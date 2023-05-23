НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Лейкерс» примут «Денвер» в 4-м матче

Сегодня в Лос-Анджелесе состоится четвертый матч финальной серии Западной конференции НБА между « » и «Лейкерс».

НБА

Финал Западной конференции



Четвертый матч

«Денвер» ведет в серии – 3-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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