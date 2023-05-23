НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. «Лейкерс» примут «Денвер» в 4-м матче
Сегодня в Лос-Анджелесе состоится четвертый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвером» и «Лейкерс».
НБА
Финал Западной конференции
Четвертый матч
- Дата проведения
- 23 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
«Денвер» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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После второго матча со всеми этими разговорами о его возрасте я задумался, как можно измерить масштаб продолжительности карьеры Джеймса, кроме как сухими скучными цифрами? И меня осенило вспомнить, сколько знаковых или запоминающихся команд он пережил.
Атланта с 4 оллстарами, Бостон Биг Трио, Бруклин Прохорова/Ассорти кексов, Вашингтон Аринаса, Индиана Пола Джорджа, Лейкерс Кобе, Клипперс Пола Гриффина/ переживет и Кавая с Джорджем, Финикс Нэша, Мемфис Газоля Аллена Рэндольфа, Даллас Новицки, Сакраменто Казинса, Орлеан Дэвиса и Казинса, Портленд Брендона Роя и Олдриджа/ Лилларда и Макколума, чемпионский Детройт, вневременная обратная династия Шарлотт, Процесс Филы, Орландо Ховарда/Вуча под кодовым названием «Тоттенхэм», Чикаго Тибодо и Роуза, Денвер Кармело, НЙ Кармело и Стада, Оклахома Дюрэнта, Майами и свое личное Биг Трио, Торонто Криса Боша, русская Миннесота, династия Сперс, Хьюстон ТиМака/Хардена, Юта Слоуна/Снайдера.
Империи рождались и умирали, сотни игроков приходили в Лигу и заканчивали карьеры. Менялась игра, поколения, команды переезжали в другие города. И двадцать лет на фоне всех этих изменений была одна стабильная вещь-Леброн наберет 20+очков и его команда почти всегда будет претендовать на чемпионство.
Да, Леброн крайне неоднозначная персона и большую часть негатива в свой адрес он действительно заслужил. И в 38 лет он больше не сможет в одиночку тащить команду, не сможет выйти на пик формы к ПО из-за возможных травм. Но большое видится на расстоянии. Масштаб карьеры и след, который он оставил в истории и сердцах болельщиков, мы осознаем только через несколько лет после окончания его карьеры. И вряд ли мы увидим что-то похожее в нашей НБАшной жизни. Поэтому я просто радуюсь, что Джеймс все еще играет в Лиге и напоминает мне о том, как я впервые в юности увидел его матч по ТВ и навсегда влюбился в баскетбол
1. Ходил по всем веткам и рассказывал «какой Денвер удобный соперник для ЛАЛ исторически»;
3. Рассказывал что «у ЛАЛ лучшая защита в плей-офф и неизвестно как Денвер будет с ней справляться» (что у Денвера лучшая атака - он, конечно же, умолчал);
4. Рассказывал что у ЛАЛ просто огромнейшая ротация - 10-12 человек, когда у Денвера всего лишь 7-8 и они не вытянут такой маленькой ротацией;
5. Говорил «не понимает как Денвер будет в защите справляться с Леброном, потому что Мюррей не сможет его сдержать (почему именно Мюррей был выделен на опеку Джеймса - я до сих пор не понимаю и не получил ответа), а на Мюррея у ЛАЛ есть Ривс и Шредер» и «кто вообще будет Дэвиса держать - он же явно будет набирать 30 плюс 15» (Бровь только по одному разу набирал больше 30 очков и 15 подборов в разных матчах).
А тут незаметно подкрался свип ))))
Потом где-то на рубеже 2000х появилась сегатмега драйв 2, куплена на рынке за хз сколько по тем деньгам. Одной из дискет была NBA Jam. Бумшакалака и вся та ламповость. Днями и ночами я играл за всех доступных игроков и команды без читов (тогда читы были доступны в виде печатных сборников на газетной бумаге по формату типа "жёлтые страницы"), манипулятор движений (право, лево, вниз,вверх) на джойстике отвался быстро и приходилось в варюжке играть ))))
Потом был баскетбольный мяч и все летние дни на пролет мы кидали его в кривое ржавое кольцо , закреплённое на советское ЛДСП с покрытием "лакированное дерево" рассохшееся от влаги на дерево, а под ногами были разбитые плиты в перемешку с песком, травой и землёй. В команде всегда был Джордан и Пиппен, самый задиристый был Родманом, самый мелкий и шустрый Ансвером, итд.
