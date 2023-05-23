НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Лейкерс» примут «Денвер» в 4-м матче

Теги результаты Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в Лос-Анджелесе состоится четвертый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвером» и «Лейкерс».

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Четвертый матч

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
23 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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96 комментариев

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Донован хозяин НБА
Так как есть вероятность, что сегодня будет последний матч ЛАЛ в сезоне, хочется сказать пару леброносексуальских слов о Джеймсе, предвкушая очередное его пинание.
После второго матча со всеми этими разговорами о его возрасте я задумался, как можно измерить масштаб продолжительности карьеры Джеймса, кроме как сухими скучными цифрами? И меня осенило вспомнить, сколько знаковых или запоминающихся команд он пережил.

Атланта с 4 оллстарами, Бостон Биг Трио, Бруклин Прохорова/Ассорти кексов, Вашингтон Аринаса, Индиана Пола Джорджа, Лейкерс Кобе, Клипперс Пола Гриффина/ переживет и Кавая с Джорджем, Финикс Нэша, Мемфис Газоля Аллена Рэндольфа, Даллас Новицки, Сакраменто Казинса, Орлеан Дэвиса и Казинса, Портленд Брендона Роя и Олдриджа/ Лилларда и Макколума, чемпионский Детройт, вневременная обратная династия Шарлотт, Процесс Филы, Орландо Ховарда/Вуча под кодовым названием «Тоттенхэм», Чикаго Тибодо и Роуза, Денвер Кармело, НЙ Кармело и Стада, Оклахома Дюрэнта, Майами и свое личное Биг Трио, Торонто Криса Боша, русская Миннесота, династия Сперс, Хьюстон ТиМака/Хардена, Юта Слоуна/Снайдера.

Империи рождались и умирали, сотни игроков приходили в Лигу и заканчивали карьеры. Менялась игра, поколения, команды переезжали в другие города. И двадцать лет на фоне всех этих изменений была одна стабильная вещь-Леброн наберет 20+очков и его команда почти всегда будет претендовать на чемпионство.
Да, Леброн крайне неоднозначная персона и большую часть негатива в свой адрес он действительно заслужил. И в 38 лет он больше не сможет в одиночку тащить команду, не сможет выйти на пик формы к ПО из-за возможных травм. Но большое видится на расстоянии. Масштаб карьеры и след, который он оставил в истории и сердцах болельщиков, мы осознаем только через несколько лет после окончания его карьеры. И вряд ли мы увидим что-то похожее в нашей НБАшной жизни. Поэтому я просто радуюсь, что Джеймс все еще играет в Лиге и напоминает мне о том, как я впервые в юности увидел его матч по ТВ и навсегда влюбился в баскетбол
+107
-14
+93
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Кирилл
Перед 4-м матчем серии хотелось бы передать огромный привет Xell’у, который перед началом серии:
1. Ходил по всем веткам и рассказывал «какой Денвер удобный соперник для ЛАЛ исторически»;
3. Рассказывал что «у ЛАЛ лучшая защита в плей-офф и неизвестно как Денвер будет с ней справляться» (что у Денвера лучшая атака - он, конечно же, умолчал);
4. Рассказывал что у ЛАЛ просто огромнейшая ротация - 10-12 человек, когда у Денвера всего лишь 7-8 и они не вытянут такой маленькой ротацией;
5. Говорил «не понимает как Денвер будет в защите справляться с Леброном, потому что Мюррей не сможет его сдержать (почему именно Мюррей был выделен на опеку Джеймса - я до сих пор не понимаю и не получил ответа), а на Мюррея у ЛАЛ есть Ривс и Шредер» и «кто вообще будет Дэвиса держать - он же явно будет набирать 30 плюс 15» (Бровь только по одному разу набирал больше 30 очков и 15 подборов в разных матчах).

