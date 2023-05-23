«Реал» о расизме в адрес Винисиуса: «Испанский футбол опозорен. Глава федерации не позволил принять решительные меры, судьи уклонились от обязанностей. И случай не единичный»

Теги Реал Мадрид Валенсия Луис Рубиалес Ла Лига ФИФА судьи Федерация футбола Испании Луис Инасио Лула да Силва Джанни Инфантино видеоповторы Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Реал» выпустил заявление о расизме с обвинениями в адрес руководства испанского футбола.

Напомним, что фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!» до и во время матча 35-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:0) на «Месталье».

«Реал Мадрид» хотел бы выразить благодарность за бесчисленные проявления любви, солидарности, привязанности, которые поступали со всего мира в адрес Винисиуса Жуниора.

Ненависть и расизм в нашем обществе должны быть искоренены, о чем после вчерашних событий и говорят представители всех слоев общества, а также национальных и международных организаций.

Мы благодарны президенту ФИФА Джанни Инфантино, заявившему, что матчи, во время которых происходят подобные преступления, должны останавливаться, и президенту Бразилии Луле да Силве, призвавшему к серьезным действиям для решения проблемы, жертвой которой стал, как он сказал, «молодой человек, преуспевший в жизни и превращающийся в одного из лучших футболистов мира».

Новости о печальных событиях облетели весь земной шар и опозорили наш футбол, оказавшись в ведущих международных СМИ,

И нас удивили комментарии главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Луиса Рубиалеса, который не позволил предпринять решительные действия в соответствии с протоколами, чтобы остановить развитие ситуации. Имидж нашего футбола серьезно пострадал, ему нанесен ущерб на глазах всего мира.

Бездействие руководителя привело к беспомощности и беззащитности нашего игрока. Арбитры вместо принятия решительных мер предпочли в большинстве случаев их избегать, дистанцироваться. Вчера судьи и их видеоассистенты уклонились от исполнения своих обязанностей и приняли несправедливые решения на основе неполных записей, что привело к предвзятости и удалению Винисиуса.

К сожалению, это не единичный случай, такое происходит во многих играх. Жертва никогда не должна нести ответственности за преступление.

В связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность бездействием RFEF, несмотря на явные и неоднократные предупреждения, которые звучали со стороны нашего клуба.

Ввиду серьезности ситуации и того образа испанского футбола, который открылся всему миру, «Реал Мадрид» надеется на немедленные и решительные действия всех, кто несет ответственность и имеет компетенции для борьбы со злом в лице расизма, ксенофобии и ненависти», – говорится в заявлении.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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47 комментариев