Потом год в школе занимался баскетболом, азам научился, даже в команду попал, но дальше сделал выбор в пользу другого спорта, увы.
Шли годы, универ , редкие соревнования за факультет, а больше просто вечером мяч покидать. Любовь к баскетболу не прошла, а вспыхивала вновь. Мяч как лучший антистресс, медитация и способ собрать мысли.
Летом 2013 года от универа в составе 100 лучших (спорт, учеба, наука, творчество и другие квоты) студентов попал на море от универа. Море чёрное, Анапа, точнее пос.Витязево, база отдыха с Питерскими корнями и названием. Для нас , студентов, нужно было оплатить только дорогу туда и обратно (где-то 6800-7000 р.), а проживание и трёхразовое питание бесплатно (кстати, очень разнообразное и реально вкусное для 1 звезды).
В то время я уже работал, взял отпуск, и поехал с компанией 100 человек. Для этого было выкуплено 3 вагона (3 суток туда, столько же обратно). Беззаботное время, но в поезде поставил заряжать телефон над окном у чана с кипятком и телефон , к моему удивлению, вылетел в окно на скорости около 70 км.час где-то в Краснодарском крае. Телефон покупался в связном, модель HTC HERO (как наш поломанный Херо, что к финалу обещал вернуться). Телефон так и не вернулся, а , на минутку, это был первый смартфон с андроидом и тачболом как у apple-ских мышей того времени. Цена на 2012 была 17990.
Не тормозить же поезд, едем дальше. Погрустили и забыли в общем. Доехали до ст.Тоннельная, дальше на автобусе до базы отдыха.
После нескольких дней отдыха (всего мы там были 3 недели!), приехала группа студентов соизмеримого количества из другого города, которые вели себя достаточно развязно с нашими девушками (да, девушки уже были наши, всё-таки 3 дня в старых вагонах без кондера, поэтому раздеваться, ну и сближаться мы стали практически сразу).
Ну мы в общем город на город, но так называемые сопровождающие и с нашей и с их стороны, понимая последствия разборок предложили сыграть в баскетбол! Внимательный читатель мог подумать, что победитель получает девушек, а нет! Победитель получает правду (сложно по прошествии стольких лет это понять, но тогда мы были настроены не проиграть). Встал вопрос кто играет от нас, оказалось , что в баскетбол мало кто, более менее полупрофессионально один парень на 2м. ростом.
Команда наша была как в спейс джем (кролики , утки там). Помимо баскетболиста , был ещё полупроф волейболист, я вызвался и ещё человек 5-6. Потренили, примерно поняли кто где стоит в нападении, решили персонально защищаться. Против нас играли тоже не профи , но ребята чуток выше и мощнее нас. И вот 9 вечера. Игра началась.
Расписывать поминутно не буду (оставлю на вторую часть), скажу лишь, что игра была вязкая, плотная, максимально напряжённая, были и локти и все вот это вот. Итог 10-10. Уже темно (и это на юге летом), и даже при освещении уже двоится в глазах. Судьи (из числа сопровождающих) предложили или штрафные кидать на победу или продолжить игру завтра. Выбрали второй вариант...
Продолжение будет завтра перед матчем Майами - Бостон, ибо в той игре по ожиданиями мы были Майами, в том смысле, что в нас никто не верил.
А пока всем любителям баскетбола получить максимум наслаждения от просмотра игры Денвера с ЛАЛ!
Сейчас кажется из ограничений на зону - только защитные 3 секунды.
Я оооочень удивлюсь, если Лейкерс возьмут в этой серии хотя бы 2 игры. Думаю, что 4-1 все таки. 4-0 тоже может быть, но звучит как сюр прям. Но может. Но будет 4-1.