А тут незаметно подкрался свип ))))
+64
-12
+52
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Aleksey001
Если Денвер сегодня победит - назову сына Николой! Правда, он уже 7 лет как Александр, но ничего, хотя бы часок утром потерпит 😁
+53
-5
+48
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Донован хозяин НБА
Ответ Кирилл
Перед 4-м матчем серии хотелось бы передать огромный привет Xell’у, который перед началом серии: 1. Ходил по всем веткам и рассказывал «какой Денвер удобный соперник для ЛАЛ исторически»; 3. Рассказывал что «у ЛАЛ лучшая защита в плей-офф и неизвестно как Денвер будет с ней справляться» (что у Денвера лучшая атака - он, конечно же, умолчал); 4. Рассказывал что у ЛАЛ просто огромнейшая ротация - 10-12 человек, когда у Денвера всего лишь 7-8 и они не вытянут такой маленькой ротацией; 5. Говорил «не понимает как Денвер будет в защите справляться с Леброном, потому что Мюррей не сможет его сдержать (почему именно Мюррей был выделен на опеку Джеймса - я до сих пор не понимаю и не получил ответа), а на Мюррея у ЛАЛ есть Ривс и Шредер» и «кто вообще будет Дэвиса держать - он же явно будет набирать 30 плюс 15» (Бровь только по одному разу набирал больше 30 очков и 15 подборов в разных матчах). А тут незаметно подкрался свип ))))
Прошло 10 лет, а люди до сих пор всерьез воспринимают словесный фонтан Кселла )
+38
-1
+37
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Локоть Артеста
Ответ Донован хозяин НБА
Так как есть вероятность, что сегодня будет последний матч ЛАЛ в сезоне, хочется сказать пару леброносексуальских слов о Джеймсе, предвкушая очередное его пинание. После второго матча со всеми этими разговорами о его возрасте я задумался, как можно измерить масштаб продолжительности карьеры Джеймса, кроме как сухими скучными цифрами? И меня осенило вспомнить, сколько знаковых или запоминающихся команд он пережил. Атланта с 4 оллстарами, Бостон Биг Трио, Бруклин Прохорова/Ассорти кексов, Вашингтон Аринаса, Индиана Пола Джорджа, Лейкерс Кобе, Клипперс Пола Гриффина/ переживет и Кавая с Джорджем, Финикс Нэша, Мемфис Газоля Аллена Рэндольфа, Даллас Новицки, Сакраменто Казинса, Орлеан Дэвиса и Казинса, Портленд Брендона Роя и Олдриджа/ Лилларда и Макколума, чемпионский Детройт, вневременная обратная династия Шарлотт, Процесс Филы, Орландо Ховарда/Вуча под кодовым названием «Тоттенхэм», Чикаго Тибодо и Роуза, Денвер Кармело, НЙ Кармело и Стада, Оклахома Дюрэнта, Майами и свое личное Биг Трио, Торонто Криса Боша, русская Миннесота, династия Сперс, Хьюстон ТиМака/Хардена, Юта Слоуна/Снайдера. Империи рождались и умирали, сотни игроков приходили в Лигу и заканчивали карьеры. Менялась игра, поколения, команды переезжали в другие города. И двадцать лет на фоне всех этих изменений была одна стабильная вещь-Леброн наберет 20+очков и его команда почти всегда будет претендовать на чемпионство. Да, Леброн крайне неоднозначная персона и большую часть негатива в свой адрес он действительно заслужил. И в 38 лет он больше не сможет в одиночку тащить команду, не сможет выйти на пик формы к ПО из-за возможных травм. Но большое видится на расстоянии. Масштаб карьеры и след, который он оставил в истории и сердцах болельщиков, мы осознаем только через несколько лет после окончания его карьеры. И вряд ли мы увидим что-то похожее в нашей НБАшной жизни. Поэтому я просто радуюсь, что Джеймс все еще играет в Лиге и напоминает мне о том, как я впервые в юности увидел его матч по ТВ и навсегда влюбился в баскетбол
Вневременная обратная династия Шарлотт - сильно сказано)))
+19
0
+19
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Доктор Гонза
Денвер сильнее, но ЛАЛ свип не заслужили, во всех трёх играх была борьба. Ждём 8000 очко Брона в плей-офф и пятый матч в Денвере.
+22
-7
+15
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ammen
Желательно, конечно, чтобы Лейкерс эту игру забрали и немного растянули серию. Потому что если Денвер закроет серию, а следом это сделает Майами, то это неделя без баскетбола. Финальная серия стартует только 1 числа
+15
-2
+13
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Stivi M.D.
Ответ Aleksey001
Если Денвер сегодня победит - назову сына Николой! Правда, он уже 7 лет как Александр, но ничего, хотя бы часок утром потерпит 😁
Хорош ))))))
+14
-2
+12
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Стихоплет
Знакомство с нба для меня началось со второго трипита Чикаго Буллс Джордана. Тогда я, ученик начальной школы вообще ничего не понимал , но радывался, когда удавалось посмотреть НБА. Конечно, в приоритете были чип и Дейл , черный плащ и другие утиные истории, но все же картинка баскетбола отлаживать. Смотрел на японском телевизоре фунай, антенна на крыше, оттуда по проводу в квартиру. Цену Я ее знаю, но точно несколько десятков миллионов рублей по ценам 90х.
Потом где-то на рубеже 2000х появилась сегатмега драйв 2, куплена на рынке за хз сколько по тем деньгам. Одной из дискет была NBA Jam. Бумшакалака и вся та ламповость. Днями и ночами я играл за всех доступных игроков и команды без читов (тогда читы были доступны в виде печатных сборников на газетной бумаге по формату типа "жёлтые страницы"), манипулятор движений (право, лево, вниз,вверх) на джойстике отвался быстро и приходилось в варюжке играть ))))
Потом был баскетбольный мяч и все летние дни на пролет мы кидали его в кривое ржавое кольцо , закреплённое на советское ЛДСП с покрытием "лакированное дерево" рассохшееся от влаги на дерево, а под ногами были разбитые плиты в перемешку с песком, травой и землёй. В команде всегда был Джордан и Пиппен, самый задиристый был Родманом, самый мелкий и шустрый Ансвером, итд.
Потом год в школе занимался баскетболом, азам научился, даже в команду попал, но дальше сделал выбор в пользу другого спорта, увы.
Шли годы, универ , редкие соревнования за факультет, а больше просто вечером мяч покидать. Любовь к баскетболу не прошла, а вспыхивала вновь. Мяч как лучший антистресс, медитация и способ собрать мысли.

