...Ну, зато в Германию чъезлил, без сарказма
+6
-1
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Overkiller
Ответ mrJerico
в Химки, деревянными .... торговать)
Там конкуренция за это будет бешеная в новом сезоне )
+5
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Cearvm
Ответ Иван Колгашкин
Как говорят экспертные аналитики надо срочно уезжать играть в Европу. на 2 матча🤣
Надо думать, когда клуб выбираешь. Лунев осознанно ехал на скамейку (из-за Градецки) в один из лучших клубов Германии, никто не знает, на что он рассчитывал. А в середняках были нормальные шансы.
+8
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riverman1980
Начитался недалеких "поравалить" в интернете и на ровном месте слил остаток карьеры. теперь только в фнл.
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Arman FCSM
Ответ Иван Колгашкин
Как говорят экспертные аналитики надо срочно уезжать играть в Европу. на 2 матча🤣
Вообще-то, на три☝
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Иван Тасминский
Сгонял на повышение из Газпромовского(у-у-у, империя зла) Зенита
+8
-6
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Алекс Клиторман
Ответ Shilo_za_CSKA
Да ладно вам злорадствовать. Молодец, Андрей. Вышел из зоны комфорта, поиграл в одной из топовых лиг мира и далеко не в самой слабой команде. Пожил в Европе. Мог бы спокойно получать газпромовские миллионы и коллекционировать липовые чемпионства.
Поиграл - это сильно, конечно. 🤣
+2
0
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Overkiller
Ответ mrJerico
в Химки, деревянными .... торговать)
У него за три выхода - четыре пропущенных. Что для такого занятия статистика так себе ))
+2
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glu78
А говорят русским трудно устроиться в Европе. 270 мин работы и ты миллионер!
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Саня Беляков
Легенда
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Russian Horse
Ответ Cearvm
Надо думать, когда клуб выбираешь. Лунев осознанно ехал на скамейку (из-за Градецки) в один из лучших клубов Германии, никто не знает, на что он рассчитывал. А в середняках были нормальные шансы.
Так, а что на счёт Лодыгина, с тремя матчами в чемпионате Греции? Бгг
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Колбаскер тут
В разы сильнее Кержа. Если бы не травмы
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fil_spb
Агент красавец конечно. У Лунева и так до 25 лет карьера была ни о чем, по любителям и разным лавкам скитался. Так агент его в 30 лет опять из большого активного футбола убрал. Супер решение было. А самому Лунева наука на будущее, что надо своей головой думать, а не агентишку с болезненным эго во всем слушаться.
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Nogoi89
Легенда!
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