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Макс Кидалов
Ответ Злобный Конь
Испанский футбол опозорен 0:4 в Манчестере, только "Севилья" держится.
Ну и конечно 6 лч и 5 лиг Европы за последние 10 лет выигранными испанскими командами, ты конечно вспоминать не будешь. Тебе легче на душе стало что Реал наконец то проиграл разгромно в лч?)
+17
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VladCory
О, Перец включился по полной, шанс прибрать к рукам Ла Лигу и Федерацию и таки продавить Суперлигу шикарный. При этом Тебас с Рубиалесом ситуацию профукали сами по полной. Запасаемся попкорном, короче.
+13
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+10
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Этот Райола хочет денег
Охренеть... Раздули просто до безумия.
+13
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Дима Зезуль
Перес пытается перевести стрелки с поражения на расизм
+7
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wonderful
Я вот извиняюсь конечно, но мне кажется главные расисты - это негры, ведь они сами считают себя какими-то униженными, ущемленными, особенными и постоянно мусолят это. Ну ты чёрный, я белый, какие проблемы? Негр и негр, белый и белый, не надо самим сеять расизм и его не будет.
Вот если Кейну крикнут - «ты белая ж*па», он что, должен начать плакать и драться? Ну если у него реально ж*па белая, что в этом такого?
+9
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arsenal.ave
Все что происходит с винисиусом целиком и полностью его заслуга. Провокатор, неприятный человек, очень надменный, который оскорбляет регулярно на поле игроков других клубов и их болельщиков, абсолютно по хамски ведет себя с судьями, высокомерный человечишка, который не знает, что такое уважать другого человека, на поле и за его пределами. Вот совершенно его не жаль, ни капельки
+16
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Donald J. Trump
Как же уже надоел этот мерзкий трансвестит и его постоянное нытье о расизме.
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Магомед Ахмедов
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Ответ wonderful
Я вот извиняюсь конечно, но мне кажется главные расисты - это негры, ведь они сами считают себя какими-то униженными, ущемленными, особенными и постоянно мусолят это. Ну ты чёрный, я белый, какие проблемы? Негр и негр, белый и белый, не надо самим сеять расизм и его не будет. Вот если Кейну крикнут - «ты белая ж*па», он что, должен начать плакать и драться? Ну если у него реально ж*па белая, что в этом такого?
Просто нужно знать историю расовой сегрегации, колониального рабства и вообще историю, чтобы понимать причины недовольства и ассоциации со словами «черный» и тому подобное
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blaugrano
Снимайтесь.
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ShamilK
Клубу не хватает бойцов, как Рамос, Пепе и Каземиро. Эти игроки раньше просто хавали остальных и давили своим авторитетом, защищая своих одноклубников. Да и Рамос как капитан был шикарен и подходил для этой роли намного больше, чем Бензема. Винисиуса сейчас против костоломов никто не защищает, а Рамос и Каземиро моментально отвечали на такие вещи. Уверен на 100%, что при Рамосе и Каземиро такой дичи не было бы
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Михо
Вообще то белых игроков тоже обзывают, им куда и на что жаловаться? Самые модные тренды гомофобия, расизм, феминизм, ничего не подходит)
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Fatty Toni
Нытики.
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Геннадий Чеботарев
если выкрикивали рассиские кричалки то зачем анчелоти выводил команду? это не понятно вообще. если это были рассиские кричалки или все же нет.
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Gravdaar Iyaad
Ответ Магомед Ахмедов
Просто нужно знать историю расовой сегрегации, колониального рабства и вообще историю, чтобы понимать причины недовольства и ассоциации со словами «черный» и тому подобное
Русским это не понять
для них что хохол, что х**ч, что ч***а
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Syog1010
Ответ Экспертное мнение
Реал начинает ныть и создавать давление, когда результаты идут не очень, пытаются отвлечь внимание, наныть себе особое отношение)) Вспомните когда Реал проиграл класико в Ла Лиге (ну когда Карло просил гол из офсайда), они начали нападать на лигу со всех сторон, мол, "мы всегда так забивали из офсайдов, что такого? почему не засчитали?" После этого случилось класико с 0-4, когда судейки уже в первом тайме игнорировали игру рукой и не ставили 2 пенки в ворота Реала, после этого немного успокоились, как ребенок которому наконец-то купили игрушку. Теперь началось вот это всё после сокрушительного удара от Сити 4-0, ну и Валенсия добила за компанию)) Что остается? Отвлекать внимание, вот и вся схема. Ну и таким образом добывают особое отношение от судей к Вини в будущем.
И это, + Перес использует ситуацию, чтобы то ли отомстить за Суперлигу, то ли продавить своё всё таки как-то.
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Дмитрий Иванов
Ответ arsenal.ave
Все что происходит с винисиусом целиком и полностью его заслуга. Провокатор, неприятный человек, очень надменный, который оскорбляет регулярно на поле игроков других клубов и их болельщиков, абсолютно по хамски ведет себя с судьями, высокомерный человечишка, который не знает, что такое уважать другого человека, на поле и за его пределами. Вот совершенно его не жаль, ни капельки
Тем не менее я бы не хотел что бы Соболева весь матч оскорбляли
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Fatty Toni
Ответ ShamilK
Клубу не хватает бойцов, как Рамос, Пепе и Каземиро. Эти игроки раньше просто хавали остальных и давили своим авторитетом, защищая своих одноклубников. Да и Рамос как капитан был шикарен и подходил для этой роли намного больше, чем Бензема. Винисиуса сейчас против костоломов никто не защищает, а Рамос и Каземиро моментально отвечали на такие вещи. Уверен на 100%, что при Рамосе и Каземиро такой дичи не было бы
При Рамосе и Каземиро вини себя бы так не вёл. Они бы быстро объяснили этому нарциссу, как вести себя правильно. И, скорее всего, если бы он понял правильно, все эти стычки и оскорбления сошли бы на нет. Дурачок этого не понимает, за что и страдает эталонно.
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Игорь Новиков
Ответ Этот Райола хочет денег
Охренеть... Раздули просто до безумия.
Недостаточно, раз подобная мерзость происходит из раза в раз. В Англии были бы куда более жесткие меры.
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Магомед Ахмедов
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Ответ Этот Райола хочет денег
Охренеть... Раздули просто до безумия.
Правильно! Все границы переходит поведение отдельных фан групп! Надо начинать жестко пресекать и это касается не только Винисиуса и Испании, это равно актуально для России, Италии и др.
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Магомед Ахмедов
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Ответ Помпилиус Шишку
стало быть, дело в эмоциональной нестабильности. А кое-кто пытается оправдаться расистскими оскорблениями.
Чего?! Сам то понял, что ляпнул? Мы говорим о причинах расистских оскорблениях именно в отношении конкретного лица! То есть их наличие не отрицается
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Магомед Ахмедов
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Ответ arsenal.ave
Все что происходит с винисиусом целиком и полностью его заслуга. Провокатор, неприятный человек, очень надменный, который оскорбляет регулярно на поле игроков других клубов и их болельщиков, абсолютно по хамски ведет себя с судьями, высокомерный человечишка, который не знает, что такое уважать другого человека, на поле и за его пределами. Вот совершенно его не жаль, ни капельки
Мне тоже тебя не жаль ни капельки за отсутствие логики, ума и адекватности!
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alves jo
Сколько же лицемерия и узкомыслия в комментах.
Щас я конечно отхвачу минусов, но люди реально слепы.
Винни конечно ведёт себя не оч и его можно за это освистывать и критиковать.
Но хейтят то его за цвет кожи, провоцируя на эмоции. Это несправедливо.
Если бы ему кричали, что он ведёт себя как чмо, это было бы по делу.
А так - просто куча провокаторов, которых ещё и защищают
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Vitto
Ответ alves jo
Сколько же лицемерия и узкомыслия в комментах. Щас я конечно отхвачу минусов, но люди реально слепы. Винни конечно ведёт себя не оч и его можно за это освистывать и критиковать. Но хейтят то его за цвет кожи, провоцируя на эмоции. Это несправедливо. Если бы ему кричали, что он ведёт себя как чмо, это было бы по делу. А так - просто куча провокаторов, которых ещё и защищают
Хейтят за его поведение, а цветом кожи он давит на жалость.Т.к сейчас это модно.
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fellx
Ответ Fatty Toni
Нытики.
Тут не говорится про уровень травы или погоду. Ошибся веткой
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ДЖИН
В ЛаЛиге 200 негров бегает. Может дело конкретно в додике Винисиусе🤣🤣🤣. Может перед каждым матчем ввести преклонение колена перед Винисиусом.
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