Летом 2013 года от универа в составе 100 лучших (спорт, учеба, наука, творчество и другие квоты) студентов попал на море от универа. Море чёрное, Анапа, точнее пос.Витязево, база отдыха с Питерскими корнями и названием. Для нас , студентов, нужно было оплатить только дорогу туда и обратно (где-то 6800-7000 р.), а проживание и трёхразовое питание бесплатно (кстати, очень разнообразное и реально вкусное для 1 звезды).
В то время я уже работал, взял отпуск, и поехал с компанией 100 человек. Для этого было выкуплено 3 вагона (3 суток туда, столько же обратно). Беззаботное время, но в поезде поставил заряжать телефон над окном у чана с кипятком и телефон , к моему удивлению, вылетел в окно на скорости около 70 км.час где-то в Краснодарском крае. Телефон покупался в связном, модель HTC HERO (как наш поломанный Херо, что к финалу обещал вернуться). Телефон так и не вернулся, а , на минутку, это был первый смартфон с андроидом и тачболом как у apple-ских мышей того времени. Цена на 2012 была 17990.
Не тормозить же поезд, едем дальше. Погрустили и забыли в общем. Доехали до ст.Тоннельная, дальше на автобусе до базы отдыха.
После нескольких дней отдыха (всего мы там были 3 недели!), приехала группа студентов соизмеримого количества из другого города, которые вели себя достаточно развязно с нашими девушками (да, девушки уже были наши, всё-таки 3 дня в старых вагонах без кондера, поэтому раздеваться, ну и сближаться мы стали практически сразу).
Ну мы в общем город на город, но так называемые сопровождающие и с нашей и с их стороны, понимая последствия разборок предложили сыграть в баскетбол! Внимательный читатель мог подумать, что победитель получает девушек, а нет! Победитель получает правду (сложно по прошествии стольких лет это понять, но тогда мы были настроены не проиграть). Встал вопрос кто играет от нас, оказалось , что в баскетбол мало кто, более менее полупрофессионально один парень на 2м. ростом.
Команда наша была как в спейс джем (кролики , утки там). Помимо баскетболиста , был ещё полупроф волейболист, я вызвался и ещё человек 5-6. Потренили, примерно поняли кто где стоит в нападении, решили персонально защищаться. Против нас играли тоже не профи , но ребята чуток выше и мощнее нас. И вот 9 вечера. Игра началась.
Расписывать поминутно не буду (оставлю на вторую часть), скажу лишь, что игра была вязкая, плотная, максимально напряжённая, были и локти и все вот это вот. Итог 10-10. Уже темно (и это на юге летом), и даже при освещении уже двоится в глазах. Судьи (из числа сопровождающих) предложили или штрафные кидать на победу или продолжить игру завтра. Выбрали второй вариант...

