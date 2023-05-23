«Реал» о расизме в адрес Винисиуса: «Испанский футбол опозорен. Глава федерации не позволил принять решительные меры, судьи уклонились от обязанностей. И случай не единичный»
«Реал» выпустил заявление о расизме с обвинениями в адрес руководства испанского футбола.
Напомним, что фанаты «Валенсии» кричали «Винисиус, ты обезьяна!» до и во время матча 35-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:0) на «Месталье».
«Реал Мадрид» хотел бы выразить благодарность за бесчисленные проявления любви, солидарности, привязанности, которые поступали со всего мира в адрес Винисиуса Жуниора.
Ненависть и расизм в нашем обществе должны быть искоренены, о чем после вчерашних событий и говорят представители всех слоев общества, а также национальных и международных организаций.
Мы благодарны президенту ФИФА Джанни Инфантино, заявившему, что матчи, во время которых происходят подобные преступления, должны останавливаться, и президенту Бразилии Луле да Силве, призвавшему к серьезным действиям для решения проблемы, жертвой которой стал, как он сказал, «молодой человек, преуспевший в жизни и превращающийся в одного из лучших футболистов мира».
Новости о печальных событиях облетели весь земной шар и опозорили наш футбол, оказавшись в ведущих международных СМИ,
И нас удивили комментарии главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Луиса Рубиалеса, который не позволил предпринять решительные действия в соответствии с протоколами, чтобы остановить развитие ситуации. Имидж нашего футбола серьезно пострадал, ему нанесен ущерб на глазах всего мира.
Бездействие руководителя привело к беспомощности и беззащитности нашего игрока. Арбитры вместо принятия решительных мер предпочли в большинстве случаев их избегать, дистанцироваться. Вчера судьи и их видеоассистенты уклонились от исполнения своих обязанностей и приняли несправедливые решения на основе неполных записей, что привело к предвзятости и удалению Винисиуса.
К сожалению, это не единичный случай, такое происходит во многих играх. Жертва никогда не должна нести ответственности за преступление.
В связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность бездействием RFEF, несмотря на явные и неоднократные предупреждения, которые звучали со стороны нашего клуба.
Ввиду серьезности ситуации и того образа испанского футбола, который открылся всему миру, «Реал Мадрид» надеется на немедленные и решительные действия всех, кто несет ответственность и имеет компетенции для борьбы со злом в лице расизма, ксенофобии и ненависти», – говорится в заявлении.
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Вот если Кейну крикнут - «ты белая ж*па», он что, должен начать плакать и драться? Ну если у него реально ж*па белая, что в этом такого?
для них что хохол, что х**ч, что ч***а
Щас я конечно отхвачу минусов, но люди реально слепы.
Винни конечно ведёт себя не оч и его можно за это освистывать и критиковать.
Но хейтят то его за цвет кожи, провоцируя на эмоции. Это несправедливо.
Если бы ему кричали, что он ведёт себя как чмо, это было бы по делу.
А так - просто куча провокаторов, которых ещё и защищают