Лунев покинет «Байер» в конце сезона. Вратарь провел 3 матча за два года
«Байер» объявил об уходе Андрея Лунева по окончании сезона.
Летом у российского вратаря истекает срок действия контракта. Договор продлеваться не будет.
За два сезона в немецком клубе экс-голкипер «Зенита» провел 3 матча: по одному в каждом розыгрыше Бундеслиги и еще один в Лиге Европы. В них он пропустил 4 мяча.
Подробно со статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Также «Байер» покинут защитник Дэйли Синкгравен, хавбеки Айман Азхиль и Каллум Хадсон-Одои.
Фото: twitter.com/bayer04_en
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