Продолжение будет завтра перед матчем Майами - Бостон, ибо в той игре по ожиданиями мы были Майами, в том смысле, что в нас никто не верил.

А пока всем любителям баскетбола получить максимум наслаждения от просмотра игры Денвера с ЛАЛ!
+14
-3
+11
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Кирилл
Ответ Xell
Да не будет свипа,хватит хайпить)Сам же знаешь ни Лиге не выгодно,ни Денверу,хочется хоть борьбу увидеть подобие.
Так вы объясните мне наконец почему вы перед началом серии считали, что Джамал будет держать Леброна ?)
+10
-2
+8
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Starkom
Ответ Aleksey001
Если Денвер сегодня победит - назову сына Николой! Правда, он уже 7 лет как Александр, но ничего, хотя бы часок утром потерпит 😁
Никола-Александр Уокер :)
+10
-2
+8
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Stormbringer
Ответ Донован хозяин НБА
Прошло 10 лет, а люди до сих пор всерьез воспринимают словесный фонтан Кселла )
Он первый, у кого я увидел больше ста минусов в комменте не о политике)
+7
0
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Azat LA
Ответ and_ru
Серьезно, Атланта с 4 олстарами? А у Леброна в помощниках старшаки со школы Маями. Всегда собирал себе 1-2 звёзды, кроме этого 1-2 крутых снайпера, 1-2 защитных псов. В соло и, даже как Кобе с Пау, он не тащил. Всегда в серии матча 2 забирал Уэйд, матч - Бош. Бош с Рейки вообще ограбили САС на один титул.
Вспомните, пожалуйста, другой случай, когда 4 игрока из одной команды отбираются на МВЗ.
+7
-1
+6
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boller_73
Нынешний Денвер достоин чемпионства. Лал и так прыгнули выше головы. Как по мне они сильно выложились против ГСВ, а победа над ними была принципиальна для Леброна
+6
0
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Локоть Артеста
Ответ Roman Boroveev
а в чем прикол, напомните?
Шарлотт Бобкэтс была таким днищем, что дальше некуда. Несколько игроков в этом клубе похерили свою карьеру.
+4
0
+4
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Сергей Пузанков
Ответ forsberg44
Вопрос, конечно, не в тему, но всё-таки. Знаю, что в НБА запрещена зонная защита, но негде не могу найти информацию, какие именно практические действия не могут делать игроки защищающийся команды. Заранее благодарен за ликбез)
Разрешена уже лет эдак дцать.
Сейчас кажется из ограничений на зону - только защитные 3 секунды.
+3
0
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Лиллард унижатель!
Ответ заблокированному пользователю
Самая позорная серия ПО Леброна в карьере. Одно дело получать от ГСВ свип, когда там Дюрант, Карри и ко, а у тебя Лав, Джей ар, и Джордж Хилл в составе. А другое дело проигрывать Денвера, по сути два раза сливая бездарно клатч, а в 1 матче просто слили 1 четверть (причем по неизвестным причинам). Ну а Дэвис как был Аморфное, бесперспективное и безхребетное тело, когда против него играл нормальный центр, так и остался. Худший суперстар в карьере Леброна, причем с запасом. Даже Бош был круче
Дэвису нужно принимать "озверин", как в мульте про доброго Кота Леопольда
+3
0
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Hames Jarden
Ответ Кирилл
Перед 4-м матчем серии хотелось бы передать огромный привет Xell’у, который перед началом серии: 1. Ходил по всем веткам и рассказывал «какой Денвер удобный соперник для ЛАЛ исторически»; 3. Рассказывал что «у ЛАЛ лучшая защита в плей-офф и неизвестно как Денвер будет с ней справляться» (что у Денвера лучшая атака - он, конечно же, умолчал); 4. Рассказывал что у ЛАЛ просто огромнейшая ротация - 10-12 человек, когда у Денвера всего лишь 7-8 и они не вытянут такой маленькой ротацией; 5. Говорил «не понимает как Денвер будет в защите справляться с Леброном, потому что Мюррей не сможет его сдержать (почему именно Мюррей был выделен на опеку Джеймса - я до сих пор не понимаю и не получил ответа), а на Мюррея у ЛАЛ есть Ривс и Шредер» и «кто вообще будет Дэвиса держать - он же явно будет набирать 30 плюс 15» (Бровь только по одному разу набирал больше 30 очков и 15 подборов в разных матчах). А тут незаметно подкрался свип ))))
А где второй пункт?
+2
0
+2
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dl
Ответ forsberg44
Вопрос, конечно, не в тему, но всё-таки. Знаю, что в НБА запрещена зонная защита, но негде не могу найти информацию, какие именно практические действия не могут делать игроки защищающийся команды. Заранее благодарен за ликбез)
Я точно не знаю, но сейчас зону играют периодически все кому не лень. Споэльстра вон настоящий гуру по части постановки зоны. Вроде бы давненько уже ее вернули, и нельзя только в краске стоять больше трех секунд в защите.
+2
0
+2
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banderos
Всех православных с днем святителя Николая Чудотворца. Закрывайте серию.
+9
-7
+2
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Aleksey001
Ответ Azat LA
Вспомните, пожалуйста, другой случай, когда 4 игрока из одной команды отбираются на МВЗ.
ГСВ во времена Дюрэнта разве не ехали вчетвером? Стеф, КД, Клэй, Дреймонд
+2
0
+2
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Scrubs
Мое же заминусованное сообщение фанатам Лейкерс, от 19 мая, 2.31 ночи

Я оооочень удивлюсь, если Лейкерс возьмут в этой серии хотя бы 2 игры. Думаю, что 4-1 все таки. 4-0 тоже может быть, но звучит как сюр прям. Но может. Но будет 4-1.
+9
-7
+2
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Nocturnal
Удачи Лейкерс, но если проиграют, не так уж и обидно будет проиграть такому Денверу, в этом случае пожелаем удачи Коляну в финале (как впрочем и Джимбо)
+4
-2
+2
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Вадим flanec
Ответ Кирилл
Перед 4-м матчем серии хотелось бы передать огромный привет Xell’у, который перед началом серии: 1. Ходил по всем веткам и рассказывал «какой Денвер удобный соперник для ЛАЛ исторически»; 3. Рассказывал что «у ЛАЛ лучшая защита в плей-офф и неизвестно как Денвер будет с ней справляться» (что у Денвера лучшая атака - он, конечно же, умолчал); 4. Рассказывал что у ЛАЛ просто огромнейшая ротация - 10-12 человек, когда у Денвера всего лишь 7-8 и они не вытянут такой маленькой ротацией; 5. Говорил «не понимает как Денвер будет в защите справляться с Леброном, потому что Мюррей не сможет его сдержать (почему именно Мюррей был выделен на опеку Джеймса - я до сих пор не понимаю и не получил ответа), а на Мюррея у ЛАЛ есть Ривс и Шредер» и «кто вообще будет Дэвиса держать - он же явно будет набирать 30 плюс 15» (Бровь только по одному разу набирал больше 30 очков и 15 подборов в разных матчах). А тут незаметно подкрался свип ))))
А где второй пункт?
+1
0
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пердак
после сегодняшнего матча баскетбольная ветка опустеет
+3
-2
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